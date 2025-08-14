Dor nas costas e cansaço que só pioram criam suspeita de mieloma múltiplo
Pode ser uma impressão de fadiga e uma dificuldade de concentração que não largam do pé, mesmo depois de uma pausa ou de uma boa noite de sono. Ou, então, uma dor na coluna, geralmente bem no meio das costas. Você dirá que esses são sintomas muito pouco específicos, um montão de coisas poderia causá-los. E é verdade.
Mas quer uma pista de quando ficar cabreiro? O cansaço e a dor nas costas — pode ser um ou outro, não necessariamente os dois — só pioram, sem trégua. Não existe aquela história de aliviar de vez em quando ou aparecer, sumir e aparecer de novo.
"A dor nas costas comum costuma envolver contratura muscular que melhoraria se a pessoa repousasse. Mas essa dor óssea, não", diferencia a médica Erica Lammerhirt Ottoni, chefe do serviço de hematologia do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre.
Ela só lamenta que muita gente acabe correndo para o ortopedista. Nada contra esse especialista. Mas essa dor que só se agrava merece o olhar de um clínico geral. É que ele poderá, diante do resultado de exames simples, afastar ou levantar a suspeita de mieloma múltiplo, um câncer que é mais comum em indivíduos acima de 65 anos, mas que pode surgir antes, a partir dos 40.
A boa notícia merece ser dada de cara: esse é um câncer que mudou muito nos últimos anos. "Uma vez tratado, existem pacientes que vivem até 17 anos livres da doença", antecipa a hematologista.
Por outro lado, o mieloma múltiplo exige urgência para não complicar a vida, deixando os rins em farrapos e os ossos cheios de fraturas difíceis de consertar. "Uma costela é capaz de se quebrar até com uma tosse", conta a doutora Erica.
Quando a doença dá sinais, ninguém sabe se algo assim já está prestes a acontecer. Por isso, poucos dias já fazem diferença. Idealmente o tratamento deverá ser iniciado logo após o diagnóstico — o que, aliás, deverá acontecer no Centro de Mieloma Múltiplo que o hospital gaúcho irá inaugurar daqui a exatamente uma semana, na quinta, dia 21.
A suspeita nos exames
O clínico ficará desconfiado de um mieloma múltiplo se notar uma anemia, digamos, diferente, que não surgiu por falta de vitaminas, como a B12, muito menos por falta de ferro.
É uma anemia normocítica, chamada desse jeito porque os glóbulos vermelhos, apesar de menos numerosos, mantêm seu tamanho normal, em vez de se encolherem — o que aconteceria na carência de ferro — ou de se mostrarem maiores devido a um déficit de vitamina. Se for mieloma múltiplo, a população desses glóbulos só estará menor por falta de espaço para se desenvolverem dentro da medula óssea.
"Outra alteração é a da creatinina", explica a doutora Erica. A substância indica como anda o funcionamento dos rins — e eles podem estar pra lá de sobrecarregados, se o mieloma múltiplo, ao ser flagrado, já avançou mais um pouco. "Nessa doença, existem células que estão produzindo uma montanha de anticorpos e, como os rins filtram o sangue, eles acabam se depositando ali", justifica a hematologista.
Não é só isso: as células doentes vão ocupando um espaço cada vez maior dentro dos ossos, destruindo-os para liberar lugar. Com isso, um bocado de cálcio é libertado na circulação. O exame de sangue é capaz de denunciar esse aumento. O risco é o desse mineral começar a entupir os rins — ameaça que é dedurada, mais uma vez, pelo aumento da creatinina.
"Embora menos frequente, também pode ocorrer a formação de espuma na urina, indicando que o organismo está perdendo de proteína", acrescenta a doutora.Finalmente, um terceiro exame é a eletroforese de proteínas no sangue. Apesar do nome pomposo, ele é barato e oferecido na rede pública.
"A gente coloca o soro sanguíneo em uma placa com um gel. Conforme a carga elétrica, as proteínas presentes ali irão se deslocar", descreve a médica que, um dia, sonhou em trabalharem laboratório, desenvolvendo vacinas. Por sorte, depois de experimentar essa área no início da vida profissional, viu que gostava mesmo era de lidar com pacientes e optou por cuidar dos cânceres hematológicos, cujo tratamento depende muito dos conhecimentos que ela já tinha acumulado sobre o sistema imune.
Normalmente, na eletroforese, os anticorpos não ficam no mesmo lugar e desenham uma espécie de morro achatado na placa observada pelo microscópio. No mieloma múltiplo, porém, esses anticorpos se juntam e formam um pico nítido, quase um Everest.
Esses resultados são mais que o suficiente para o clínico encaminhar o paciente a um colega hematologista, o especialista em sangue. A doutora Erica conta que, recentemente, um estudo mostrou que, mesmo quando a pessoa apresenta só a tal anemia normocítica , já dá para levantar a dúvida. Isto é, se ela, além de estar anêmica, tiver um VSG elevado. A sigla é de velocidade de sedimentação globular que, quando está alta, aponta inflamação. Sim, o mieloma múltiplo envolve uma baita inflamação na intimidade dos ossos.
A confirmação do mieloma múltiplo
Segundo a médica do Moinhos de Vento, os três exames mencionados — e, adiante, as lesões nos ossos, checadas por uma tomografia da cabeça aos pés — já fazem o hematologista bater o martelo.
