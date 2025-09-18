Fim de mistério: o que causa mais de metade dos infartos em mulheres jovens

Mas, para a médica britânica Claire Raphael, cardiologista intervencionista da Mayo Clinic, nos Estados Unidos, entender o que provocou o infarto é tão importante quanto cuidar de uma paciente na hora agá. "Se a causa raiz de um ataque cardíaco é mal interpretada, isso pode levar a tratamentos menos eficazes. Ou até mesmo prejudiciais", garante.

Ela é a principal autora de um estudo conduzido na Mayo Clinic para decifrar o mistério das tais causas não tradicionais dos infartos em pessoas mais jovens, especialmente nas mulheres. O artigo foi publicado na última segunda-feira, dia 15, no Journal of the American College of Cardiology.

O trabalho revela que, sob a alcunha de "causas não tradicionais", pode existir uma anemia forte ou até mesmo uma infecção. Mas elas ficam em segundo lugar. A maior culpada do ataque cardíaco em mulheres jovens é mesmo a DEAC, a dissecção espontânea da artéria coronária, algo que acontece com uma frequência seis vezes maior nelas do que nos homens da mesma faixa etária. E mora aí uma perigosa pegadinha.

Uma rachadura na coronária

A gente não costuma ouvir falar de DEAC. Por isso, pedi à doutora Claire Raphael uma explicação do que seria. "É uma condição realmente estranha", reconhece a médica. "O vaso é como um tubo, por onde a circulação passa. Às vezes, por uma razão desconhecida, surge uma espécie de rachadura na parede dessa tubulação. Com isso, fica um sangramento ao redor da artéria."

Parte do sangue, então, segue em frente, só que com menos força para abastecer o coração a contento — até porque outra parte escapa. E essa parte que escapa acaba formando um coágulo no lado externo. A bolota de sangue coagulad faz o quê? Aperta a artéria por fora, estreitando-a. Resultado: a passagem sanguínea torna-se bastante limitada. E, como chega menos sangue oxigenado para supri-lo, o músculo cardíaco reclama na forma de dor.