Quem tem diabetes deve examinar os pés todo dia e a IA facilitará a tarefa

Para quem tem diabetes, examinar bem os próprios pés deveria ser como escovar os dentes ou tomar banho —um hábito de todo santo dia, sem exceção. É o que está escrito em qualquer diretriz sobre os cuidados com essa doença. Mas está aí um trecho que costuma ser esquecido…
"Às vezes, esquecido até pelos próprios médicos que, durante a consulta, nem pedem para o paciente com diabetes tirar os sapatos", nota a endocrinologista Débora Vieira Soares, professora e pesquisadora da UFF (Universidade Federal Fluminense), em Niterói. "Talvez porque eles tenham de passar muita informação em um tempo corrido, os pés acabam esquecidos."
O paciente, por sua vez, mesmo quando percebe um calo, um machucado no dedinho ou qualquer coisa diferente costuma não ver importância a ponto de comentar isso com o doutor à sua frente. E assim as coisas podem andar em uma direção perigosa.
Segundo o Ministério da Saúde, só na rede pública 85 brasileiros têm pés amputados por causa do diabetes diariamente. E, às vezes, a perna precisa ir embora junto. Isso dá noção do tamanho do problema e quem é atendido em hospitais privados tampouco está livre dele — a não ser que faça o autoexame dos pés com disciplina.
Para facilitar essa tarefa, um dia Wender Soares, um aluno de Medicina da UFF, procurou a professora com a seguinte pergunta: e se a vibração do celular pudesse fazer o papel do diapasão médico, isso ajudaria? Ela achou que fazia sentido e deu a maior força para o rapaz seguir com a ideia, que se tornou, então, um trabalho de iniciação científica. O diapasão é um instrumento que, vibrando, examina a sensibilidade dos pés.
É que o diabetes pode fazer com que, aos poucos, eles deixem de sentir um toque, uma dor, um apertão. "Ficam insensíveis até à temperatura", diz a professora Débora, lembrando-se de um paciente que voltou da praia com a sola gravemente queimada. Isso porque ficou pisando na areia de boa, sem se dar conta de que ela estava escaldante.
Casos assim ocorrem sempre. Aliás, Wender Soares, que hoje está quase se formando, ainda estava no segundo ano de Medicina quando conheceu um homem com diabetes de 50 e poucos anos que já tinha perdido o pé. "Ele trabalhava em um estaleiro e tinha pisado em um vergalhão de aço", recorda-se. "Chegando em casa, mostrou à esposa. Ela limpou ferimento, que parecia bobo. Mas, apenas quinze dias depois, sem que ele sentisse nada, tinha piorado tanto que o caso culminou na amputação."
A história deixou o rapaz, que até então nunca tinha ouvido falar em pé diabético, bastante impressionado. Por isso resolveu pesquisar assunto e aquele primeiro plano de usar a vibração do celular como teste de sensibilidade ganhou corpo.
Com a ajuda da incubadora de empresas da própria UFF, Wender Soares criou a startup De Olho no Pé, desenvolvendo uma aplicativo que, além de caminhar para fazer o tal teste de vibração na mesma frequência sonora do diapasão médico, usa a inteligência artificial para, com a câmera do celular, flagrar problemas — uma rachadura no calcanhar, uma unha começando a encravar, uma micose, um calo, um ferimento mínimo. Enfim, tudo o que, amanhã ou depois, poderá virar encrenca. Para, daí, dar orientações. E, claro, a principal delas é mandar a imagem correndo para o médico.
A startup e a UFF são donas da patente. O app já passou por uma primeira fase de teste com pacientes e, graças aos resultados iniciais, se tornou finalista do Prêmio Autocuidado em Saúde Acessa, no mês passado.
O pé diabético
Quando os níveis de glicose no sangue não estão bem controlados, o excesso desse açúcar na circulação começa a irritar o endotélio, a camada de revestimento interno dos vasos. Isso pode acontecer da cabeça aos pés. Ah, mas os pés se ressentem como poucos! Afinal, eles nos suportam a cada passo e vivem expostos a todo tipo de tropeço.
"Onde o endotélio está lesionado, por causa da inflamação, tende a surgir uma plaquinha", descreve a professora. Nos microvasos, elas costumam ser o suficiente para bloquear o fluxo sanguíneo. "E pode acontecer, inclusive, nos vasa nervorum", conta a endocrinologista, apelando para o latim, que nunca se tornou uma língua morta na Medicina.
O nome quer dizer "vasos dos nervos" e eles são mesmo minúsculos. A inervação, então, passa a morrer por falta de abastecimento adequado de sangue e, na medida em que isso acontece, a sensibilidade vai desaparecendo. "Estamos falando de sensibilidade motora, térmica, dolorosa… E essa perda torna os pés muito vulneráveis a lesões", completa a professora.
