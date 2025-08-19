Além de baixar o colesterol: novos jeitos de evitar placas nas artérias
Nas últimas semanas, um assunto gerou certo burburinho nos corredores dos centros de cardiologia: cientistas da Universidade do Texas, nos Estados Unidos, descobriram que uma enzima relativamente comum no organismo, a IDO1, atrapalharia a ação de determinadas células do sistema imunológico, que seriam capazes de evitar depósitos de colesterol nas paredes das artérias.
Sendo assim, bloquear a IDO1 representaria uma saída para impedir a terrível aterosclerose, a formação de placas nesses vasos, que mais dia, menos dia podem causar obstruções ao fluxo sanguíneo.
A hipótese é linda. "Mas ainda é muito cedo para saber se ela terá algum impacto prático", pondera o cardiologista Gustavo Duque, do Hospital Samaritano Barra, no Rio de Janeiro, que é também professor colaborador da Uerj (Universidade do Estado do Rio de Janeiro).
Segundo ele, os cientistas americanos apostam que o bloqueio da IDO1 teria efeito antes mesmo da formação de uma placa, levando o macrófago, uma das nossas células de defesa, a devorar o excesso de partículas de LDL na circulação, o colesterol ruim. Será mesmo?
O fato é que pesquisadores do mundo inteiro vêm buscando tratamentos que não visam exatamente baixar os níveis dessa gordura no sangue — algo de que estamos até que bem servidos —, mas mudar a maneira como o nosso corpo responde ao seu excesso.
A tal da IDO1
Ela é uma enzima produzida em várias células do organismo — entre elas, as do endotélio, o revestimento interno dos vasos sanguíneos. "E, como temos vasos por todo o corpo, podemos dizer que temos IDO1 em todos os orgãos", explica Eduardo Lima, líder de cardiologia da Rede Américas de hospitais.
Aliás, entre os primeiros estudos relacionando essa molécula com a aterosclerose, estavam os que mostram sua ação no intestino, alterando permeabilidade de suas paredes. "Um intestino mais permeável deixa passar substâncias que acabam colaborando para o aparecimento de placas nas artérias", resume o doutor Lima.
No entanto, o que chamou sua atenção ao ler o artigo dos pesquisadores americanos foi que, dessa vez, eles falavam em macrófagos.
Um funcionário do sistema imune
É essa a figura que Eduardo Lima costuma usar para descrever essa célula de defesa. "E ele pode ser um ótimo funcionário, colocando a empresa para cima, ou ser péssimo e derrubá-la", continua. A "empresa", no caso, é a nossa saúde cardiovascular.
No entendimento do cardiologista, o macrófago é "o grande orquestrador das placas de aterosclerose". Ele diz isso porque, quando uma partícula de LDL se deposita nos vasos, ela não fica grudada na superfície, como algumas pessoas imaginam — ela penetra no endotélio, aquele revestimento interno, ficando logo abaixo dele. E quando isso acontece, um glóbulo branco, o monócito, logo vai atrás.
"Ali, ele se transforma em macrófago, que vai olhar para o colesterol LDL, entender que é um estranho nesse canto e comê-lo", descreve o cardiologista. Se fosse um bom funcionário, ao engoli-lo o macrógafo iria destruí-lo completamente limpando toda a área. Tudo, então, ficaria resolvido. Mas não é bem assim que costuma acontecer.
"Ele come o LDL, que permanece dentro dele", diz o cardiologista. Daí, o macrófago cheio de partículas gordurosas na pança vira uma célula espumosa, o embrião de toda e qualquer placa nas artérias.
Para complicar de vez, essa célula espumosa cria uma inflamação considerável e ainda produz substâncias que vão, aos poucos, fragilizando a própria parede dos vasos. Resultado: chega um dia em que tudo se rompe e a placa ali dentro se solta, indo parar no coração, onde gera o infarto.
"Portanto, o macrófago que poderia nos salvar, é a mesma célula que torna a placa instável e coloca tudo a perder", resume o médico. Por isso ele ficou intrigado quando os cientistas do Texas afirmaram que, bloqueando a IDO1, eles melhorariam a ação dos macrófagos.
Ora, estudos anteriores mostraram que a IDO1 pode trabalhar feito um agente duplo, sendo um estopim para formar a placa em quem ainda não apresentava nada, mas protetora para quem já apresentava aterosclerose. Então, será que o bloqueio funcionaria, se atuar nos dois lados? Resta a questão
Em todo caso, o doutor Eduardo Lima duvida a estratégia sirva para reduzir o colesterol em circulação — embora os autores levantem essa possibilidade. O médico do Hospital Nove de Julho, em São Paulo, acredita que ela tenha potencial para reduzir os danos da placa dentro da parede de um vaso. Aliás, é o que a ciência justamente quer ao buscar novos tratamentos.
Novas estratégias
Se o colesterol entrasse na placa e não fosse incomodado por nenhuma célula de defesa, talvez ficasse ali de boa, sem causar tantas perturbações. Por isso, uma ideia dos cientistas é evitar esse encontro.
Existem grupos de pesquisa que tentam bloquear os receptores do endotélio que permitem a entrada do monócito. Assim, essa célula não consegue perseguir a partícula de colesterol no interior da parede do vaso, virando um macrófago balofo de tanto comer gordura.
Outro caminho, que Eduardo Lima me contou, é acabar com a conversa entre diversos integrantes do nosso sangue — não só monócitos, mas plaquetas e neutrófilos, por exemplo. "Inflamação é uma fofoca celular", costuma brincar o cardiologista. "É uma célula avisando a outra que há algo esquisito na vizinhança", justifica. No caso, a estranheza é o colesterol ter entrado onde aparentemente não poderia. Se a fofoca termina, nada todas as células vão cuidar de outras coisas — é um palpite.
Há quem queira, ainda, barrar a ação dos neutrófilos. Dramáticos, quando notam algo errado sacrificam a própria vida para nos salvar, abrindo-se e lançando uma espécie de teia, ou armadilha feita do seu próprio DNA. Esse "Homem Aranha" na nossa corrente sanguínea geralmente faz isso contra bactérias. "Mas, nesse contexto, a teia é lançada na parede do vaso invadido", conta o doutor Lima. Isso favorece seu rompimento e a liberação da placa.
"Por fim, uma suposta alternativa é fazer o macrófago trabalhar direito, degradando o colesterol que está abaixo do endotélio", conta o cardiologista. "É o tratamento que os pesquisadores do IDO1 pretendem encontrar."
Qualquer dessas soluções poderá levar anos a se realizar. Precisam de muita pesquisa para se mostrarem eficientes e seguras. Mas os estudos avançam.
E, quando se tornarem realidade, serão destinadas aqueles pacientes com risco residual. O que é isso? "É quando você já fez todos os tratamentos para diminuir o LDL da circulação, por exemplo, seguindo-os corretamente, e mesmo assim ainda há risco de problemas no coração e acidente vascular cerebral, o AVC", responde Eduardo Lima.
Portanto, ninguém deixará estatinas e outros remédios para ir direto para um medicamento capaz de evitar a formação de placas, no futuro. Como me disse o médico, "isso seria como polir uma taça de cristal em uma cozinha toda imunda".
