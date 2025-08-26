Obesidade: doença comum e que pode até matar seguirá sem remédio no SUS
O que é, o que é que hoje atinge cerca de 30% dos brasileiros, mata na surdina — geralmente por infarto e AVC, mas às vezes por câncer também, sempre jogando a culpa no outro —, além de tornar o dia a dia doloroso física e mentalmente, sendo a única doença crônica não transmissível que continua sem qualquer remédio — nenhum! — oferecido pelo SUS? É de obesidade que estamos falando.
Na semana passada, a Conitec (Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde) vetou a disponibilidade de dois medicamentos contra a obesidade na rede pública, o que já gerou uma nota de discordância dessa decisão assinada por três sociedades médicas — a Abeso (Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica), a SBD (Sociedade Brasileira de Diabetes) e a SBEM (Sociedade Brasileira de Metabologia e Endocrinologia).
Esse trio de sociedades, aliás, foi quem fez uma das solicitações: incorporar a liraglutida para tratar pessoas com obesidade e diabetes tipo 2 com mais de 50 anos e que já tivessem duas ou mais comorbidades.
A ideia inicial, apresentada há seis anos, era o SUS dar esse medicamento para qualquer pessoa com obesidade e diabetes, mas todos sabem o tamanho do cofre da Saúde. De modo que restringir a oferta para aqueles em situação de maior perigo deveria tornar o plano mais viável. Ainda assim...
O segundo pedido, que recebeu resposta negativa na mesma canetada da Conitec, foi feito pela indústria para a incorporação da semaglutida para um grupo de pacientes também bem específico: pessoas acima de 45 anos, com obesidade grau 2 ou grau 3, ou seja, severa, que já apresentassem alto risco para doença cardiovascular ou que já tivessem infartado, por exemplo. Os estudos mostram que essa medicação reduziria a incidência de problemas no coração, AVC (acidente vascular cerebral) e de morte por um desses perrengues.
Preciso esclarecer: esta colunista não está puxando a sardinha da indústria "N", nem da indústria "L", nem simplificando o que nunca foi simples e achando que a obesidade, doença complexa, se resolve com uma picada. Mas precisa de remédio, sim, para a maioria dos pacientes — o que não dispensa mudanças no estilo de vida em paralelo.
Saiba que aquelas três sociedades também fizeram uma solicitação recente, em dezembro de 2024, igualmente vetada, para a incorporação da sibutramina no SUS, medicação cujo custo não passa de 30 reais.
O dinheiro que o governo precisa investir mensalmente —e precisa mesmo! — em polivitamínicos para quem fez bariátrica pagaria até três meses de sibutramina. Sibutramina que, apesar de efeitos modestos, poderia livrar um ou outro de chegar ao ponto de carecer do bisturi (ou de análogos do GLP-1, classe dos princípios ativos da liraglutida e da semaglutida).
Ah, sim, no esquema do "8 ou 80", o SUS preconiza mudança no estilo de vida ou, no outro extremo, cirurgia bariátrica, que é de fato bastante efetiva para os casos mais severos. Mas, segundo a SBCBM (Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica), de 2020 a 2024 o SUS conseguiu operar apenas 10% dos pacientes tinham essa indicação. O restante aguarda em filas a perder de vista.
No total, cinco solicitações para termos medicamentos contra a obesidade no SUS que ganharam um sonoro "não" da Conitec de 2019 para cá. Vão dizer que subirei em cima do muro — e ele se chama bom senso. Descer a lenha no SUS é sandice atribuída ao momento de revolta. Apesar de suas falhas e desafios, ele ainda é um sistema exemplar no mundo inteiro. A discussão que se apresenta aqui sobre incorporar remédios antiobesidade ou não nem sequer seria iniciada em diversos países desenvolvidos, onde quem não tem um plano de saúde bem pago que se lasque.
Por outro lado, imaginem se o SUS não tivesse um único remédio para diabetes. Ou uma única droga para diminuir a pressão. Ou nem sequer um medicamento para derrubar o colesterol ou para tratar um tipo qualquer de câncer! A situação da obesidade é mesmo das mais absurdas. E, a seguir, vou esmiuçar alguns pontos delicados, se tiver paciência para ler e entender.
Impacto no orçamento da saúde
A vontade de oferecer o melhor é infinita — prefiro acreditar nisso. Porém, os recursos são finitos — é a velha história.
"O problema desses medicamentos é que eles combinam preços altos com uma alta demanda, devido à grande prevalência de obesidade na população", diz a médica brasileira Mariana Socal, nome respeitadíssimo no cenário global de acessibilidade a medicamentos, professora da Escola de Saúde Pública da Universidade Johns Hopkins, nos Estados Unidos.
Ela se refere à terapia com os tais análogos do GLP-1 e explica que a combinação desses dois fatores faz com que criem um impacto orçamentário considerável. Segundo a professora, essa é uma situação relativamente nova, quer dizer, alto custo e alta demanda de mãos dadas. Na memória, todos guardam histórias de remédios caríssimos destinados a doenças mais raras.
