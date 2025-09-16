Vírus da gripe e da covid podem desencadear a volta de um câncer de mama
Nos dois primeiros anos da pandemia de covid-19, entre 2020 e 2021, antes da aplicação em massa de vacinas contra o Sars-CoV 2, o número de mortes provocadas não só por câncer de mama, mas por tumores em geral, saltou até 20%.
Na meio do furação do coronavírus, os dados sobre esse fenômeno pareciam um pouco soltos. Médicos daqui e dali observavam esse crescimento estranho, mas a primeira explicação que vinha à cabeça de todos era a dificuldade que as pessoas tinham para fazer exames de rastreamento e se tratar naquela época, o que não deixa de ser verdade. Ou parte dela.
Para 25 cientistas de instituições respeitadas dos Estados Unidos, da Holanda e do Reino Unido, porém, a explicação poderia não se resumir a isso. Eles levantaram a hipótese de que infecções respiratórias, como a provocada pelo Sars-Cov-2 — que só até maio teve 778 milhões de registros neste ano — e aquela causada pelo influenza da gripe, que afeta mais de 1 bilhão de pessoas anualmente.
A inflamação desencadeada por esses vírus, suspeitava esse grupo, seria capaz de acordar uma célula maligna que, depois de ter escapado do tratamento oncológico, estivesse adormecida no pulmão de mulheres que tiveram câncer de mama. Talvez ficasse quieta nesse esconderijo por anos, sem dar o susto da recidiva da doença. Isto é, se não fosse a infecção pulmonar.
Entre os que ficaram desconfiados disso, achando tanta morte por câncer na pandemia não seria apenas por questões de acesso, muito menos por coincidência, estava uma uma discreta joia da ciência brasileira, o imunologista Felipe Valença Pereira, que soma passagens nas universidades Rockfeller e Yale, entre outras.
Agora, ele é pesquisador na Universidade do Colorado, nos Estados Unidos. E, em tom de prosa, conversou comigo sobre o estudo em camundongos que mostra esses vírus despertando células malignas dormentes nos pulmões — "é o termo que usamos, porque elas parecem hibernar".
Esse despertar era visto três, nove dias após a infecção. E bastavam duas semanas, ao menos no modelo animal, para que surgissem agrupamentos maiores, as metástases. O câncer, infelizmente, tinha acordado de seu sono profundo.
"Fiz bobagem!"
Foi o que mais ou menos disse Shi B. Chia,ao entrar no laboratório de Valença Pereira, seu colega na Universidade do Colorado. Pesquisador de macroambiente tumoral, Chia é também autor do estudo fresquinho, que estampou recentemente as páginas da revista Nature.
"Bem, ele não disse exatamente 'bobagem'", ri o pesquisador brasileiro, lembrando-se do palavrão. "É que, sempre que vemos algo assim tão forte, como metástases surgindo nos pulmões em poucos dias, pensamos que cometemos algum erro para resultar naquilo"
Só que o timaço de cientistas repetiu a experiência de maneiras diferentes, usando diversos modelos. O resultado era sempre o mesmo. E, no meio dessa história, talvez como principal acusada, estava uma molécula inflamatória que Valença Pereira estuda desde sempre: a interleucina 6, ou simplesmente IL-6. Ela vai parar nas alturas quando temos uma infecção respiratória aguda. Na covid-19 — quem não se lembra? — despencava feito uma tempestade, a tempestade de citocinas.
O microambiente de um câncer
Foi na época do doutorado na Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que Valença Pereira caiu no laboratório do professor Luiz Rodolpho Travessos, um dos primeiros a estudar imunoterapia para o câncer no Brasil. E, a partir daí, passou a se dedicar à interação entre nossas células imunológicas e o ambiente do tumor.
Impossível entender por que um vírus respiratório seria capaz de acordar um câncer de mama sem passar por isso. "Se a gente voltar nos primórdios da definição de um tumor, a ideia era de que ele seria uma coisa só, a partir de uma célula que começaria a se multiplicar loucamente", diz o pesquisador. "Mas, na realidade, ele interage o tempo todo com diversas células e tecidos ao seu redor. É o que chamamos de macroambiente tumoral", resume.
Essa conversa com a vizinhança é o que lhe dá suporte. Por exemplo, as células malignas secretam substâncias que conversam com os vasos sanguíneos. "Eles, então, não só crescem à sua volta para abastecê-las, mas sofrem modificações que, às vezes, impedem que uma droga para derrotá-las passe por ali."
