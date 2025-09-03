Insuficiência cardíaca: a forma ideal de tratar o coração dos brasileiros
Na última sexta-feira, 29, ao final da apresentação de um estudo brasileiro em uma das principais sessões do ESC 2025, o congresso da Sociedade Europeia de Cardiologia, nenhuma das mais de 900 pessoas da plateia estava indiferente. Pudera!
Os resultados do PhysioSync-HF, coordenado pelo hospital gaúcho Moinhos de Vento, apontaram algo bem diferente de todas as pesquisas anteriores comparando dois tratamentos para ressincronizar os batimentos do coração.
É que, em um de cada cinco pacientes com insuficiência cardíaca, um lado do coração se contrai antes do outro. Esse atabalhoamento pode deixar a circulação, impulsionada pelas batidas no peito, meio sem rumo.
Como a insuficiência cardíaca é comum — de infarto a endocardites, vários problemas costumam desembocar nela —, o número de pessoas com essa falta de sincronia acaba sendo enorme. Calcula-se que sejam uns 20 milhões de brasileiros.
Mas vamos voltar ao congresso europeu que, neste ano, foi realizado em Madri, na Espanha. O que causou burburinho foi mostrar que, para sincronizar o coração novamente, uma tecnologia mais antiga pode ser ligeiramente melhor do que uma nova, que vem sendo bastante festejada — um resultado que, cá entre nós, causou espanto até entre os pesquisadores de 14 centros espalhados pelo Brasil.
"A gente gostaria que, no mínimo, os dois tratamentos proporcionassem igual benefício para poder substituir o antigo, já que o novo é mais barato", admite a doutora Carisi Anne Polanczyk, chefe do Serviço de Cardiologia do Moinhos de Vento. Mas não foi bem assim.
"Havia mesmo uma expectativa exagerada em torno da tecnologia mais recente", disse um dos presentes, ao parabenizar o cardiologista André Zimerman, head da Unidade de Ensaios Clínicos do Hospital Moinhos de Vento, enquanto ele descia do palco.
A pessoa se referia ao que é chamado de marcapasso fisiológico, mais simples que o dispositivo tradicional, conhecido como ressincronizador. Os dois tipos é que foram comparados na investigação financiada pelo Proadi-SUS (Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde) do Ministério da Saúde.
Já outros médicos questionaram se, para dar um resultado tão inusitado, o estudo brasileiro tinha sido mesmo bem feito. Mas, quando o doutor Zimerman respondeu as questões da plateia, quem tentou achar uma falha na metodologia não a encontrou. "A dúvida também passaria pela minha cabeça", diz com naturalidade o médico gaúcho. "O fato é que hoje não existe no mundo um trabalho sobre esse tema maior que o nosso."
Não só maior: o PhysioSync-HF é diferente porque as mulheres são metade dos participantes, o que infelizmente não é nada comum na ciência. E 60% eram pretos, pardos e indígenas, representando a nossa população.
Isso sugere que o coração pode reagir de maneira diferente a um tratamento, conforme o sexo e até mesmo a etnia.
Quando dois lados não batem juntos
Na insuficiência cardíaca, é como se o músculo do coração perdesse eficiência para bombear o sangue. "A pessoa, então, fica muito cansada, pode ser internada várias vezes e corre um risco maior de morrer", descreve o doutor André Zimerman. "E, às vezes, surge a tal falta de sincronia, que a gente chama de bloqueio do ramo esquerdo", conta.
Entenda o nome: existe um sistema elétrico próprio no músculo cardíaco para controlar as contrações, que lembra um nozinho. Ou melhor, é o nó sinusal. Ele dispara impulsos em um caminho que se bifurca. Uns seguem para um ramo nervoso à direita e outros pegam o caminho do ramo nervoso à esquerda. Só que este parece ficar bloqueado em alguns pacientes com insuficiência cardíaca, bagunçando as contrações desse lado.
"A terapia que já está consolidada lança mão de um dispositivo ressincronizador que instala um eletrodo à esquerda e outro à direita. Eles dão um pequeno choque simultâneo, levando os dois lados a se contrair ao mesmo tempo", descreve o cardiologista. É o tratamento que o SUS (Sistema Único de Saúde) mais oferece hoje em dia.
"No entanto, recentemente apareceu uma tecnologia que usa um único eletrodo no lugar de dois, o que ajuda a barateá-la", explica o médico. "Em vez de dar um choque de cada lado, ele é aplicado bem no meio." Ou seja, bem naquela zona de bifurcação, tentando refazer o que aconteceria se o coração estivesse saudável. Por isso, foi batizada de marcapasso fisiológico.
