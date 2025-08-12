Ter um AVC é correr um risco 47 vezes maior de demências, como o Alzheimer
Quando alguém pensa em acidente vascular cerebral, o AVC, logo vem à mente o risco de morrer, de ficar com a mobilidade reduzida ou até mesmo preso em uma cama para sempre. A gente se esquece, por ironia, justo da memória. Que, se já não vinha sendo afetada antes pelos mesmos fatores que levaram um vasinho do cérebro a se romper ou a ser bloqueado por um coágulo, com certeza pode ser uma das principais vítimas depois.
Uma meta-análise recente revela que o risco de demências é 47 vezes maior em quem sofreu um AVC. Quem me falou sobre ela foi o neurologista Wyllians Borelli, coordenador de pesquisa do Centro de Memória do Hospital Moinhos de Vento, em Porto Alegre, e professor adjunto da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul). "O primeiro paciente curado de Alzheimer no Brasil será daqui", aposta ele, no tom sereno de quem sabe o que está sendo feito na instituição gaúcha.
O Moinhos de Vento conta ainda com uma neurologista que faz enorme diferença no enfrentamento do acidente vascular cerebral no Brasil. Sheila Martins é um nome que expressa a alma por trás de políticas públicas — como a estruturação, a partir de 2012, de centros de referência em AVC no SUS (Sistema Único de Saúde).
Nada melhor do que reunir essa dupla para apresentar os elos entre AVC e problemas de memória, inclusive com a doença de Alzheimer.
Os números impressionam. "Cerca de 30% das pessoas que sofrem um AVC não conseguirão reconhecer um familiar, nem lidar com as questões do dia a dia. E a população desconhece isso", alerta a médica.
O atendimento de urgência — com o uso, por exemplo, de drogas capazes de dissolver o trombo que está impedindo o fluxo sanguíneo no cérebro — é a principal saída para evitar que mais neurônios morram, levando as lembranças com eles. Um artigo publicado há poucas semanas mostra que, a cada 15 minutos de antecipação no tratamento, há uma redução de 7% no risco de demência. "Esses 15 minutos parecem nada, mas são uma vida para o cérebro", diz a doutora Sheila.
E o restante dos que tiveram um AVC e que parecem tê-lo superado? "A estimativa é de que 60% terão alguma dificuldade cognitiva que não apresentavam antes", relata a neurologista. "As pessoas olham para o paciente caminhando ou conversando e acham que está tudo bem. Não detectam nada de diferente no princípio. Mas sempre há uma perda basal na cognição e ela tende a progredir." É preciso conter essa evolução.
Antes mesmo do AVC
Imagine uma mulher de seus 40 ou 50 anos, talvez hipertensa ou com diabetes, quem sabe com o LDL, o popular colesterol ruim, acima do aceitável. É provável que ela não faça exercício físico, nem cuide tão bem de sua alimentação. "Ao longo dos anos, tudo isso vai machucando as artérias aos poucos", diz o doutor Wyllians Borelli.
Se há uma piora repentina em um ou mais desses fatores, como um momento em que a pressão sobe até a estratosfera, a situação degringola de vez. Então, um infarto pode fulminar o coração ou a cabeça irá se tornar vítima do AVC.
"É bem verdade que, às vezes, o AVC não acontece. Só que artérias do cérebro, cada vez mais danificadas, causam uma perda gradual de memória", explica o neurologista. É quando os médicos falam em demência vascular que, não bastasse embaralhar as lembranças por si só, costuma ser estopim para o Alzheimer.
A ligação com o Alzheimer
Existe um conhecimento que só veio há tona de uns quatro anos para cá. É o seguinte: "Quando o cérebro começa a sofrer danos vasculares, que são inflamatórios, isso aumenta o perigo de acumular placas de beta amiloide", explica Wyllians Borelli. As tais placas dessa proteína atrapalham a conversa entre os neurônios no cérebro dos pacientes com Alzheimer.
Claro que há outros fatores por trás dessa demência, mas o ambiente cerebral sendo lesionado por muito tempo não é nada desprezível. "O Alzheimer começa até trinta anos antes de a pessoa desenvolver sintomas", observa o médico.
Se o AVC surge no meio desse período, ele acaba apressando o passo da doença. A pessoa pode até mudar o estilo de vida após esse susto. Mas provavelmente já tem vasos cerebrais bem estragados. Por isso, em alguns casos só é possível retardar o agravamento de uma demência que engatinha, por vezes sem dar sinais nítidos
Logo após o acidente vascular cerebral
Pode acontecer de os neurônios sofrerem um baque tão grande pela interrupção de abastecimento de sangue que a pessoa não terá mais capacidade de usar bem a memória nas atividades cotidianas. O problema cognitivo que surge imediatamente é resultado da demência vascular.
