Câncer na pleura: médicos fazem quimioterapia aquecida na cirurgia robótica
É preciso paciência inimaginável para retirar uma pleura adoecida ou porque surgiu um câncer bem ali ou porque o tumor de outro canto — do timo ou dos ovários, por exemplo — cresceu até alcançar essa membrana que reveste simplesmente todo o tórax por dentro.
Com delicadeza — e, de poucos anos para cá, com a ajuda da robótica —, o cirurgião torácico Ricardo Terra, do Einstein Hospital Israelita, em São Paulo, vai removendo todo esse tecido sobre as costelas, o músculo do diafragma, a parte central do tórax, chamada de mediastino.
O tumor parece um carpete e só quando ele é muito espesso o médico troca os quatro ou cinco furinhos da operação realizada com a ajuda do robô pelo velho corte, a cirurgia aberta. Mas, acredite, essa ainda é a parte fácil das cerca de seis horas do procedimento. Há pelo menos mais dois desafios.
Ora, além da chamada pleura parietal, recobrindo a parede torácica, existe aquela que é a mais conhecida de todos nós, a pleura pulmonar. "Sim, é preciso 'descascar' o pulmão, como se fosse um maçã", descreve Ricardo Terra. "Se você não tem muita habilidade, pode cortar um pedaço da 'fruta' junto. É que a pleura, ali, está bem grudada e, sem querer, o cirurgião é capaz de machucar o pulmão, deixando vazar sangue ou ar. Se ele sair muito lesionado, poderá não se expandir direito depois, no movimento da respiração", conta o doutor, que é também professor da Faculdade de Medicina da USP (Universidade de São Paulo).
No passado, os cirurgiões nem arriscavam e optavam direto por uma saída bem radical: tiravam o pulmão inteiro, com a pleura, o câncer e tudo. Hoje não há mais necessidade disso. A técnica foi muito aprimorada e a robótica, ainda por cima, diminuiu bastante o risco de um pulmão sair despedaço.
O outro desafio, porém, continuava firme até ha pouco. Explico. Quando um cirurgião extirpa um câncer, ele costuma cortar junto uma margem, vamos supor, de uns 2 centímetros ao seu redor por pura precaução — afinal, e se uma célula maligna estivesse escapando, não é mesmo? "Mas, com o tumor na pleura, determinar uma margem de segurança é impossível. De modo que a a gente nunca sabia se tinha deixado para trás alguma célula doente."
Por isso, aliás, os especialistas falam que é uma cirurgia de citorredução — se querem conhecer o palavreado da Medicina. Ou seja, de redução de volume do tumor apenas, sem a ambição de arrancar todo o mal antes de devolver o paciente para o quarto.
E é aí que entra a novidade, um procedimento inédito no país, realizado no Einstein: a equipe aproveitou o momento da cirurgia robótica para fazer uma lavagem com quimioterápicos aquecidos a 42 °C. É a quimioterapia hipertérmica intraoperatória, também conhecida pela sigla em inglês, HITOC, de "hyperthermic intrathoracic chemotherapy", técnica que já vinha sendo empregada de poucos anos para cá, mas apenas na cirurgia convencional, sem robô. Segundo Ricardo Terra, ela maximiza a chance de cura.
Os tumores na pleura
O tumor na pleura pode ser um mesotelioma, que se originou na própria membrana. É um tipinho raro, que costuma acometer, por exemplo, trabalhadores da indústria naval e outros indivíduos que foram muito expostos ao amianto.
Ligeiramente mais comum é o timoma, o câncer do timo, órgão do sistema imunológico, situado à frente do coração. Ele é encarregado de treinar as células de defesa especialmente na infância. Tanto que, na adolescência, o timo praticamente some do mapa. "Mas, em algumas pessoas, ficam resquícios e eles podem se tornar malignos", explica o doutor Terra.
O timoma, em geral, acomete pessoas entre 50 e 70 anos. E é o tipo de câncer para o qual a dobradinha de cirurgia robótica e quimioterapia térmica passa a ser muito bem indicada.
Uma curiosidade: esse tumor não dá metástase, que é quando a célula cancerosa viaja pela circulação e vai parar em um órgão distante. Ele invade apenas o tecido vizinho — e a pleura está a ali do lado, para o azar dela.
