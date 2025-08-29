Endometriose: o DIU hormonal é um ótimo tratamento e será oferecido no SUS
Acontece com 7 a 8 milhões de brasileiras: sem a que a ciência saiba direito o motivo, uma pequena parte da menstruação pega a contramão. Em vez de escorrer pela vagina, sobe pelas trompas, alcança os ovários, cai na cavidade abdominal.
Só que menstruar não é um mero derramar de sangue: é, na verdade, uma descamação do endométrio, o revestimento interno no útero. E, uma vez fora dele, as células descamadas grudam em outros cantos na vizinhança — não apenas nas trompas e nos ovários, mas na bexiga, no intestino, no peritônio, que é a parede interna do abdômen?
Começa aí uma dolorosa encrenca que, para muitas adolescentes e adultas em idade fértil, se torna incapacitante. "Acontece que todo mês: quando essa mulher menstrua, o tecido do endométrio que foi parar no lugar errado, isto é, dentro da barriga, acaba menstruando também", conta o ginecologista Eduardo Schor, professor da Unifesp (Universidade Federal de São Paulo), que se dedica a essa condição há mais de três décadas.
Acontece que, nessa fase, essas células também produzem um punhado de substâncias inflamatórias, quase que para provocar o útero a se contrair e expulsar o sangue menstrual carregado delas. Ora, já que nenhuma gravidez aconteceu — e o endométrio estava todo preparado para essa eventualidade — é preciso fazer essa limpeza para começar um novo ciclo.
"Só que, fora do útero, essas substâncias irritam um monte de receptores nervosos", explica o professor Schor. "E o resultado para muitas mulheres é uma cólica à beira do insuportável, o principal sintoma da endometriose."
Para aliviar o sofrimento, a rede pública vinha oferendo contraceptivo oral combinado com progesterona. Há três meses, porém, precisamente no dia 27 de maio, foi publicada a decisão da Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) de oferecer mais uma ferramenta de tratamento: o DIU hormonal, que libera levonorgestrel, uma forma sintética da progesterona. No país, o único dispositivo assim é o da farmacêutica alemã Bayer. A partir do anúncio, o prazo é de 180 dias para o tratamento chegar ao SUS, ou seja, ele deve aterrissar por lá até o final deste ano.
Mas qual a vantagem? Bem, uma delas é evitar cirurgias, que não deveriam ser feitas à torto e a direito em jovens com endometriose. A incorporação cria, entre outras coisas, a oportunidade de explicar direito essa história.
O DIU hormonal na endometriose
O DIU que libera hormônio não previne as escapulidas do endométrio que pega a direção errada, bom deixar claro. Ele serve apenas para tratar o problema já instalado.
Segundo Eduardo Schor, não é de hoje que os trabalhos científicos mostram que o hormônio liberado não fica restrito à parte interna do útero. "Ele termina também se concentrando no entorno desse órgão, que é justamente onde costumam ficar os focos de endometriose", explica. "E assim, do lado de fora, o que o hormônio faz é 'secá-los', modo dizer."
Daí, esse tecido em local equivocado deixa de produzir substâncias inflamatórias e pirraçar receptores nervosos. Logo, a tendência é a mulher parar de sofrer. Esse resultado é alcançando por cerca de 80% das usuárias.
No que é diferente da pílula?
O princípio do contraceptivo oral é bloquear os ovários, que deixam de produzir o estrógeno, hormônio feminino que alimentaria a endometriose, vamos dizer assim. "Mas ninguém provou se a pílula teria uma ação local realmente importante no tecido do endométrio que se instalou fora do útero", afirma Eduardo Schor.
Ou seja, não necessariamente o contraceptivo oral consegue atrofiar os focos da doença espalhados pela cavidade abdominal. E, aí, a dor continua. Em algumas mulheres, ela faz arder até as pernas, por compressão dos nervos.
Aliás, a endometriose mostra estar ligada a uma complicação atrás de outra. Para dar um exemplo, um estudo na Dinamarca com mais de 60 mil mulheres que apresentavam essa condição comparou aquelas que conseguiram de alguma maneira controlá-la e aquelas que não tiveram a mesma sorte. Pois bem, por causa do estado inflamatório desencadeado pelo problema, entre as que não tinham a endometriose controlada havia um risco 15% maior de eventos cardiovasculares.
Porém, como se tratam jovens, o que mais vem à cabeça é a dificuldade para engravidar, outra possível consequência. Ela ocorre por alterações anatômicas, já que o endométrio invasor provoca aderências, e pela própria inflamação, que afetaria até mesmo a qualidade dos óvulos.
