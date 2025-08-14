Dor nas costas e cansaço que só pioram criam suspeita de mieloma múltiplo

É uma anemia normocítica, chamada desse jeito porque os glóbulos vermelhos, apesar de menos numerosos, mantêm seu tamanho normal, em vez de se encolherem — o que aconteceria na carência de ferro — ou de se mostrarem maiores devido a um déficit de vitamina. Se for mieloma múltiplo, a população desses glóbulos só estará menor por falta de espaço para se desenvolverem dentro da medula óssea.

"Outra alteração é a da creatinina", explica a doutora Erica. A substância indica como anda o funcionamento dos rins — e eles podem estar pra lá de sobrecarregados, se o mieloma múltiplo, ao ser flagrado, já avançou mais um pouco. "Nessa doença, existem células que estão produzindo uma montanha de anticorpos e, como os rins filtram o sangue, eles acabam se depositando ali", justifica a hematologista.

Não é só isso: as células doentes vão ocupando um espaço cada vez maior dentro dos ossos, destruindo-os para liberar lugar. Com isso, um bocado de cálcio é libertado na circulação. O exame de sangue é capaz de denunciar esse aumento. O risco é o desse mineral começar a entupir os rins — ameaça que é dedurada, mais uma vez, pelo aumento da creatinina.

"Embora menos frequente, também pode ocorrer a formação de espuma na urina, indicando que o organismo está perdendo de proteína", acrescenta a doutora.Finalmente, um terceiro exame é a eletroforese de proteínas no sangue. Apesar do nome pomposo, ele é barato e oferecido na rede pública.

"A gente coloca o soro sanguíneo em uma placa com um gel. Conforme a carga elétrica, as proteínas presentes ali irão se deslocar", descreve a médica que, um dia, sonhou em trabalharem laboratório, desenvolvendo vacinas. Por sorte, depois de experimentar essa área no início da vida profissional, viu que gostava mesmo era de lidar com pacientes e optou por cuidar dos cânceres hematológicos, cujo tratamento depende muito dos conhecimentos que ela já tinha acumulado sobre o sistema imune.

Normalmente, na eletroforese, os anticorpos não ficam no mesmo lugar e desenham uma espécie de morro achatado na placa observada pelo microscópio. No mieloma múltiplo, porém, esses anticorpos se juntam e formam um pico nítido, quase um Everest.