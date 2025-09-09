Risco de depressão em jovens é similar se há vários ou só um hábito ruim
Quando uma pessoa sofre de depressão, é fácil imaginar que ela sinta menos ânimo para fazer ginástica. Que talvez tenha falta de apetite ou, ao contrário, encontre alívio devorando uma lata de leite condensado. Provavelmente, ela fique caraminholando angústias ou se enrole nas teias das redes sociais durante a madrugada em vez de adormecer. Talvez afogue mágoas no álcool, passe a fumar ou a usar outras drogas.
De fato, a depressão e outros transtornos psiquiátricos costumam piorar os nossos hábitos. Mas, fique sabendo, a ciência afirma que um comportamento pouco saudável tende a aparecer antes de qualquer forma de adoecimento. Só que é difícil demonstrar essa teoria na prática quando se trata de saúde mental. Por alguns motivos.
De uma maneira muito resumida, digamos que a maioria dos estudos pega indivíduos que já estavam doentes do ponto de vista psíquico e, daí, olham para seus hábitos. Para complicar, muitos deles escrutinam um aspecto só — a alimentação ou o sono ou, ainda, o exercício físico, sem olhar para o conjunto de comportamentos que formam o cotidiano de qualquer um de nós.
Mas, principalmente, pouquíssimos trabalhos focam no elo entre hábitos e depressão nos jovens. E detalhe: no Brasil, cerca de 54% dos universitários têm sintomas que sugerem um quadro depressivo. Ao menos, é isso o que está dizendo um estudo chamado UNILIFE-M, cujos dados preliminares foram divulgados agora.
A investigação pode ser considerada uma pequena joia. Bem, "pequena" é força de expressão. Afinal, ela envolve mais de 20 mil alunos de 62 universidades de 28 países — sendo 11 delas do Brasil, valendo eu contar que o coordenador da empreitada científica é o educador físico e doutor em psiquiatra Felipe Barreto Schuch, professor da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no Rio Grande do Sul.
Os pesquisadores vêm acompanhando esses jovens desde a hora em que entraram na faculdade em 2023 ou em 2024. E a ideia é continuar de olho na saúde mental deles por até três anos e meio. Como? Cruzando sintomas relatados em questionários aplicados de tempos em tempos, capazes de levantar a suspeita de depressão, ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios do sono e outros, com dados sobre atividade física, rotina de sono, alimentação, controle do estresse, uso de substâncias, tempo de tela e vida social.
O que se vê até o momento é que, entre os estudantes que têm diversos hábitos pouco saudáveis, o risco de cair em depressão é 3,3 vezes maior do que entre aqueles que dormem bem, se alimentam direito, têm relações de amizade significativas, praticam uma atividade física, enfim, fazem um pouco de tudo para cuidar do corpo e da mente.
No entanto, curiosamente, aqueles que cultivam alguns bons hábitos e alguns hábitos ruins, ficando no meio do caminho, também têm um risco de depressão mais alto. Na verdade, 3,4 vezes maior que o da turma que segue firme a cartilha para manter a saúde.
Não se impressione com o 0,1 a mais nesse grupo intermediário em relação àqueles que praticamente só tinham hábitos nada saudáveis. Matematicamente, isso é irrelevante, um empate técnico. O que surpreende é o risco de depressão também ser três vezes maior.
"Vários estudos, que revisamos para entender esse fenômeno, mostram que, quando a rotina da pessoa mistura bons e maus hábitos em termos de saúde, se a balança não pesar um pouco mais para os que são positivos, o hábito ruim passa a ter uma carga muito maior", justifica o professor Thiago Matias, responsável pelo estudo UNILIFE-M na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), que é uma das instituições brasileiras participantes.
Ou seja, pode ser aquele garoto que faz esporte, gosta de salada e frutas, mas troca noites de descanso por horas diante de telas e sempre bebe além da conta ou usa alguma droga nas festas de final de semana. Só isso, às vezes, basta para elevar o risco de desenvolver uma depressão.
Uma faixa etária delicada
O professor Matias, que também coordena o Grupo de Pesquisa em Motivação e Movimento Humano na UFSC, repara que os transtornos mentais costumam aparecer com maior frequência na faixa dos 16 aos 18 anos, contrariando a ideia, já um tanto antiquada, de que os jovens seriam menos suscetíveis a esses problemas.
