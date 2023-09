A vacina oferecida pelo SUS é a quadrivalente, que cobre os quatro subtipos mais prevalentes de HPV (6, 11, 16 e 18). Os subtipos 16 e 18 são responsáveis pela maioria dos casos de câncer causados pelo HPV, e os 6 e 11 provocam verrugas genitais que são benignas, mas geram sintomas muito desagradáveis.

Na rede privada, a vacina pode ser aplicada em meninas e mulheres de 9 a 45 anos e em meninos e homens de 9 a 26 anos. No entanto, especialistas reforçam que a vacina é mais eficaz antes do início da vida sexual e do contato com o vírus.

Países com alta cobertura vacinal como Austrália, que oferece a vacina gratuitamente nas escolas desde 2007 e conseguiu vacinar cerca de 80% da sua população jovem, obteve resultados impressionantes: a taxa de infecção pelo HPV sofreu uma redução de 92% em pouco mais de 25 anos. Autoridades sanitárias do país estão otimistas quanto à possibilidade de eliminar o câncer de colo do útero de todo o território australiano até 2035.

Suécia, Canadá, Estados Unidos, Dinamarca, entre outros países em que a vacina é oferecida há mais tempo, também têm conseguido reduzir suas taxas de infecção pelo vírus. Ruanda, país africano que tem 94% das meninas vacinadas, é outro exemplo bem-sucedido de país que vem diminuindo a taxa de infecção pelo vírus.

No Brasil, a situação não é boa. De acordo com o Ministério da Saúde, em 2019, 87,08% das meninas brasileiras entre 9 e 14 anos de idade receberam a primeira dose da vacina. Em 2022, a cobertura caiu para 75,81%. Entre os meninos, os números também são preocupantes: a cobertura vacinal da primeira dose caiu de 61,55% em 2019 para 52,16% em 2022. A meta é vacinar ao menos 80% da população-alvo com duas doses.

Não há nenhum motivo para não vacinarmos meninas e meninos contra o HPV. A vacina é segura e eficaz, e os receios de alguns pais de que vacinar crianças pode causar doenças ou reações graves ou ainda fazê-las iniciar a vida sexual mais cedo não tem nenhum respaldo científico.