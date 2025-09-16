Vírus da gripe e da covid podem desencadear a volta de um câncer de mama

"Bem, ele não disse exatamente 'bobagem'", ri o pesquisador brasileiro, lembrando-se do palavrão. "É que, sempre que vemos algo assim tão forte, como metástases surgindo nos pulmões em poucos dias, pensamos que cometemos algum erro para resultar naquilo"

Só que o timaço de cientistas repetiu a experiência de maneiras diferentes, usando diversos modelos. O resultado era sempre o mesmo. E, no meio dessa história, talvez como principal acusada, estava uma molécula inflamatória que Valença Pereira estuda desde sempre: a interleucina 6, ou simplesmente IL-6. Ela vai parar nas alturas quando temos uma infecção respiratória aguda. Na covid-19 — quem não se lembra? — despencava feito uma tempestade, a tempestade de citocinas.

O microambiente de um câncer

Foi na época do doutorado na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que Valença Pereira caiu no laboratório do professor Luiz Rodolpho Travessos, um dos primeiros a estudar imunoterapia para o câncer no Brasil. E, a partir daí, passou a se dedicar à interação entre nossas células imunológicas e o ambiente do tumor.

Impossível entender por que um vírus respiratório seria capaz de acordar um câncer de mama sem passar por isso. "Se a gente voltar nos primórdios da definição de um tumor, a ideia era de que ele seria uma coisa só, a partir de uma célula que começaria a se multiplicar loucamente", diz o pesquisador. "Mas, na realidade, ele interage o tempo todo com diversas células e tecidos ao seu redor. É o que chamamos de macroambiente tumoral", resume.

Essa conversa com a vizinhança é o que lhe dá suporte. Por exemplo, as células malignas secretam substâncias que conversam com os vasos sanguíneos. "Eles, então, não só crescem à sua volta para abastecê-las, mas sofrem modificações que, às vezes, impedem que uma droga para derrotá-las passe por ali."