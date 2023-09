Em fevereiro de 1999, o calouro de medicina Edison Tsung Chi Hsueh, 22, foi encontrado morto dentro da piscina da Associação Atlética Acadêmica Oswaldo Cruz, que pertence ao diretório acadêmico da Faculdade de Medicina da USP. O rapaz participava de uma festa na Atlética, quando foi jogado na piscina e se afogou.

A Atlética da USP, aliás, já sofreu várias denúncias de estupro e violências ocorridos em festas organizadas pela instituição.

Em 2009, um aluno da Faculdade Anhanguera, em Leme, interior de São Paulo, foi obrigado a rolar em uma lona coberta de fezes e restos de animais em decomposição. Após ser forçado a ingerir uma enorme quantidade de destilados, foi internado e desistiu do curso de medicina da faculdade.

Trotes e festas violentas acontecem em vários cursos de universidades e faculdades brasileiras há décadas. É uma forma de manifestação de poder e afirmação da hierarquia imposta por alunos veteranos aos novatos, conforme revelou a CPI do Trote, em 2015.

No entanto, chama a atenção o número de casos envolvendo alunos dos cursos de medicina, talvez por sabermos que esses jovens tratarão, no futuro, de pessoas no auge da vulnerabilidade humana.

Esse não é um mero detalhe. Embora esperemos conduta ética de todos os indivíduos, não há como negar que quem lida com pessoas em situação de vulnerabilidade, como professores e profissionais de saúde, deve ser ainda mais firme ao assumir o compromisso ético que essas profissões exigem.