Moléculas produzidas pelo sistema imunológico, claro, também fazem parte desse ecossistema. "Quando lançamos mão de um tratamento contra o câncer, com o tempo uma ou outra célula maligna pode se tornar resistente. Guardadas as diferenças, seria como o caso de uma bactéria que deixa de responder a um antibiótico", compara o cientista. "A célula tumoral se torna resistente quando, por exemplo, diminui a produção de moléculas que fariam o sistema imune reconhecê-la. Ou quando recolhereceptores onde se encaixariam a drogas", descreve.
Daí que fica, assim, dormente, à espera de uma nova oportunidade. Segundo Valença-Pereira, já se sabe que inflamações crônicas — como aquelas provocadas pela exposição contínua a poluentes e por doenças como a obesidade e o diabetes — seriam capazes de acordá-la. E, ao que tudo indica, talvez inflamações agudas, repentinas, quando as das infecções respiratórias.
A molécula inflamatória em ação
O imunologista relembra que existe uma imunidade inata."É quando você bate o dedo ou é picado por um inseto. A resposta imunológica precisa ser imediata.", diz ele. "Mas a evolução das espécies fez algo incrível, que é a imunidade adquirida, quando você tem alguma doença ou alteração no organismo e as células de defesa se preparam para aquilo não acontecer nunca mais."
A gente associa essa segunda parte da história à produção de anticorpos, produzidos pelos tais linfócitos B. Mas existem outros personagens. Guarde o nome deles: os linfócitos T, que ajudam no desempenho de todas as outras células de defesa.
"Os linfócitos T, por sua vez, têm subtipos: o CD4 e CD8. A primeira manda sinais para todas as outras, mandando-as trabalhar. E a CD8 ataca células alteradas, infectadas por vírus ou malignas", explica.
Ocorre que os dois vírus respiratórios estudados — o influenza da gripe e o Sars-CoV2 da covid-19 — provocam um serramento da tal interleucina 6, a IL-6. E esta molécula, por sua vez, atrapalha o funcionamento da CD4. Ela deixa de distribuir ordens ao sistema imune como deveria. Com isso, a CD-8 fica na dela, podendo deixar uma infecção ir adiante e um câncer, que estava dormente, voltar a crescer.
No estudo, os pesquisadores também usaram camundongos modificados que não produziam a IL-6 ,com células dormentes de mama nos pulmões. Eles injetaram a substância e simularam as infecções, para ver no que dava. E, infelizmente, não deu em boa coisa.
Perguntas no ar
Serão necessários mais estudos para esclarecer alguns pontos: será que outros vírus respiratórios teriam o mesmo efeito maléfico? "Isso precisa ser testado mais tarde", responde Valença Pereira, reconhecendo ser plausível, assim como ele próprio quer ver estudos sobre pneumonias causadas por bactérias. Poderia acontecer o mesmo?
Fico matutando ainda: a gente sabe que o câncer de mama também costuma dar metástase no fígado, órgão capaz de abrigar células dormentes que escaparam do tratamento oncológico. Então, será que o vírus da hepatite acordaria tipinhos malignos e adormecidos por lá?
'É o que queremos olhar agora: se o fenômeno também acontece com outras infecções e com outros tipos de c câncer também", conta o cientista.
O recado que fica
Por enquanto, na opinião do imunologista brasileiro, a mensagem é para as mulheres se cuidarem após o tratamento do câncer também no que diz respeito a prevenir infecções respiratórias.
Valença Pereira revela que já se estudam saídas. Uma delas, em tese, seria usar um anticorpo, como o tocilizumabe criado em laboratório para bloquear a IL6. Eventualmente, com mais provas, o tratamento poderá ser indicado a pacientes infectadas que tenham um câncer de mama em seu histórico. Hoje, ele é prescrito para casos graves de artrite reumatoide. "O obstáculo é que é muito caro", admite o imunologista. "Sem contar que não funciona sempre."
A ciência também busca células cart-T. "São células imunológicas retiradas do próprio paciente e 'treinadas' em laboratório para atacar o problema, antes de serem devolvidas ao organismo", ele conta.
Outra possível solução seria apelar para remédios da classe dos inibidores de JAK. Usados de longa data no tratamento de doenças autoimunes, eles regulam a inflamação e, assim, talvez sejam capazes de desligar o alarme que acordaria o câncer nos pulmões na eventualidade de uma infecção.
Bem mais simples, porém, e ao alcance de todas as mulheres que tiveram um câncer de mama é manter a vacinação contra infecções respiratórias rigorosamente em dia. Ainda que algumas peguem um desses vírus mesmo assim, o quadro tenderá a ser mais brando, o que pode significar uma menor produção das tais moléculas de IL-6 para não atrapalhar o sono da célula maligna.
