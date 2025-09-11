IA ajuda a apontar quando uma minúscula lesão no ânus é câncer
Ânus: sempre lembrado em piadas de mau gosto e xingamentos, tratado por apelidos nada nobres. Quando o assunto é saúde, porém, poucos falam dessa parte, igual a qualquer outra da corpo, mas que virou tabu até em consultórios. Muita gente talvez nem saiba a diferença do ânus para o reto, a porção final do intestino.
Vamos lá, encarar o ânus. O lado externo do orifício é recoberto por pele normal, com pelos e glândulas sebáceas. Mas ele continua uns 2 centímetros para dentro, às vezes 3 centímetros nos homens. E o que muda no interior é que somem pelos e glândulas, mas continua a ser revestido por pele — tecido bem diferente da mucosa intestinal recobrindo o reto, que derrama muco. A fronteira do ânus para reto é uma prega espessa de pele, a linha pectínea.
Garanto: a descrição, aqui, não é enciclopédica. "Por algum motivo, o papilomavírus humano, o HPV, não gosta da mucosa do intestino. Ele prefere se instalar na pele da região anal", conta o coloproctologista Thiago Manzione, do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, em São Paulo.
Assim como acontece no colo do útero, esse vírus provoca lesões por ali. Se elas forem adiante, poderão se tornar malignas. "No entanto, os cânceres uterino e anal não são iguais", compara o médico.
Sem querer entrar na intimidade de cada tumor, as diferenças começam pelo que já contei, o fato de o útero ser revestido por mucosa — e, da mucosa uterina, o HPV gosta. Mas também por esse órgão ser submetido regularmente (espero!) ao exame de Papanicolau, capaz de flagrar verrugas que podem evoluir para um tumor. Já o ânus... Não é sempre que cogitam examiná-lo. E, quando o examinam, é difícil reconhecer se uma lesão minúscula provocada pelo vírus está a um passo de se tornar um câncer.
Foi o doutor Thiago Manzione quem apresentou no 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, realizado na semana passada na capital paulista, um estudo em que a inteligência artificial é usada para analisar o exame de anuscopia de alta resolução para identificar as lesões que deveriam preocupar pra valer os médicos. "A questão é que, só olhando a imagem delas na anuscopia, mesmo sendo ampliadas 40 vezes, eu não sei dizer qual é grave e qual não é", diz ele, "Para isso, eu ainda preciso fazer biópsia de todas e é o que a IA poderá evitar."
Enorme precisão
Além da participação brasileira, o estudo conta com pesquisadores de Portugal, da França, da Argentina, da Inglaterra e dos Estados Unidos. "Somando os casos do Emílio Ribas e os dos centros desses países, mandamos mais de 28.948 imagens de anuscopia para treinar o sistema inteligência artificial", conta o doutor Manzione. "E informamos aquelas em que a biópsia, após a retirada do pedaço de tecido alterado, tinha revelado que era um câncer, uma lesão de baixo grau ou uma lesão de alto grau."
Tudo é uma questão de profundidade. Uma lesão de baixo grau é bem superficial. Mas, com o tempo, pode ir se tornando mais funda — é quando recebe a classificação de alto grau. "Chega a um ponto em que rompe a pele e invade toda a área. Aí, já é um câncer", explica o coloproctologista. Dados do Ministério da Saúde apontam que, nos últimos dez anos, foram mais de 38 mil casos no país, levando a 6.814 mortes.
No estudo, após o sistema de IA passar por um período de aprendizagem, os pesquisadores o submeteram a uma prova de fogo com mais 151 exames. Só que, dessa vez, sem informar do que se tratavam, guardando consigo a revelação da biópsia. O resultado foi impressionante: a inteligência artificial acertou em cheio em 94,6% das vezes.
Quem corre maior risco de ter um câncer anal?
No Emílio Ribas, o doutor Manzione recebe praticamente só indivíduos que têm HIV, o vírus da imunodeficiência humana. Hoje, controlando a infecção com medicamentos, eles alcançam uma expectativa de vida semelhante à de pessoas que não foram infectadas.
Felizmente, também existe a PrEP, a profilaxia pré-exposição, isto é, um protocolo de tratamento que quase zera o risco de alguém pegar o HIV se, por acaso, tiver contato sexual com um indivíduo infectado. Com isso, o preservativo — associado ao medo da Aids no passado — vem sendo deixado de lado. Mas aí é que está: a PrEP não evita que a pessoa contraia outras infecções sexualmente transmissíveis. "Os casos delas explodem no mundo inteiro", observa o doutor. "E a pelo HPV está entre elas."