"Apesar do resultado para os pacientes, a decisão manda um sinal claro à indústria farmacêutica: é preciso baixar os preços para que sejam incorporados na rede pública", pensa a professora. "O Brasil é o quinto maior mercado farmacêutico do mundo. Porém, não temos o mesmo poder aquisitivo de outros países que nos acompanham nessa lista." E nem eles, saibam, encontraram solução para o governo oferecer semaglutida e liraglutida a todos que se beneficiariam com o tratamento.
"A indústria deve reconhecer a importância do mercado brasileiro e ajustar seus preços de forma a garantir a cobertura protegendo o orçamento da saúde pública ", opina Mariana Socal. Em outras palavras, não adianta vestir um santo para descobrir outro, deixando faltar dinheiro para outras mazelas. "Isso hoje é com obesidade. Amanhã, veremos com medicamentos para a doença de Alzheimer e, assim por diante, para muitas doenças crônicas", conclui a professora.
Uma lembrança para engrossar o caldo: a obesidade é comprovadamente fator de risco modificável para a doença de Alzheimer. Mas, sim, o impasse é real.
Por que as contas não batem
Em nota, o Ministério da Saúde apoia a decisão da Conitec que teria considerado "as melhores evidências científicas disponíveis", repetindo que, no caso, o impacto financeiro seria de 8 bilhões de reais por ano. Há controvérsias.
A Conitec faz um trabalho sério, mas teria usado critérios diferentes para analisar quanto custaria o tratamento, em comparação com os números apresentados pelas sociedades e pela indústria. São contas complexas tentando demonstrar o quanto se gastaria de um lado, mas se economizaria de outro.
A endocrinologista Maria Edna de Melo, que representou a Abeso na reunião com a Conitec, explica: "Se existe estudo clínico provando que o medicamento evita infarto e AVC, como foi apresentado, então os técnicos da Conitec consideram o custo do infarto e do AVC. Mas não colocam na conta a economia com a redução da pressão arterial e do colesterol ou com a remissão diabetes em alguns pacientes."
O dinheiro no seu copo de refrigerante
Médica e pesquisadora do Hospital das Clínicas USP (Universidade de São Paulo), além de coordenadora do Departamento de Advocacy da Abeso, Maria Edna é reconhecida por ser uma guerreira incansável pela incorporação de soluções para a obesidade na saúde pública. Em uma de suas batalhas, mirou ao lado de colegas de outras instituições nas bebidas açucaradas.
Daí que ela chama a atenção: "As isenções fiscais dos refrigerantes somam 3,1 bilhão de reais por ano. Só com esse dinheiro, se fosse destinado à saúde pública, já pagaríamos a incorporação de um desses dois remédios e ainda sobraria".
A conta não termina por aí: calcula-se que as despesas com o tratamento de doenças causadas pelo alto consumo dessas bebidas somem outros 3 bilhões anuais, que seriam economizados. O dado vem de um um levantamento bem embasado da ACT, organização não governamental que trabalha pela promoção de políticas públicas em saúde.
Tirar dinheiro do que leva à obesidade e às mais de 290 outras doenças causadas por ela — com evidência científica disso — seria uma alternativa para viabilizar o acesso a medicamentos. Mas o governo não a cogita. E, bom esclarecer, isso não passa pela Conitec.
"O grande desafio é os governantes, e não só os do Brasil, entenderem que a obesidade é, por si, uma doença", pensa o professor Fernando Gerchman, da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). O endocrinologista está à frente da elaboração da nova Diretriz do Tratamento Farmacológico da Obesidade, que será lançada nos próximos meses pela Abeso.
Sim, a obesidade é uma doença
A afirmação toca em feridas abertas nos pacientes. A primeira delas é o medo da estigmatização, como se isso impregnasse seu corpo de uma visão negativa — sem considerar padrões de beleza. Compreensível, não conheço quem goste de estar doente.
Só que a gordura acumulada pelo corpo, especialmente na região do abdômen, não encontra células adiposas tão dispostas a retê-la como aquelas sob a pele. Soltas, as moléculas gordurosas invadem territórios nobres, como as células do fígado, do músculo cardíaco e do pâncreas, provocando inflamação. Não é como a famosa tempestade de citocinas, sempre citada na famigerada pandemia de covid-19, mas um chuvisco constante dessas substâncias inflamatórias, provocando um estrago danado por não dar trégua.
Além disso, muitos males crônicos, como um colesterol nas alturas na intimidade dos vasos, não ficam escancarados no corpo para olharem com cara feia se o cara resolve comer uma batata frita.
