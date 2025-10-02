Vírus sincicial causa até infarto em adultos: por que ele é tão ignorado?
Vírus, desses que fazem o nariz escorrer e a garganta coçar até tudo explodir em uma tosse ou em um espirro, especialmente se descem e ganham o território nobre dos pulmões, costumam se tornar inimigos declarados do coração.
O coronavírus da covid-19 deixou esse confronto explícito. Talvez as pessoas ainda não valorizem tanto essa inimizade quando falam do vírus influenza da gripe, mas ela também existe — ô, se existe!
No entanto, um adversário de respeito da saúde cardíaca continua sendo solenemente ignorado: o VSR, o vírus sincicial respiratório. Em quem passou dos 50 anos, a ameaça que ele faz ao coração está longe de ser pequena. Daí que, no fundo, tanto desconhecimento se torna o maior perigo.
Quando a infecção pelo VSR, lembrando primeiro um reles resfriado, evolui para uma pneumonia, se por azar a pessoa já tinha algum probleminha cardiovascular, mesmo que leve, o risco de berrar de angina, a dor ardida de um coração que sofre, ter um infarto, uma arritmia grave, apresentar insuficiência cardíaca ou sofrer um AVC, o acidente vascular cerebral, aumenta nada menos do que 3,5 vezes.
Também acontece de o indivíduo ter uma condição cardiovascular — vamos imaginar, uma dificuldade do coração para bombear o sangue, que aparece em até 10 de cada 100 idosos — e, por causa dela, a infecção pelo VSR que, em outro cidadão, derrubaria o corpo moído na cama da própria casa, deitá-lo no leito do hospital. É que risco de precisar de internação por causa de complicações do VSR é 7,5 vezes maior entre quem já tinham uma doença cardiovascular.
Até aqui, mencionei dados americanos. Mas um recente estudo brasileiro, assinado por pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal de Santa Catarina e da farmacêutica GSK, aponta na mesmíssima direção. Nele, foram avaliados 3.348 casos de indivíduos com mais de 60 anos, hospitalizados entre 2013 e 2023, com diagnóstico confirmado de infecção pelo tal vírus sincicial.
Entre eles, 71% já tinham alguma doença crônica, sendo que a maioria, ou 64%, apresentava uma cardiopatia. Isso ajuda a explicar por que um em cada quatro pacientes internados no nosso país por causa do VSR não teve um final feliz. A taxa de letalidade ficou em 25,6%, ou seja, altíssima.
E por que, então, esse encrenqueiro tão comum, que circula praticamente o ano inteiro, não é tão famoso quanto outros vírus respiratórios? Foi a primeira pergunta que fiz ao infectologista Rodrigo Lins, do Rio de Janeiro, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologista) e um dos grandes conhecedores que temos desse inimigo do peito.
Doença de gente grande e madura
"A gente costuma se lembrar do vírus sincicial respiratório quando o assunto é a criança pequena", nota o médico. "Afinal, ele causa a bronquiolite, a inflamação dos bronquíolos que nos recém-nascidos, especialmente nos prematuros, pode ser bastante preocupante e exigir UTI neonatal."
De fato, examinando os gráficos, a quantidade de bebês menores de 2 anos internados por causa do VSR faz a coluna dos adultos quase desaparecer. Mas um olhar aguçado percebe que a mortalidade da infecção vai subindo de maneira íngreme a partir dos 50 anos e fica nas alturas de vez nos pacientes acima dos 60. Ou seja, a ameaça é bem mais fatal na terceira idade.
Se a gente ainda não se preocupa tanto com isso, na opinião do infectologista, é também porque, se um adulto chegava no pronto-atendimento com sintomas de SRAG (síndrome respiratória aguda grave), até uns anos atrás os médicos só faziam teste para saber se o culpado era o vírus da gripe. Da pandemia para cá, eles também passaram a buscar outro possível culpado, o Sars-CoV-2 da covid-19.
"Hoje, porém, podemos fazer painéis de PCR que possibilidade testar múltiplos vírus respiratórios de uma vez para descobrir qual é o camarada que está causando aquilo ali, inclusive se é o vírus sincicial ou o rinovírus. Este, aliás, nós associamos a quadros muito leves de coriza e congestão nasal, mas o rinovírus também pode provocar a SRAG em idosos", conta o doutor Rodrigo Lins.
O flagrante da infecção pelo VSR, no entanto, continua sendo desafiador em boa parte do país. "Poucos hospitais públicos oferecem o painel de PCR para identificar o vírus sincicial", lamenta o infectologista. "E, mesmo nos hospitais privados que poderiam fazer um teste para ver se seria uma infecção VSR, às vezes os próprios médicos não cogitam essa hipótese." Portanto, o vírus sincicial precisa ser mais lembrado por todos.
