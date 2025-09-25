Por que o SUS não tem cirurgia para a incontinência urinária masculina?
Três em cada 100 homens que passam por uma cirurgia de próstata por causa de um câncer sentem urgência para urinar, não se seguram e o líquido escoa pelo caminho. Não estou falando, aqui, da incontinência urinária temporária, que tende a sumir um mês após esse tipo de operação, mas daquela que persiste.
Notem: esse "três em cada 100" é a minoria da minoria dos casos. Mas, se você lembra que são cerca 71 mil brasileiros com câncer de próstata por ano, a maioria deles operados, então são mais uns 2 mil homens que deixam de controlar a micção só de janeiro a dezembro. E muitos na faixa dos 50 anos ou pouco mais de 60.
Para esses casos, até hoje o SUS (Sistema Único de Saúde) só oferece fisioterapia. E ela é, de fato, excelente para os quadros mais leves e poderá ajudar bastante se forem moderados. Só que, na incontinência grave, com escapes de grandes volumes de urina, a fisioterapia não surte efeito. E esses pacientes se vêm trocando fraldas cerca de quatro vezes por dia.
Até o próximo dia 6 de outubro, porém, está aberta uma consulta pública na Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde) para que os pacientes com incontinência urinária grave possam receber um esfíncter artificial, tratamento padrão ouro para essa disfunção — ou melhor, o único que resolveria quando alguém perde 250 gramas de urina por dia ou mais. É um critério para apontar a gravidade.
O peso da urina
Como assim, doutor, pesar urina? — pergunto ao urologista gaúcho Alexandre Fornari, coordenador do Departamento de Disfunção Miccional da SBU (Sociedade Brasileira de Urologia).
Dedicado desde sempre a essa área, tendo sido em 2006 um dos criadores do ambulatório para cuidar desses pacientes na Santa Casa de Porto Alegre, ele explica: "É que pesamos primeiro uma fralda que, na sequência, é colocada no indivíduo. Depois de 24 horas, se a diferença de peso é igual ou maior de 250 gramas, sabemos que é uma incontinência grave."
Mas o médico prefere ver esse peso de outro jeito — como o de um boxeador que não conseguia mais vestir abrigo para treinar. "A carga da fralda fazia a roupa cair", relembra. Ele coleciona histórias assim em que a perda de urina constante, em grande volumes, arrasou a qualidade de vida de muitos sujeitos. "Um paciente chegou chorando após ter sido encaminhado à fisioterapia no SUS", relembra. "Humilhado, não conseguiu fazer a sessão porque a maca ficou toda molhada."
No entanto, em o primeiro parecer da Conitec foi negativo. E essa é a hora de profissionais de saúde e pacientes darem o seu palpite tentando virar o jogo.
O problema parece não ser o custo
O maior argumento da Conitec contra incorporação nem é o custo do esfíncter artificial — que hoje gira em torno de 80 mil reais. "Até porque ele deverá diminuir bastante com o aumento da demanda, se o tratamento começar a ser oferecido na rede pública, caindo para uns 55 mil reais talvez", explica o doutor.
Para quem acha esse valor um dinheirama — e é, de fato, para o bolso de cada um de nós —, ele é mais barato do que fornecer fraldas para o resto da vida. São, como mencionado, cerca de quatro trocas diárias. E ainda há o custo de tratar os problemas que esses pacientes apresentam.
"Eles tem mais infecções urinárias, que às vezes exigem até internação", conta o urologista. "Cm muita frequência, também sofrem do que chamamos de dermatite amonical". A pele da região da fralda fica com pequenas e dolorosas bolhas por causa do contato constante com a urina. E tudo isso, lembra o doutor Fornari, desprezando um outro custo, nada barato para o planeta: o descarte de tanta fralda.
A Conitec, porém, manifestou a preocupação de que, uma vez aprovando a ideia de que o SUS ofereça o esfíncter artificial para pacientes com incontinência grave após uma cirurgia de câncer de proposta — este, aliás, é o mesmo critério da ANS (Agência Nacional de Saúde Suplementar) para o reembolso dos planos de saúde — , outros grupos de homens que também deixam escapar muita urina passem a exigir o mesmo tratamento.
"As outras situações seriam a de homens com doenças neurológicas ou que tiveram um trauma grave de bacia e, por causa disso, ficaram com incontinência", afirma o doutor Fornari. "Mas 95% dos casos ainda são os de quem passou pela postectomia, a cirurgia para retirada de próstata. Então, não faz muito sentido esse receio", opina.
Retirada da próstata e incontinência urinária
A parte inferior da próstata — conhecida por ápice prostático — é muito, muito próxima mesmo, do esfíncter urinário, um anel muscular que, ao viver contraído até a hora em que se deseja urinar, impede a saída do líquido em hora indevida. "Há sempre o risco de, retirando a próstata, especialmente se o tumor está bem perto dessa região, fazer uma lesão nesse músculo", reconhece o doutor Fornari, lembrando que a cirurgia robótica pode diminuir esse perigo.
Outra coisa que leva à disfunção miccional é quando fica impossível retirar a glândula masculina desviando-se completamente dos nervos que servem para controlar essa musculatura. "Isso também faz com que o paciente não segure a urina como antes de ser operado", diz o médico.
Para complicar, há outros mecanismos que ajudam um homem a prender o líquido até o momento de urinar no lugar certo. Só que, azar, eles também envolvem a próstata.
Ora, nos homens, a trajetória da uretra — o canal por onde o xixi escoa — atravessa essa glândula. Uns 4 centímetros desse tubo ficam lá dentro, um trecho que é até chamado de uretra prostática. Daí que a própria próstata faz uma pressão nesse pedaço, ajudando a prender o xixi.
"Para completar, temos o colo vesical", acrescenta o doutor Fornari. Ele se refere à base da bexiga, onde ela se liga à uretra. Ela também é uma vizinha muito próxima. Feita de músculos que também relaxam para deixar a urina sair no momento da miccção, ela é outra que pode sair machucada na operação para um homem se livrar do câncer de próstata.
"Há muita discussão se, quando é assim, a reconstrução do colo vesical melhoraria a capacidade de segurar a urina depois ou não", conta o urologista. "Mas os trabalhos apontam que, mesmo quando reconstruída, nada volta a ser como era antes."