A doutora Carisi completa: "Embora ele já faça parte de protocolos de tratamento há mais de dez anos e esteja disponível no SUS, a gente sabe que existe muita heterogeneidade de acesso na rede pública". Na prática, não são todos os hospitais do SUS que oferecem o tal marcapasso fisiológico, que fica reservado a alguns centros de excelência do país.
Daí a ideia de realizar um estudo para comparar os dois tratamentos e, quem sabe, mostrar que a novidade seria tão boa ou melhor que o dispositivo mais antigo, merecendo ser aplicada de norte a sul do território nacional. Mas não foi bem isso o que se revelou.
Como foi o estudo
Primeiro, foram identificados 14 centros do país que já realizavam os dois tratamentos. Neles, os pacientes foram randomizados, ou seja, sorteados. Dos 173 participantes do estudo, 87 caíram no grupo que receberia o marcapasso fisiológico e os outros 86 ganhariam a tecnologia mais disseminada, a do marcapasso com dois eletrodos.
Antes do procedimento, todos passaram por uma série caprichada de avaliações. "Não só checamos a parte clínica, como investigamos como se sentiam, isto é, como estava a qualidade de vida", conta a doutora Carisi. Após o implante de um dispositivo ou de outro, as pessoas foram acompanhados de perto por 12 meses. Nesse período, os pesquisadores permaneceram atentos às visitas aos serviços de emergência, internações e, claro, morte por doença cardiovascular.
Mesmo aqueles que pareciam bem não escaparam do olhar arguto dos cientistas. "Eram feitas avaliações da função cardíaca para saber se ela estava piorando ou se tinha ficado na mesma, em vez de melhorar", explica o doutor André Zimerman.
Houve um cuidado que vale registro: quem determinava como estava a força de contração do coração de um indivíduo, por exemplo? "Isso não podia ser feito por alguém que estivesse envolvido diretamente do estudo, que poderia estar torcendo por um dos times", pensa André Zimerman. Por isso, as avaliações eram conduzidas por um comitê independente, que não sabia qual tratamento cada paciente tinha recebido.
Os resultados que surpreenderam
Os pacientes, no final, foram colocados "caixinhas" conforme o que tinha lhes acontecido e levando em conta que morrer é bem pior que ficar internado. E que ficar internado é mais chato que só visitar a emergência do hospital. Assim como parar no pronto-atendimento revela um estado mais grave do que simplesmente piorar a função cardíaca, mas continuar em casa — embora isso seja mais preocupante do que ficar na mesma. E, claro, o mais bacana de tudo seria o coração ter melhorado.
Ao compararem as distribuições nas caixinhas daquele ressincronizador com dois eletrodos e do novo, ficou evidente que o primeiro era um pouco melhor em quase tudo.
Só é importante esclarecer que o marcapasso fisiológico, que até então soava a uma solução imbatível, estava longe de ser um desastre — nada disso! "Nos dois grupos, os pacientes melhoraram. Eles caminhavam mais sem se cansar tanto, por exemplo", avisa a doutora Carisi.
Por que foi diferente?
Existem apenas hipóteses para responder essa pergunta. Uma delas é que, nos países onde foram realizadas comparações anteriores, a maior parte dos pacientes desenvolveram insuficiência cardíaca depois de terem infartado. "No nosso estudo, porém, menos de 20% dos participantes eram assim", relata o doutor Zimerman.
Causas diferentes de insuficiência cardíaca — como a doença da Chagas, diagnosticada em 5% dos casos — talvez levem a respostas divergentes aos tratamentos.
"E ainda tínhamos mais mulheres", lembra a doutora Carisi. "Geralmente, os estudos extrapolam o que funciona nos homens para o coração delas. Mas pode não ser bem assim. Afinal, elas tendem a ser menores, têm peculiaridades hormonais e, às vezes, apresentam mais complicações em intervenções médicas."
E, sim, existe a questão da etnia. "Ela não é só biológica. Há aspectos sociais e culturais em jogo", afirma André Zimerman. "Precisamos enxergar como o paciente interage com o sistema de saúde e quanto tempo leva para ser atendido.", diz, resvalando na terrível desigualdade de acesso de negros e indígenas. Eles eventualmente só são tratados quando já estão em um estágio mais avançado da doença.