Ao tirar um sapato, por exemplo, eles podem estar marcados de tanto sufoco, mas a pessoa seguiu o dia inteiro com um calçado apertado sem sentir o desconforto nas passadas. "O problema é que qualquer machucado pode virar uma úlcera", diz a médica. "Até porque o processo de cicatrização é difícil quando a glicemia está descontrolada e os vasos sanguíneos têm obstruções. Sem contar que o sistema imunológico também fica prejudicado e a área costuma infeccionar."
A lesão que não fecha e, ainda por cima, infecciona avança, ficando mais e mais funda, até alcançar um osso. E, aí, a coisa fica feia de vez, por ser difícil de controlar.
Pedrinhas são uma ameaça. Daí que a orientação é sacudir os sapatos para que caiam fora, se por acaso estiverem dentro deles, antes de calçá-los. "A perda de sensibilidade também pode alterar a pisada", acrescenta a professora Débora. "E, como a pessoa pisa errado, surgem deformidades nos pés." Elas que se tornaram áreas de pressão, sujeitas a calos e bolhas.
Como será o aplicativo
O app desenvolvido pela De Olho no Pé passou por um primeiro primeiro teste de usabilidade em pacientes com diabetes do Hospital Universitário Antônio Pedro, da UFF. O objetivo era ver se teriam dificuldade para usá-lo. Não foi o caso.
São sete imagens, feitas de todos os ângulos. Para clicar algumas delas, é bem verdade que os pacientes às vezes pediram ajuda a alguém de casa, o que a equipe nem acha ruim porque, assim, toda a família fica ciente da importância de essa pessoa cuidar dos pés.
Mesmo assim, Wender Soares já está pensando em trocar as fotos por um video de 360 graus dos pés, para ninguém ter de ficar clicando várias vezes, o que facilitaria a vida ainda mais. Isso está em desenvolvimento.
"Uma funcionalidade do aplicativo é mandar alguns recados. Desde lembretes perguntando se o usuário já examinou os pés naquele dia a orientações simples quando a imagem revelar algo errado", conta Wender Soares. Uma micose entre os dedos, por exemplo — bom avisar o médico e tratar direito porque ela serve de brecha para a entrada de uma bactéria.
O ressecamento também é capaz de abrir fissuras das quais as bactérias podem se aproveitar. "E o pé diabético tende a ser ressecado mesmo", explica a professora Débora. "Isso porque os nervos que levariam à produção de suor também saem lesionados", justifica. Mas o creme hidrante nunca deve ser passado entre os dedos para não aumentar o risco de micoses — outro recadinho que o app poderá dar.
A unha deve ser cortada retinha. Tirar os cantos ajuda a encravar — e nisso, também, a inteligência artificial poderá reparar, deixando a dica. Os sapatos apertados devem ser doados e o que se espera é que a IA note marcas de pressão e calos.
Para a endocrinologista e Wender Soares, uma vantagem dos lembretes constantes do app é também fazer a pessoa ir memorizando cuidados básicos, em vez de sair da consulta com um papelzinho que ela acabará esquecendo na bolsa ou na gaveta. E a outra — talvez a principal — é mandar o usuário para o médico a tempo de evitar maiores complicações.
Agora, o aplicativo deverá enfrentar novos testes para ver se a IA não está deixando nenhum detalhe da imagem passar batido.
Se você descobriu que tem diabetes
Pergunto se, de fato, todo mundo com diabetes precisa mesmo fazer o autoexame todos os dias. E ouço um "sim" categórico. Até mesmo quem mal acabou de ser diagnosticado? — insisto. Ouço um "sim" outra vez.
A professora Débora diz a razão: "Quando é um paciente com diabetes tipo 1, em que a produção de insulina é interrompida de forma abrupta porque as células do pâncreas são destruídas, o médico sabe quando a doença iniciou. No entanto, ninguém é capaz de apontar quando foi o começo do diabetes tipo 2, causado pela obesidade e outros fatores que fazem o organismo se tornar resistente à tal da insulina, encarregada de fazer a glicose sair da circulação e entrar nas células."
De fato, por ser uma doença totalmente silenciosa, o diabetes tipo 2 pode ter começado muito tempo antes de dar seus primeiros sinais ou ser flagrado em exames de rotina. E a literatura médica diz que os danos aos nervos dos pés costumam ocorrer cerca cinco anos após esse ponto de partida. Ou seja, quando o diabetes é flagrado, seus pés já podem estar em grande sofrimento — e sem você sentir nada.
