Ter um AVC é correr um risco 47 vezes maior de demências, como o Alzheimer

Nada melhor do que reunir essa dupla para apresentar os elos entre AVC e problemas de memória, inclusive com a doença de Alzheimer.

Os números impressionam. "Cerca de 30% das pessoas que sofrem um AVC não conseguirão reconhecer um familiar, nem lidar com as questões do dia a dia. E a população desconhece isso", alerta a médica.

O atendimento de urgência — com o uso, por exemplo, de drogas capazes de dissolver o trombo que está impedindo o fluxo sanguíneo no cérebro — é a principal saída para evitar que mais neurônios morram, levando as lembranças com eles. Um artigo publicado há poucas semanas mostra que, a cada 15 minutos de antecipação no tratamento, há uma redução de 7% no risco de demência. "Esses 15 minutos parecem nada, mas são uma vida para o cérebro", diz a doutora Sheila.

E o restante dos que tiveram um AVC e que parecem tê-lo superado? "A estimativa é de que 60% terão alguma dificuldade cognitiva que não apresentavam antes", relata a neurologista. "As pessoas olham para o paciente caminhando ou conversando e acham que está tudo bem. Não detectam nada de diferente no princípio. Mas sempre há uma perda basal na cognição e ela tende a progredir." É preciso conter essa evolução.

Antes mesmo do AVC

Imagine uma mulher de seus 40 ou 50 anos, talvez hipertensa ou com diabetes, quem sabe com o LDL, o popular colesterol ruim, acima do aceitável. É provável que ela não faça exercício físico, nem cuide tão bem de sua alimentação. "Ao longo dos anos, tudo isso vai machucando as artérias aos poucos", diz o doutor Wyllians Borelli.