Para evitar a cirurgia
"Hoje, se a mulher que vai ao SUS usou progesterona ou outra medicação e não resolveu a endometriose, ela é encaminhada para o centro cirúrgico", lamenta o professor Schor que vê no seu serviço na Unifesp, uma fila de espera de quatro anos para a operação — e olha que se trata de um dos principais centros de referência públicos no tratamento dessa doença no país!
A ideia, agora, é colocar o DIU hormonal antes de indicar a cirurgia, como uma alternativa intermediária. "Ele não é uma bala de prata, não vai resolver todos os casos, mas já diminuirá a fila", explica o professor.
E, embora isso já seja ótimo, nem é o principal ponto. "O principal ponto, pra valer, é o seguinte: quem trata a endometriose de forma séria sabe que a cirurgia deveria ser reservada para um momento de vida necessário. Por exemplo, quando a mulher quiser engravidar. Não se trata de opinião pessoal, mas de um consenso médico no mundo inteiro", diz ele.
E o professor nem está se referindo a um desastre na saúde pública, inestimável, que é a quantidade de jovens submetidas à histerectomia — a retirada do útero — para solucionar a endometriose. Ele está falando da cirurgia para remoção apenas dos focos da doença.
O médico justifica porque ela não deve ser feita sem mais, nem menos, simplesmente para aliviar a cólica forte — salvo em casos extremos, como o de aderências pélvicas muito extensas, por exemplo.
"Em primeiro lugar, se eu faço a cirurgia em uma jovem que chegou com queixa de cólica depois de ter tentado o contraceptivo, sei que há um baita risco de ter de reoperá-la dali a dois ou três anos, porque a doença costuma voltar", informa. "Então, calcule: até os 30, 30 e poucos anos, que é a idade em que as mulheres costumam ser mães hoje em dia, ela já terá sido operada quatro ou cinco vezes. Tudo bem que o procedimento pode ser minimamente invasivo, feito por laparoscopia. Mas não deixa de ser uma cirurgia, ou seja, é bem diferente de um passeio ao parque."
Vale lembrar que existem trabalhos levantando a suspeita de que a repetição dessas cirurgias poderia diminuir a capacidade funcional dos ovários. Então, se por um lado dobra a chance de gravidez espontânea quando reservada para a fase em que a mulher decide ter filhos, por outro poderá atrapalhar esse sonho se for feita várias vezes. Para muitas, o DIU hormonal evitará esse tipo de situação.
"E há mais uma vantagem, a básica", acrescenta o professor Schor. "O DIU hormonal também é um método contraceptivo seguro, lembrando que essa é uma doença comum em adolescentes que, muitas vezes, se esquecem de tomar a pílula corretamente, o que colabora para um número elevado de gestações não programadas."
O efeito pode durar menos
Até há pouco tempo, o que se dizia era que o DIU hormonal tinha de ser trocado a cada cinco anos. Hoje, os médicos começam a falar que ele duraria mais, isto é, até oito anos. Mas cuidado! Essa história é para quem usa o dispositivo para evitar uma gravidez ou para aliviar sintomas da menopausa.
"No caso da endometriose, pode ser diferente", alerta o professor Schor, citando trabalho que apontam como tempo ideal de duração apenas três anos na endometriose. "Após esse período, os níveis hormonais liberados talvez não sejam o suficiente para atrofiar os focos da doença."
Acompanhamento é fundamental
A colocação do DIU hormonal, idealmente, exige sedação. Eduardo Schor explica o motivo: "Ele é um pouco maior que o DIU convencional e, portanto, o implante costuma ser doloroso".
O acompanhamento, depois, é fundamental. "Não dá para dizer à paciente que agora ela está com o DIU, pode ir embora e ser feliz", alfineta o ginecologista. "Em primeiro lugar, porque existem mulheres que usam o dispositivo há anos sem derramar uma gota de sangue. Mas também existem outras que, infelizmente, voltam pedindo para retirá-lo após quatro ou cinco meses porque não pararam de sangrar."
A outra razão para o acompanhamento com exames de imagem é que uma pequena parcela das mulheres com endometriose melhoram muito dos sintomas com o tratamento. As cólicas podem até virar coisa do passado. Só que, nelas, a doença continua evoluindo silenciosamente e acometendo mais órgãos. Aliás, isso também pode ocorrer com o uso de pílula anticoncepcional.
Mas o principal recado é que cólica nunca foi normal — é sintoma de endometriose, que bem que poderia ser flagrada na atenção primária, pelo médico de família. A tolerância à dor faz o diagnóstico levar de sete a dez anos no Brasil.
Deixe seu comentário
O autor da mensagem, e não o UOL, é o responsável pelo comentário. Leia as Regras de Uso do UOL.