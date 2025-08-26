Obesidade: doença comum e que pode até matar seguirá sem remédio no SUS

A ideia inicial, apresentada há seis anos, era o SUS dar esse medicamento para qualquer pessoa com obesidade e diabetes, mas todos sabem o tamanho do cofre da Saúde. De modo que restringir a oferta para aqueles em situação de maior perigo deveria tornar o plano mais viável. Ainda assim...

O segundo pedido, que recebeu resposta negativa na mesma canetada da Conitec, foi feito pela indústria para a incorporação da semaglutida para um grupo de pacientes também bem específico: pessoas acima de 45 anos, com obesidade grau 2 ou grau 3, ou seja, severa, que já apresentassem alto risco para doença cardiovascular ou que já tivessem infartado, por exemplo. Os estudos mostram que essa medicação reduziria a incidência de problemas no coração, AVC (acidente vascular cerebral) e de morte por um desses perrengues.

Preciso esclarecer: esta colunista não está puxando a sardinha da indústria "N", nem da indústria "L", nem simplificando o que nunca foi simples e achando que a obesidade, doença complexa, se resolve com uma picada. Mas precisa de remédio, sim, para a maioria dos pacientes — o que não dispensa mudanças no estilo de vida em paralelo.

Saiba que aquelas três sociedades também fizeram uma solicitação recente, em dezembro de 2024, igualmente vetada, para a incorporação da sibutramina no SUS, medicação cujo custo não passa de 30 reais.

O dinheiro que o governo precisa investir mensalmente —e precisa mesmo! — em polivitamínicos para quem fez bariátrica pagaria até três meses de sibutramina. Sibutramina que, apesar de efeitos modestos, poderia livrar um ou outro de chegar ao ponto de carecer do bisturi (ou de análogos do GLP-1, classe dos princípios ativos da liraglutida e da semaglutida).

Ah, sim, no esquema do "8 ou 80", o SUS preconiza mudança no estilo de vida ou, no outro extremo, cirurgia bariátrica, que é de fato bastante efetiva para os casos mais severos. Mas, segundo a SBCBM (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica), de 2020 a 2024 o SUS conseguiu operar apenas 10% dos pacientes tinham essa indicação. O restante aguarda em filas a perder de vista.