Junta-se aos fatores socioeconômicos — que os pesquisadores levam em consideração — e ambientais da vida moderna, como a exposição na internet, a realidade de que entrar na faculdade não é uma das missões mais fáceis no Brasil, com todo mundo colocando os pés na sala de aula levando o estresse do vestibular na mochila.
Aliás, um dos desafios dos pesquisadores é ajustar diferenças entre países tão diversos, inclusive nesse ponto, quanto Alemanha e Brasil, Líbano e Japão, Uruguai e Finlândia, Canadá e Nigéria. "Sem contar a dificuldade para fazer reuniões na madrugada por causa do fuso horário", ri o pesquisador.
Ele e seus colegas, porém, não partem do princípio de que tudo piora no decorrer da vida acadêmica. "Até porque, mesmo que alguns já entrem na universidade estressados ou até deprimidos, ela pode criar novas possibilidades de relacionamentos, ser um convite ao esporte, enfim, é capaz de fazer bem à saúde mental." Ainda bem, isso também acontece.
A divisão em grupos
Além dos questionários, a cada ano os universitários passam por testes, como o de força e o de resistência aeróbica, e por exames para avaliar como anda o seu metabolismo. "Eles refletem os cuidados com a saúde no cotidiano", justifica o professor Matias.
A partir das respostas dos questionários e dos resultados dos exames, os participantes são divididos em três grupos. Ao longo dos anos, claro o comportamento de um indivíduo poderá mudar e, daí, ele trocará de turma.
Mas por enquanto, nesses primeiros anos de faculdade, a divisão está assim: 42,3% dos jovens têm, predominantemente, hábitos saudáveis. No outro extremo, a maioria dos hábitos de 44% dos estudantes é bem pouco saudável. Já 13,7% misturam praticamente em igual proporção hábitos bons e ruins". E, pensando em risco de depressão, também estariam lascados.
Uso de substâncias e de telas
Pergunto ao professor Matias se, entre aqueles hábitos ruins, algum parece ter mais força para empurrar os universitários no fosso da depressão. "Como ainda temos uma longa temporada de acompanhamento pela frente, os dados apenas nos dão pistas sobre isso", esclarece.
O sono, segundo ele, é difícil de avaliar. Isso porque tanto os "mais saudáveis" quanto os integrantes dos outros dois grupos dormem mais ou menos do mesmo jeito. "Mas o tempo na frente o de telas e o uso de substâncias — do tabaco ao álcool, passando por drogas ilícitas — se sobressaem como fatores que alavancam o risco de o sujeito manifestar depressão adiante, especialmente naquele grupo que mistura comportamentos bons e ruins para a saúde", informa.
Para o pesquisador, não é exatamente uma surpresa. Ele pega a maconha como exemplo. "Há uma sensação momentânea de relaxamento. Mas, sem qualquer moralismo, a ciência revela que, para alguns indivíduos, ela aumenta os sintomas de ansiedade e depressão depois", explica.
Já o tempo exagerado diante de telas, de acordo com ele, anda de mãos dadas com outros fatores. "A pessoa não está se relacionando olho no olho, o que faria bem à saúde mental, deixa de dormir direito, fica mais sedentária e assim por diante", aponta.
E a atividade física?
Até agora, os dados reforçam o seu papel protetor da saúde mental, que já é famoso. "O exercício aumentar a sensação de bem-estar no cérebro é apenas parte da história", conta Thiago Matias. "Ele é um catalisador, mexendo inclusive com a organização do tempo, porque a pessoa reserva um período para praticá-lo e coloca esforço nisso. Esforço que, depois, não quer desperdiçar comendo mal ou dormindo pouco, por exemplo. Sem contar que reforça a autoestima e pode promover encontros — o que para um jovem, que valoriza a sensação de pertencimento, costuma ser importante."
Um dos papéis do estudo é mostrar que o sistema educacional precisa se reconhecer como um promotor de saúde. "O ambiente universitário não deve ofertar só uma formação, mas um olhar sobre as formas de cuidado, dando todo o suporte a esses jovens", opina o professor.
O outro recado da pesquisa é o que está no início deste texto: insistir em um hábito que não faz muito bem à saúde pode ser literalmente deprimente.