O mesmo vale para o câncer de ovário, apesar de você talvez estranhar, já que ele está lá embaixo, no abdômen. "Mas pode se espalhar pelo peritônio, que, eu diria, é o irmãozinho da pleura, só que na barriga", explica o cirurgião.
O peritônio é o tecido que reveste a cavidade abdominal. Ao se desprender, uma célula do ovário com câncer pode, por proximidade, se instalar nessa membrana vizinha e gerar um tumor que irá crescer e subir até desembocar na pleura. "É, de novo, uma continuidade", repara o doutor Terra.
Um banho aquecido no câncer
"Por que 42 graus?" — foi a pergunta que fiz. "Porque a gente aprendeu que essa temperatura potencializa a ação tóxica das drogas quimioterápicas contra o tumor", responde o doutor. Na verdade, o que acontece é que o calor favorece a entrada da medicação nas células, de um lado. E, de outro, deixa o seu DNA mais vulnerável ao ataque.
Quando o cirurgião não enxerga mais nem sequer um pedacinho da pleura parietal e já tirou toda a pleura pulmonar — ou, em alguns casos de timoma, apenas a parte dela que parecia estar coberta pelo câncer —, os remédios, bem diluídos e aquecidos, começam a entrar por uma cânula e a sair por outra, sob o olhar do perfusionista, o especialista em circulação extracorpórea.
Aliás, o doutor Ricardo Terra faz questão de esclarecer que um procedimento desses só é possível graças a toda uma equipe multiprofissional, incluindo oncologistas, enfermeiros especializados, farmacêuticos que preparam a diluição e outros — longe de pegar as glórias todas para si, o cirurgião.
O perfusionista, no caso, não tira o olho da máquina, encarregada de manter a temperatura exata, a pressão e fluxo constante ao longo de 60 minutos. O banho todo consome uns 4 litros de líquido cheios de drogas capazes de matar eventuais células malignas que tenham escapulido.
O resto do corpo, aliás, é controlado para não esquentar demais, com um termômetro no esôfago e outro em mais um lugar do corpo. E, para evitar um superaquecimento, a equipe lança mão de algumas estratégias.
Por incrível que pareça, uma das principais é diminuir a temperatura da própria sala uns 20 minutos antes do início da lavagem com quimioterapia e retirar a manta térmica que normalmente é usada para manter o calor de quem está anestesiado na mesa de cirurgia. Em alguns casos, é preciso injetar líquido frio na veia.
Só depois de o tórax ser banhado, a manta térmica é religada e, para alegria dos mais friorentos do time, a temperatura da sala volta a subir. Acabou? "Não", conta o cirurgião. "Antes de fechar o paciente, precisamos fazer outra lavagem para retirar qualquer resíduo de quimioterápico que tenha ficado", justifica.
O cuidado no pós-operatório
Os primeiros dias após o procedimento são, de fato, delicados. Fácil entender: "O paciente fica todo inflamado. Não só porque está com uma área de tecido exposta, por termos 'descascado' a pleura, mas porque é como se fosse uma queimadura. Pense: 42 °C equivalem a uma febre muito alta", diz o médico.
Para ele, o mais impressionante é o quanto a cirurgia robótica consegue reduzir essa inflamação, que é grande também porque os próprios quimioterápicos não estavam ali para brincadeira. Sua missão é agredir as células doentes e, diga-se, nessa técnica, eles oferecidos em doses um bocado altas, já que escorrem diretamente na região onde estava o câncer, sem afetar tanto o restante do corpo. É por isso que, na recuperação cirúrgica, podem aparecer aqueles efeitos clássicos da quimioterapia, como enjoos.
"Mesmo machucando menos graças à cirurgia robótica, o pulmão pode ter dificuldade para se expandir nos primeiros dias", acrescenta o cirurgião. Na verdade, quanto mais machucado, mais enrijecido ficará e maior a dificuldade para o ar entrar. Isso, na maioria das vezes, se resolve após as primeiras 48 horas.
Passada essa fase, o paciente fica bem, mesmo sem pleura. Entremeada por um líquido lubrificante, ela estava ali para ajudar no deslizamento dos pulmões e dos seus arredores, no entra-e-sai de ar. Mas, sem ela, quando tudo continua a correr direito.
Para tranquilizar os pacientes, o doutor Ricardo Terra costuma contar que um dos maiores mamíferos da Terra nasce sem pleura e respira bem — o elefante. No caso do paciente, será possível respirar aliviado, graças à alta chance de ter se livrado do câncer.