"Outro caminho é o da demência mista. É quando o indivíduo se recupera do AVC, mas a memória vai piorando lentamente nos anos seguintes. Aí o Alzheimer vem junto", conta o neurologista. Com o aprimoramento do tratamento de urgência do AVC, é o que mais se vê. "Os indivíduos ficam aparentemente sem sequelas. Mas alguns deles se tornarão meus pacientes um tempo depois", lamenta o especialista em Alzheimer.
Qual o ponto de partida?
O primeiríssimo passo é fazer um diagnóstico cognitivo logo depois de alguém sofrer um AVC. O objetivo é identificar se já não existe algum processo de perda de memória acontecendo, ou seja, saber qual é o ponto de partida. Seria apenas uma sensação subjetiva de esquecimento ou já haveria um comprometimento pra valer?
Considere que, em 8 de cada 10 casos de demência no país, a pessoa está em casa achando que os lapsos fazem parte do envelhecimento. Wyllians Borelli não se conforma. Até porque o médico de Arvorezinha, cidade gaúcha no topo da serra, que traduz no nome o tamanho, viu sua avó se esquecer nomes e fatos enquanto todos achavam ser normal da idade. "Mas eu sentia que aquilo não podia ser normal", relembra. Foi assim que, no curso de Medicina, resolveu se dedicar ao Alzheimer.
Hoje, ele é um dos responsáveis por esclarecer 14 fatores de risco modificáveis por trás de 6 em cada 10 casos dessa forma de demência. Eles têm a ver com o modo como levamos a vida. E pesam bem mais do que ter parentes próximos com Alzheimer. A hereditariedade só aumenta o risco entre 2 e 5%, um nadica.
O que fazer?
Lógico, já que os fatores de risco modificáveis têm essa enorme importância, eles devem ser analisados, um por um, após a pessoa ter um AVC.
Em alguns desses fatores, fica mais difícil de interferir individualmente, como no caso da poluição e da baixa escolaridade, que necessitam de políticas públicas. "Se bem que, se a pessoa começa a estudar mais tarde, existiria algum benefício", comenta o neurologista.
Outros fatores, porém, devem ser corrigidos depressa — e sem moleza. Exercício físico, por exemplo. "Uma caminhadinha, estaria bom? Depende. Se é para evitar a demência em quem teve um AVC, ela não é suficiente. Para funcionar, precisamos de uma atividade física de moderada para vigorosa na rotina", informa o médico.
No caso do colesterol LDL, os níveis precisam ficar baixos pra valer: menores do que 90 miligramas por decilitro de sangue. O diabetes e a obesidade — dois outros fatores de risco — devem ser tratados com igual rigor. "Não queremos deixar nem sequer uma pequena margem para eles afetarem a memória, mesmo que minimamente", afirma o doutor.
A boa notícia é que estudos com a semaglutida — incluindo um do qual o próprio Wyllians Borelli participou — sugerem que o medicamento não só ajudaria na perda do excesso de gordura e no controle da glicemia. Ele também agiria no interior do cérebro, reduzindo a inflamação dos neurônios e mantendo os vasos íntegros.
A hipertensão é outra que deve ser controlada com rédeas curtas. Aliás, se tivesse que escolher um único fator de risco para diminuir a incidência do próprio AVC, a doutora Sheila Martins apontaria a pressão alta. "Ela é responsável por cerca de metade dos casos", justifica. E, depois que o mal está feito, eleva a probabilidade de demências pelo mesmo mecanismo de danificar os vasos.
Perda visual ou auditiva devem ser minimizadas. Batidas na cabeça, isto é, qualquer trauma no crânio é mais um exemplo do que prevenir para afastar uma demência. Cigarro e consumo de álcool, por sua vez, devem ser riscados dos hábitos — para ontem, ainda mais em quem teve um AVC!
Finalmente, o isolamento social precisa ser contornado e a depressão, cuidada. Esta, aliás, pode ser o primeiro sintoma de uma demência. Porém, os cientistas reparam que o cérebro de pessoas deprimidas tem mais inflamação, potencializando o acúmulo das placas do Alzheimer. "A gente não sabe o que vem primeiro, como na história do ovo e da galinha", admite o doutor Borelli.
O neurologista recomenda terapia cognitivo-comportamental aos pacientes pós-AVC que apresentam depressão. Às vezes, prescreve remédios. E indica exercício sempre — aliás, em primeiro lugar. "A ciência ainda não conseguiu um medicamento que mimetize os benefícios do exercício físico no cérebro de alguém deprimido", ele conta.
E quando buscar ajuda? "Sempre que a pessoa que sofreu um AVC sente que anda se atrapalhando com alguma coisa", responde o neurologista, sem medo de exagerar. Afinal, ninguém deve dar bobeira depois do susto, se não quer perder o que guarda na cabeça.
