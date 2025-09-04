Quem tem diabetes deve examinar os pés todo dia e a IA facilitará a tarefa

Segundo o Ministério da Saúde, só na rede pública 85 brasileiros têm pés amputados por causa do diabetes diariamente. E, às vezes, a perna precisa ir embora junto. Isso dá noção do tamanho do problema e quem é atendido em hospitais privados tampouco está livre dele — a não ser que faça o autoexame dos pés com disciplina.

Para facilitar essa tarefa, um dia Wender Soares, um aluno de Medicina da UFF, procurou a professora com a seguinte pergunta: e se a vibração do celular pudesse fazer o papel do diapasão médico, isso ajudaria? Ela achou que fazia sentido e deu a maior força para o rapaz seguir com a ideia, que se tornou, então, um trabalho de iniciação científica. O diapasão é um instrumento que, vibrando, examina a sensibilidade dos pés.

É que o diabetes pode fazer com que, aos poucos, eles deixem de sentir um toque, uma dor, um apertão. "Ficam insensíveis até à temperatura", diz a professora Débora, lembrando-se de um paciente que voltou da praia com a sola gravemente queimada. Isso porque ficou pisando na areia de boa, sem se dar conta de que ela estava escaldante.

Casos assim ocorrem sempre. Aliás, Wender Soares, que hoje está quase se formando, ainda estava no segundo ano de Medicina quando conheceu um homem com diabetes de 50 e poucos anos que já tinha perdido o pé. "Ele trabalhava em um estaleiro e tinha pisado em um vergalhão de aço", recorda-se. "Chegando em casa, mostrou à esposa. Ela limpou ferimento, que parecia bobo. Mas, apenas quinze dias depois, sem que ele sentisse nada, tinha piorado tanto que o caso culminou na amputação."

A história deixou o rapaz, que até então nunca tinha ouvido falar em pé diabético, bastante impressionado. Por isso resolveu pesquisar assunto e aquele primeiro plano de usar a vibração do celular como teste de sensibilidade ganhou corpo.

Com a ajuda da incubadora de empresas da própria UFF, Wender Soares criou a startup De Olho no Pé, desenvolvendo uma aplicativo que, além de caminhar para fazer o tal teste de vibração na mesma frequência sonora do diapasão médico, usa a inteligência artificial para, com a câmera do celular, flagrar problemas — uma rachadura no calcanhar, uma unha começando a encravar, uma micose, um calo, um ferimento mínimo. Enfim, tudo o que, amanhã ou depois, poderá virar encrenca. Para, daí, dar orientações. E, claro, a principal delas é mandar a imagem correndo para o médico.