Daí que homens que fazem sexo com homens e que são portadores do HIV são maioria absoluta dos registros de câncer anal. Enquanto na população em geral acontece um caso em cada 100 mil indivíduos, entre eles a incidência é 80 vezes maior. Isso porque há a tendência a terem múltiplos parceiros, multiplicando a probabilidade de encontrarem alguém com o HPV pelo caminho. "Logo, não estamos falando daquele homem que mantém um relacionado estável e monogâmico com um parceiro", esclarece o doutor Manzione.
A maior razão de o HPV conseguir se proliferar na pele do ânus é mesmo a baixa imunidade. Portanto, o risco aumenta na medida em que o outro vírus, o HIV, não está sob as rédeas curtas de um tratamento seguido à risca. E pode aumentar ainda mais com a idade. "Em geral, as lesões no ânus provocadas pelo HPV aparecem mais a partir dos 60 anos", conta o médico.
E as mulheres?
Se o Papanicolau acusa infecção pelo HPV, a mulher deveria ser encaminhada pelo gineco ao seu colega proctologista para fazer a anuscopia.
Durante o exame — vale para homens, vale para mulheres —, além de visualizar a imagem ampliada da região, o médico passa uma pequena escova por aqueles poucos centímetros do canal anal. Assim, colhe células para, depois, o laboratório dizer se o papilomavírus humano foi parar por ali ou não.
E fique claro: no caso das mulheres, elas não precisam ter praticado sexo anal para o vírus ser encontrado nesse outro orifício. "A distância entre a vagina até ele é pequena", lembra o doutor Manzione. "A própria secreção vaginal, repleta de vírus, pode escorrer com relativa facilidade até lá por questões anatômicas. Sem contar a manipulação durante o sexo, que também é capaz de carregá-la."
Por que não fazer biópsia de qualquer lesão?
"Eu continuo pedindo biópsia de todas as lesões que encontro nos pacientes", revela o médico. "Mas daqui a dez anos, ou menos, recebendo cada vez mais imagens — porque continuamos a alimentar esse banco — a inteligência artificial será capaz de evitar com segurança esse procedimento. Se meu paciente tiver cinco lesões e ela me disser que somente uma é de alto grau, só irei fazer biópsia daquela", prevê.
Na biopsia, a imagem é ampliada cerca de mil vezes, muito mais que na anuscopia. Por que então evitar esse tira-dúvida? "Primeiro, porque o ânus é extremamente sensível, sendo uma das regiões com maior quantidade de nervos do corpo humano", responde o doutor Manzione. "Portanto, fazer um procedimento no ânus gera um desconforto enorme, sem contar que pode provocar uma perda de sensibilidade que poderá comprometer a qualidade de vida de quem pratica sexo anal." Sem dúvida, essa possibilidade não é nada prazerosa.
Quando se descobre uma lesão
Existem pacientes em que a lesão regride. "Uma lesão de baixo grau pode desaparecer, porque o sistema imunológico dá um jeito no HPV. E, às vezes, uma lesão de alto grau se torna de baixo grau com o tempo pelo mesmo motivo", conta o coloproctologista.
O médico nota que pacientes que estavam com a infecção pelo HIV descontrolada, quando voltam a fazer o tratamento direito, muitas vezes também vêem a lesão no ânus regredir.
Por isso, quando a lesão é de baixo grau, o médico pede para ele voltar dali a um ano. Na lesão de alto grau, o exame deve ser repetido em seis meses. E o câncer, sem dúvida, precisa ser extirpado e receber tratamento oncológico, decidido conforme a gravidade — se já invadiu o outros tecidos ou não. Mas o melhor, claro, seria prevenir.
Proteja o ânus!
A literatura científica diz que o HPV é encontrado em oito ou nove de cada dez amostrar de câncer anal. E a minoria dos casos, em que não se vê o vírus? "Sinceramente, não creio que eles tenham outra causa", diz o doutor Manzione. "Muitas vezes, quando repetimos a biópsia, o HPV aparece."
E, contra ele, existe vacina. A boa notícia é que as campanhas de imunização contra o HPV vem mostrando resultado no país, entre as novas gerações. Dados do Ministério da Saúde divulgados recentemente mostram que, hoje, 82% das meninas brasileiras de 9 a 14 anos já estão vacinadas, o que é bem acima da média global de 12%. A cobertura vacinal entre os meninos da mesma faixa de idade, apesar de ter melhorado um bocado, ainda é mais baixa, ficando em 67%.
Além disso, desde o ano passado, o SUS (Sistema Único de Saúde) disponibiliza essa vacinação para pessoas com HIV que fazem uso de PrEP. E eles, fazendo parte de um grupo de maior risco para o câncer anal, não deveriam perder a oportunidade de livrar o ânus da ameaça do câncer.
