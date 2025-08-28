Câncer na pleura: médicos fazem quimioterapia aquecida na cirurgia robótica

Ora, além da chamada pleura parietal, recobrindo a parede torácica, existe aquela que é a mais conhecida de todos nós, a pleura pulmonar. "Sim, é preciso 'descascar' o pulmão, como se fosse um maçã", descreve Ricardo Terra. "Se você não tem muita habilidade, pode cortar um pedaço da 'fruta' junto. É que a pleura, ali, está bem grudada e, sem querer, o cirurgião é capaz de machucar o pulmão, deixando vazar sangue ou ar. Se ele sair muito lesionado, poderá não se expandir direito depois, no movimento da respiração", conta o doutor, que é também professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).

No passado, os cirurgiões nem arriscavam e optavam direto por uma saída bem radical: tiravam o pulmão inteiro, com a pleura, o câncer e tudo. Hoje não há mais necessidade disso. A técnica foi muito aprimorada e a robótica, ainda por cima, diminuiu bastante o risco de um pulmão sair despedaço.

O outro desafio, porém, continuava firme até ha pouco. Explico. Quando um cirurgião extirpa um câncer, ele costuma cortar junto uma margem, vamos supor, de uns 2 centímetros ao seu redor por pura precaução — afinal, e se uma célula maligna estivesse escapando, não é mesmo? "Mas, com o tumor na pleura, determinar uma margem de segurança é impossível. De modo que a a gente nunca sabia se tinha deixado para trás alguma célula doente."

Por isso, aliás, os especialistas falam que é uma cirurgia de citorredução — se querem conhecer o palavreado da Medicina. Ou seja, de redução de volume do tumor apenas, sem a ambição de arrancar todo o mal antes de devolver o paciente para o quarto.

E é aí que entra a novidade, um procedimento inédito no país, realizado no Einstein: a equipe aproveitou o momento da cirurgia robótica para fazer uma lavagem com quimioterápicos aquecidos a 42 °C. É a quimioterapia hipertérmica intraoperatória, também conhecida pela sigla em inglês, HITOC, de "hyperthermic intrathoracic chemotherapy", técnica que já vinha sendo empregada de poucos anos para cá, mas apenas na cirurgia convencional, sem robô. Segundo Ricardo Terra, ela maximiza a chance de cura.

Os tumores na pleura

O tumor na pleura pode ser um mesotelioma, que se originou na própria membrana. É um tipinho raro, que costuma acometer, por exemplo, trabalhadores da indústria naval e outros indivíduos que foram muito expostos ao amianto.