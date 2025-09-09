Risco de depressão em jovens é similar se há vários ou só um hábito ruim

Mas, principalmente, pouquíssimos trabalhos focam no elo entre hábitos e depressão nos jovens. E detalhe: no Brasil, cerca de 54% dos universitários têm sintomas que sugerem um quadro depressivo. Ao menos, é isso o que está dizendo um estudo chamado UNILIFE-M, cujos dados preliminares foram divulgados agora.

A investigação pode ser considerada uma pequena joia. Bem, "pequena" é força de expressão. Afinal, ela envolve mais de 20 mil alunos de 62 universidades de 28 países — sendo 11 delas do Brasil, valendo eu contar que o coordenador da empreitada científica é o educador físico e doutor em psiquiatra Felipe Barreto Schuch, professor da UFSM (Universidade Federal de Santa Maria), no Rio Grande do Sul.

Os pesquisadores vêm acompanhando esses jovens desde a hora em que entraram na faculdade em 2023 ou em 2024. E a ideia é continuar de olho na saúde mental deles por até três anos e meio. Como? Cruzando sintomas relatados em questionários aplicados de tempos em tempos, capazes de levantar a suspeita de depressão, ansiedade, déficit de atenção e hiperatividade, distúrbios do sono e outros, com dados sobre atividade física, rotina de sono, alimentação, controle do estresse, uso de substâncias, tempo de tela e vida social.

O que se vê até o momento é que, entre os estudantes que têm diversos hábitos pouco saudáveis, o risco de cair em depressão é 3,3 vezes maior do que entre aqueles que dormem bem, se alimentam direito, têm relações de amizade significativas, praticam uma atividade física, enfim, fazem um pouco de tudo para cuidar do corpo e da mente.

No entanto, curiosamente, aqueles que cultivam alguns bons hábitos e alguns hábitos ruins, ficando no meio do caminho, também têm um risco de depressão mais alto. Na verdade, 3,4 vezes maior que o da turma que segue firme a cartilha para manter a saúde.

Não se impressione com o 0,1 a mais nesse grupo intermediário em relação àqueles que praticamente só tinham hábitos nada saudáveis. Matematicamente, isso é irrelevante, um empate técnico. O que surpreende é o risco de depressão também ser três vezes maior.