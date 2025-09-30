Novo tratamento dobra a sobrevida no câncer de cabeça e pescoço avançado

Um tumor localmente avançado não deu metástase, isto é, uma célula dele não escapou e percorreu grandes distâncias, indo parar em um canto completamente diferente do corpo. Ele só foi crescendo e ganhando cada vez mais o território da mucosa, que é a mesma da boca até o final da garganta, por exemplo. Daí, em uma continuidade, alcançou áreas adjacentes. Ou, quando muito, chegou em um gânglio que estava bem ali ao lado.

Quando é assim, o pembrolizumabe, desenvolvido pela farmacêutica MSD, é uma imunoterapia que dá uma bela sacudida nas células de defesa que estavam marcando bobeira com um câncer ali, diante delas. Para facilitar a vida, nos bastidores os oncologistas chamam esse tratamento simplesmente de "pembro". Ora, vou tomar a liberdade de me referir a ele com a mesma intimidade.

O "pembro" tem, hoje, 39 indicações. É usado para tratar melanoma, câncer de mama, de pulmão, de bexiga... Aliás, já vinha sendo usado, inclusive, nos cânceres de cabeça e pescoço, mas apenas se eram refratários — quando nenhum outro tratamento surtia efeito — ou com metástases.

"Só que oito em cada dez diagnósticos da doença são feitos — tanto na rede pública quanto na privada — quando ela já está localmente avançada", conta Fátima Matos, médica do Real Hospital Português, em Recife, Pernambuco, que é ex-presidente Sociedade Brasileira de Cirurgia de Cabeça e Pescoço. E, só de câncer de boca, estamos falando de 15 mil novos casos por ano no Brasil, de acordo com o INCA (Instituto Nacional de Câncer). É o oitavo tumor maligno mais frequente no nosso país.

Esses dados dão uma noção do impacto da aprovação recente. Ela não só põe um fim a um longo período sem novidade, mas faz isso em grande estilo. Um estudo, o KEYNOTE-689, mostra que essa imunoterapia é capaz de dobrar o tempo até a doença voltar ou, se não tinha desaparecido de vez na cirurgia, piorar.

O desafio da doença

A parte central do tratamento de um tumor de cabeça e pescoço é, de fato, a cirurgia para removê-lo. Mas, por mais habilidosos que a doutora Fátima e seus colegas cirurgiões sejam, a missão é sempre extremamente delicada. Afinal, por ali passam vasos importantes de montão, a traqueia, o esôfago, músculos... O resultado pode ser mutilante. E causar frustração, quando o bisturi simplesmente não consegue retirar tudo.