Um tipinho mais estável
Os vírus respiratórios têm uma característica que nos dá a maior trabalheira: parecem não ficar quietos e mudam suas características genéticas de tempos em tempos. O vírus da gripe, por exemplo: a cepa que circulará entre nós em 2026 com certeza será diferente daquela que deixou um monte de brasileiros gripados neste ano.
E não é só isso: "Em geral, nossa imunidade para o vírus influenza da gripe não é lá muito duradoura", afirma o doutor Rodrigo Lins. "Ela dura, mais ou menos, uns seis meses. Por isso, o timing, quero dizer, tomar a vacina contra essa infecção em um momento ideal é tão importante", diz ele.
Geralmente, as campanhas de vacinação contra a gripe iniciam poucos meses antes do inverno, que é quando os vírus respiratórios circulam mais, para garantir que nossas defesas estarão a postos nos meses mais frios do ano, quando todo mundo tende a ficar em ambientes fechados, aglomerados. E isso facilita a transmissão de um vírus que passa pelas gotículas que saem junto com o ar que expiramos.
Com o VSR, porém, tudo é um pouco diferente — para o bem e para o mal. Vamos começar pelo lado bom: "A proteína desse vírus que foi usada na criação de imunizantes é muito estável", conta o médico. Portanto, a cepa do VSR até pode mudar ligeiramente, mas essa proteína parece continuar lá, firme, pronta para ser reconhecida pelo sistema imunológico treinado pela vacina.
Quanto tempo dura a proteção da vacina?
A duração da proteção em adultos, mesmo idosos, é outro aspecto positivo. Existem dois imunizantes disponíveis contra a infecção provocada pelo VSR em adultos. Até o momento, a duração do efeito daquela produzida pela farmacêutica Pfizer foi testada ao longo de dois anos e se mantém, o que é algo bem legal.
Mas a ótima notícia, divulgada há um mês no congresso da SBIm (Sociedade Brasileira de Imunizações), em São Paulo, é que a vacina da GSK mantém sua proteção por três anos, no mínimo — é o período em que pessoas que receberam o imunizante da farmacêutica de origem britânica foram acompanhadas até agora. Ele, no caso, contém adjuvantes, substâncias que agem feito uma pirraça ao sistema imunológico do idoso, melhorando a sua resposta.
"No estudo, os participantes que já tinham recebido uma primeira dose da vacina contra o VSR dois anos antes foram divididos. Metade tomou uma dose de reforço e outra metade recebeu placebo", conta o doutor Rodrigo Lins. No final, viu-se que o reforço não ofereceu nenhuma proteção extra. Sinal de que o efeito da primeira dose continuava muito bom e que a vacina não precisaria ser repetida anualmente até o final do terceiro ano." Pode durar ainda mais? Bem, aí novos estudos precisam trazer a resposta.
A hora de proteger pulmões e coração
Como a imunidade dura mais, não é preciso ter o cuidado de tomar a vacina nos meses que antecedem o inverno. "Até porque a gente tem casos de VSR o ano todo", nota Rodrigo Lins.
Antes, o que se acreditava era que o vovô ou a titia carregavam o vírus e transmitiam o VSR para o bebê. "Na verdade, a situação inversa, de a criança transmitir para o adulto, principalmente quando começa a frequentar creches e escolinhas, é bem mais comum", alerta o infectologista.
Para alguém com mais de 60 anos, segurar o pequeno do colo pode acabar em nariz entupido, febre, aquela história toda. Mas o pior é quando o VSR sai das vias aéreas superiores e alcança os pulmões. O desconforto para respirar, então, logo aparece pode faltar oxigênio da cabeça aos pés. "A pessoa pode apresentar confusão mental e até cair", avisa o médico.
A inflamação da infecção é capaz de atingir o músculo cardíaco, provocando miocardite. "Mas bem mais comum são inflamações nos vasos, alterando a pressão arterial e desestabilizando placas nas artérias", ele conta. É um cenário que favorece infartos.
Já para quem tem uma insuficiência cardíaca, o perigo é certo. "Essa inflamação provoca uma espécie de engarrafamento na circulação. Como a primeira escala do sangue que passa pelo coração são os pulmões, onde ele seria oxigenado, o tal engarrafamento leva a um extravasamento de líquido ali dentro. Esse líquido, então, enche os alvéolos e é como se a pessoa se afogasse fora da água.
Em adultos mais jovens, seria estranho se isso acontecesse. "Suas defesas resolvem a infecção pelo VSR depressa", justifica Rodrigo Lins. "Mas, nos idosos, o sistema imunológico é mais lento, a infecção dura mais e a inflamação persistente e forte é o que provoca tudo isso." Daí que parar de ignorar o VSR é coisa, principalmente, de gente madura.
