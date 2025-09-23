Mão dupla: o diabetes favorece infecções e elas agravam o diabetes

Hoje, a luta é outra: "É convencer os médicos que atendem quem tem diabetes de que, além de abordarem a dieta, a atividade física, o controle da glicemia, a saúde do coração e outros tópicos, eles precisam prescrever vacinação. Porque, sem ela, todo o resto pode se perder", justifica. Mas, em um congresso com 3 mil inscritos, na sala em que a doutora Reine falou sobre isso só havia uma dúzia de colegas. "Apesar de ser crucial, a imunização é um aspecto do tratamento do diabetes ainda pouco valorizado. Logo, pouco conhecido", lamenta.

Na porta de entrada

O sistema imunológico trabalha em duas equipes. A primeira delas é a da imunidade inata, aquela que age correndo assim que o nosso organismo entra em contato com um agressor. "Geralmente, nas doze primeiras horas de uma infecção", informa a doutora.

Porém, duas estrelas desse time ficam atordoadas quando a glicose está muito elevada no sangue e a insulina também, tentando dar conta da situação. Entre os prejudicados estão os neutrófilos que, nesse ambiente açucarado e cheio de insulina, mal armam suas redes, que são literalmente armadilhas para capturar invasores. "E é também como se os macrófagos, células imunes que tentam eliminar agressores logo na porta de entrada, se tornassem lentos", completa a doutora Reine. "Quanto maior a glicemia ou quanto mais descompensado esse paciente está, menor é a atividade dessas células de defesa", informa.

Como se abalar a imunidade inata fosse pouco, podem existir mais fatores atrapalhando o esforço inicial das defesas. Um deles é o comprometimento de minúsculos vasos sanguíneos por causa do diabetes, atrapalhando a chegada das células imunológicas ao local da infecção.

"A própria barreira epitelial é mais frágil em quem tem diabetes" , lembra a endocrinologista baiana. Imagine a mucosa do nariz: um agente infecioso que colonize sua superfície consegue achar brechas para entrar. "Sem contar a diminuição da sensibilidade, porque a glicose em excesso danifica nervos. Daí, o paciente pode machucar os pés sem sentir", exemplifica. Este seria mais um portão aberto para agentes infecciosos dos mais diversos.