Vírus sincicial causa até infarto em adultos: por que ele é tão ignorado?

Quando a infecção pelo VSR, lembrando primeiro um reles resfriado, evolui para uma pneumonia, se por azar a pessoa já tinha algum probleminha cardiovascular, mesmo que leve, o risco de berrar de angina, a dor ardida de um coração que sofre, ter um infarto, uma arritmia grave, apresentar insuficiência cardíaca ou sofrer um AVC, o acidente vascular cerebral, aumenta nada menos do que 3,5 vezes.

Também acontece de o indivíduo ter uma condição cardiovascular — vamos imaginar, uma dificuldade do coração para bombear o sangue, que aparece em até 10 de cada 100 idosos — e, por causa dela, a infecção pelo VSR que, em outro cidadão, derrubaria o corpo moído na cama da própria casa, deitá-lo no leito do hospital. É que risco de precisar de internação por causa de complicações do VSR é 7,5 vezes maior entre quem já tinham uma doença cardiovascular.

Até aqui, mencionei dados americanos. Mas um recente estudo brasileiro, assinado por pesquisadores da Fiocruz, da Universidade Federal de Santa Catarina e da farmacêutica GSK, aponta na mesmíssima direção. Nele, foram avaliados 3.348 casos de indivíduos com mais de 60 anos, hospitalizados entre 2013 e 2023, com diagnóstico confirmado de infecção pelo tal vírus sincicial.

Entre eles, 71% já tinham alguma doença crônica, sendo que a maioria, ou 64%, apresentava uma cardiopatia. Isso ajuda a explicar por que um em cada quatro pacientes internados no nosso país por causa do VSR não teve um final feliz. A taxa de letalidade ficou em 25,6%, ou seja, altíssima.

E por que, então, esse encrenqueiro tão comum, que circula praticamente o ano inteiro, não é tão famoso quanto outros vírus respiratórios? Foi a primeira pergunta que fiz ao infectologista Rodrigo Lins, do Rio de Janeiro, consultor da SBI (Sociedade Brasileira de Infectologista) e um dos grandes conhecedores que temos desse inimigo do peito.

Doença de gente grande e madura

"A gente costuma se lembrar do vírus sincicial respiratório quando o assunto é a criança pequena", nota o médico. "Afinal, ele causa a bronquiolite, a inflamação dos bronquíolos que nos recém-nascidos, especialmente nos prematuros, pode ser bastante preocupante e exigir UTI neonatal."