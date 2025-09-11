IA ajuda a apontar quando uma minúscula lesão no ânus é câncer

Assim como acontece no colo do útero, esse vírus provoca lesões por ali. Se elas forem adiante, poderão se tornar malignas. "No entanto, os cânceres uterino e anal não são iguais", compara o médico.

Sem querer entrar na intimidade de cada tumor, as diferenças começam pelo que já contei, o fato de o útero ser revestido por mucosa — e, da mucosa uterina, o HPV gosta. Mas também por esse órgão ser submetido regularmente (espero!) ao exame de Papanicolau, capaz de flagrar verrugas que podem evoluir para um tumor. Já o ânus... Não é sempre que cogitam examiná-lo. E, quando o examinam, é difícil reconhecer se uma lesão minúscula provocada pelo vírus está a um passo de se tornar um câncer.

Foi o doutor Thiago Manzione quem apresentou no 73º Congresso Brasileiro de Coloproctologia, realizado na semana passada na capital paulista, um estudo em que a inteligência artificial é usada para analisar o exame de anuscopia de alta resolução para identificar as lesões que deveriam preocupar pra valer os médicos. "A questão é que, só olhando a imagem delas na anuscopia, mesmo sendo ampliadas 40 vezes, eu não sei dizer qual é grave e qual não é", diz ele, "Para isso, eu ainda preciso fazer biópsia de todas e é o que a IA poderá evitar."

Enorme precisão

Além da participação brasileira, o estudo conta com pesquisadores de Portugal, da França, da Argentina, da Inglaterra e dos Estados Unidos. "Somando os casos do Emílio Ribas e os dos centros desses países, mandamos mais de 28.948 imagens de anuscopia para treinar o sistema inteligência artificial", conta o doutor Manzione. "E informamos aquelas em que a biópsia, após a retirada do pedaço de tecido alterado, tinha revelado que era um câncer, uma lesão de baixo grau ou uma lesão de alto grau."

Tudo é uma questão de profundidade. Uma lesão de baixo grau é bem superficial. Mas, com o tempo, pode ir se tornando mais funda — é quando recebe a classificação de alto grau. "Chega a um ponto em que rompe a pele e invade toda a área. Aí, já é um câncer", explica o coloproctologista. Dados do Ministério da Saúde apontam que, nos últimos dez anos, foram mais de 38 mil casos no país, levando a 6.814 mortes.