Endometriose: o DIU hormonal é um ótimo tratamento e será oferecido no SUS

O médico justifica porque ela não deve ser feita sem mais, nem menos, simplesmente para aliviar a cólica forte — salvo em casos extremos, como o de aderências pélvicas muito extensas, por exemplo.

"Em primeiro lugar, se eu faço a cirurgia em uma jovem que chegou com queixa de cólica depois de ter tentado o contraceptivo, sei que há um baita risco de ter de reoperá-la dali a dois ou três anos, porque a doença costuma voltar", informa. "Então, calcule: até os 30, 30 e poucos anos, que é a idade em que as mulheres costumam ser mães hoje em dia, ela já terá sido operada quatro ou cinco vezes. Tudo bem que o procedimento pode ser minimamente invasivo, feito por laparoscopia. Mas não deixa de ser uma cirurgia, ou seja, é bem diferente de um passeio ao parque."

Vale lembrar que existem trabalhos levantando a suspeita de que a repetição dessas cirurgias poderia diminuir a capacidade funcional dos ovários. Então, se por um lado dobra a chance de gravidez espontânea quando reservada para a fase em que a mulher decide ter filhos, por outro poderá atrapalhar esse sonho se for feita várias vezes. Para muitas, o DIU hormonal evitará esse tipo de situação.

"E há mais uma vantagem, a básica", acrescenta o professor Schor. "O DIU hormonal também é um método contraceptivo seguro, lembrando que essa é uma doença comum em adolescentes que, muitas vezes, se esquecem de tomar a pílula corretamente, o que colabora para um número elevado de gestações não programadas."

O efeito pode durar menos

Até há pouco tempo, o que se dizia era que o DIU hormonal tinha de ser trocado a cada cinco anos. Hoje, os médicos começam a falar que ele duraria mais, isto é, até oito anos. Mas cuidado! Essa história é para quem usa o dispositivo para evitar uma gravidez ou para aliviar sintomas da menopausa.