Já doenças visíveis — um problema autoimune na pele ou um câncer que levou à mutilação, para dar dois exemplos — são vistos quase como como um "azar" na roleta-russa da genética. Mas a obesidade? Ah, a obesidade é tida falha de caráter ou preguiça, especialmente se a pessoa dividir aquela porção de batata frita com seu amigo magro, mas com colesterol alto. Os olhares preconceituosos, então, se dirigirão só a ela.
O que poucos se dão conta é que o cérebro é a primeira vítima da inflamação constante provocada pelo acúmulo de gordura, perdendo a capacidade de regular fome e saciedade — e isso não tem volta, mesmo quando o indivíduo emagrece. Por isso a doença é crônica.
Estudo com milhares de pessoas com obesidade, conduzido pelo médico Lee Kaplan, do Hospital Geral de Massachusetts, nos Estados Unidos, mostra que, por causa dessa falta regulação irreversível, os níveis de grelina — hormônio do apetite — se tornam mais altos do que o padrão de determinada pessoa quando ela começa a fazer dieta. Ainda mais altos, um ano após o início do processo de emagrecimento. E bem mais altos cinco anos depois. Ninguém tem obesidade porque come mais, mas come mais porque tem obesidade.
Uma confusão entre prevenção e tratamento
A Conitec, na reunião decisiva, defendeu como pilares do combate à obesidade medidas bem-vindas, como tirar ultraprocessados de cantinas escolares e promover atividade física. "Mas, aí, estamos falando de prevenção", repara a doutora Maria Edna.
Para o tratamento da doença já estabelecida, as evidências são que dieta e exercício físico, sozinhos, não costumam resolver. A medicação, ao melhorar a regulação do apetite e diminuir a inflamação, é que torna viáveis os ajustes necessários no estilo de vida. "Misturar prevenção e tratamento é um atraso de vida", critica a endocrinologista.
Em algumas situações, o SUS oferece nutricionista e academias de saúde para o paciente fazer exercício. Mas isso ainda é raro. "E os bons resultados de mudança de estilo de vida para tratar a obesidade, de acordo com os estudos, só ocorrem em algumas pessoas e, mesmo assim, quando a intervenção é intensiva." Leia, exercício cinco vezes por semana e consultas semanais com a nutricionista. Por enquanto, isso não existe no SUS.
Como ficamos agora?
O pedido de incorporação da sibutramina nem foi considerado pela Conitec, sob alegação de que os estudos são antigos. O da liraglutida, além do preço, por não haver evidência de que leve a menos mortes em pacientes acima de 50 anos.
"Eles precisam de provas e isso é bastante correto", elogia o professor Fernando Gerchman. "Porém, ao ficarem de olho só na mortalidade, por exemplo, desconsideram qualidade de vida."
Pelo professor, se ele pudesse dar opinião pessoal como médico e pesquisador, o que faria maior diferença seria a aprovação da semaglutida, cujo valor é 100% responsável pelo empecilho.
Na diretriz de tratamento farmacológico que está finalizando, uma das sugestões é o uso de remédios off-label que já estão no SUS. São drogas que não têm indicação para perder peso na bula, mas que acabam resultando nisso. "Não seria para todo mundo. Por exemplo, um antidepressivo capaz de diminuir o peso poderia ser o escolhido para pacientes com obesidade e depressão", antecipa.
A mesma coisa com o topiramato, indicado para epilepsia, enxaqueca e em algumas condições psiquiátricas, evitando inclusive o uso de outras medicações para tratá-las que, ao contrário, fariam o ponteiro da balança subir. Isso não resolverá o caos da pandemia de obesidade, mas aliviará alguns casos.
No dia 6 de agosto, o ministro da Saúde Alexandre Padilha anunciou cheio de entusiasmo em suas redes sociais a produção nacional de canetas de semaglutida genética e anunciou dois acordos com a farmacêutica EMS de transferência de tecnologia para Fiocruz passar a produzir esse princípio ativo.
"O barateamento dos genéricos continuará a favorecer só quem pode pagar pela liraglutida. E qual o sentido de a Fiocruz produzir um remédio que não irá para o SUS?", estranha a doutora Maria Edna.
Mais otimista, o professor Fernando Gerchman acredita que é uma construção e que a incorporação acabará acontecendo quando a Conitec receber mais evidências de benefícios, o preço baratear e, quem sabe, a produção da Fiocruz disparar — "aliás, se for essa a ideia por trás dessa transferência de tecnologia, será uma cartada de mestre".
Mas nada disso bastará. Consultas públicas sobre um medicamento na Conitec precisam de novos estudos ou novos públicos — se forem os mesmos, seus técnicos nem irão olhar e ficarão com a decisão já tomada. O que aperta ainda mais o peito pela oportunidade perdida.
Até lá, o paciente com obesidade atendido no SUS ficam com o conselho de comer bem — enquanto ultraprocessados são os alimentos mais acessíveis à população de menor renda — e fazer exercício físico em cidades sem espaços, nem segurança para caminhadas. Ah, e depois de várias horas na condução!