Mas é possível pedir outras dosagens, como a de proteínas de cadeias leves. "O anticorpo tem aquele formato de 'Y'e essas proteínas ficam na extremidade dos seus dois bracinhos", decreve a doutora. "Se a proliferação dos anticorpos na medula anda enorme , como ela é extremamente irrigada, um pouco dessas proteínas acaba escapando para a circulação. Por fim, fazemos a biópsia da medula para, então, iniciarmos o tratamento."
A ideia, no Centro de Mieloma Múltiplo que está para inaugurar, é não perder tempo. Tudo foi planejado com a assessoria da Clínica Mayo, nos Estados Unidos, referência nesse tipo de câncer. Quem tiver uma suspeita de mieloma deverá ser atendido por um hematologista em, no máximo, três dias úteis — e olhe lá! Por sua vez, a meta é disparar o tratamento, no máximo, 72 horas após o diagnóstico, sem arriscar ver o surgimento de fraturas e danos aos rins.
Afinal, como surge o mieloma múltiplo?
Se a pergunta fosse por que raios ele surge, ninguém conseguiria responder. O que se sabe é que a origem da doença está no plasmócito, célula derivada do linfócito B, glóbulo branco do sangue, o qual se diferencia para virar uma metralhadora de anticorpos contra os invasores mais diversos.
"A medula óssea, espaçosa e cheia de nutrientes, costuma ser um ambiente muito favorável para essa produção", explica a doutora. "Então, o plasmócito sai de lá, cai da corrente sanguínea e, depois, volta para dentro do osso."
No entanto, se ocorre uma mutação genética, especialmente no cromossomo 14 que tem a ver com a fabricação dos anticorpos, o plasmócito não termina o seu serviço e morre. Fica na medula, derramando mais e mais anticorpos.
Atenção: essa condição ainda não é um câncer. É o que os médicos chamam de gamopatia monoclonal. E saiba: 1 em cada 10 pessoas com mais de 80 anos tem esses plasmócitos produzindo anticorpos eternamente. Parte deles vai no sangue — por isso, é possível detectar a tal gamopatia —, mas esse indivíduo não terá nada demais.
Erica Ottoni, brinca com a torcida do seu time, o Grêmio, que se proclama "a imortal tricolor". Onde está o problema: "Se há plasmócitos imortais, existe sempre a possibilidade de chamarem a Geral, a torcida organizada", compara. Aí, vira um mieloma múltiplo, ocupando um espaço cada vez maior dentro da medula, pressionando a ponto de o osso fraturar e cavando mais lugar para se expandir. Como? Atrapalhando a atividade das células ósseas encarregadas da renovação do esqueleto. "Aliás, este mais um motivo por que as fraturas são tão perigosas. Além de geralmente acometerem as vértebras da coluna e a bacia, elas são de de difícil recuperação."
Vacinas antes de mais nada
Sim, o primeiro passo é colocar o calendário de vacinação em dia. "Se a medula está invadida mieloma múltiplo, praticamente só as células doentes estão produzindo anticorpos. Daí que 20% dos pacientes têm infecções graves quando iniciam o tratamento", justifica a doutora Erica.
A pneumonia, diga-se, é uma das principais causas de mortalidade no início do tratamento. Claro que a resposta do paciente à imunização contra essa e outras infecções será menor. Ainda assim, já será uma proteção a mais.
Como é o tratamento
Ele costuma se valer de um quarteto. Um dos integrantes é um anticorpo monoclonal que se liga ao plasmócito adoecido na medula para que o resto consiga acabar com sua vida eterna.
Outra medicação ativa células do sistema imunológico, apelidadas de assassinas. "A pessoa também tomará um inibidor de proteassoma. Essa é uma terapia que leva a um curto-circuito na fábrica celular de proteínas", explica a doutora Erica. "E, finalmente, prescrevemos um corticoide, que diminua a inflamação e também ajudará a acabar com as células doentes do mieloma múltiplo. E todos ficam muito bem, sem queda de cabelos, nem enjoos", tranquiliza.
Segundo a médica, se o paciente é jovem — e entenda por juventude ter menos de 70 anos — e não tem outras doenças, ele se torna candidato a um transplante autólogo, ou seja, um autotransplante.
Quando os plasmócitos eternos deixam de ser vistos no exame — provavelmente porque a contagem ficou inferior a uma célula doente para cada 1 milhão de células da medula —, a médica faz o que compara ao conserto de um computador que foi infectado por um vírus. "Primeiro, guardamos as informações que estavam nele em um HD externo. No caso, guardo um pouco da medula sem sinais da doença."
A "limpeza do vírus", nessa comparação, é uma quimioterapia de alta dose. A medula aparentemente sadia é, no dia seguinte, devolvida. Para garantir, ainda são feitos mais dois ciclos de quimioterapia.
Vida pela frente
Com o autotransplante, o tempo livre de progressão do mieloma múltiplo gira em torno de 17 anos. "Mas, se o paciente não tem condições físicas de passar pelo transplante, continuamos com aquela terapia quádrupla, talvez ajustando as doses", conta a doutora Erica. O tempo livre da doença, então, será de 13 anos, em média.
"Naquele senhor bem idoso, com mais de 85 anos, talvez eu tire uma das medicações. E, com o tratamento triplo, ele ainda viverá muito bem por mais cinco anos", diz a médica, recordando-se de tempos em que ninguém sobrevivia a metade disso.
Preciso dizer que a hematologia confidenciou que tinha medo de superlativos, como "o melhor isso ou aquilo". Mas, perdão, essa expectativa — especialmente para quem salvou seus ossos e seus rins — é o máximo!
