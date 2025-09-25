Por que o SUS não tem cirurgia para a incontinência urinária masculina?

O problema parece não ser o custo

O maior argumento da Conitec contra incorporação nem é o custo do esfíncter artificial — que hoje gira em torno de 80 mil reais. "Até porque ele deverá diminuir bastante com o aumento da demanda, se o tratamento começar a ser oferecido na rede pública, caindo para uns 55 mil reais talvez", explica o doutor.

Para quem acha esse valor um dinheirama — e é, de fato, para o bolso de cada um de nós —, ele é mais barato do que fornecer fraldas para o resto da vida. São, como mencionado, cerca de quatro trocas diárias. E ainda há o custo de tratar os problemas que esses pacientes apresentam.

"Eles tem mais infecções urinárias, que às vezes exigem até internação", conta o urologista. "Cm muita frequência, também sofrem do que chamamos de dermatite amonical". A pele da região da fralda fica com pequenas e dolorosas bolhas por causa do contato constante com a urina. E tudo isso, lembra o doutor Fornari, desprezando um outro custo, nada barato para o planeta: o descarte de tanta fralda.

A Conitec, porém, manifestou a preocupação de que, uma vez aprovando a ideia de que o SUS ofereça o esfíncter artificial para pacientes com incontinência grave após uma cirurgia de câncer de proposta — este, aliás, é o mesmo critério da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para o reembolso dos planos de saúde — , outros grupos de homens que também deixam escapar muita urina passem a exigir o mesmo tratamento.

"As outras situações seriam a de homens com doenças neurológicas ou que tiveram um trauma grave de bacia e, por causa disso, ficaram com incontinência", afirma o doutor Fornari. "Mas 95% dos casos ainda são os de quem passou pela postectomia, a cirurgia para retirada de próstata. Então, não faz muito sentido esse receio", opina.