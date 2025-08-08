Glicemia: saia depressa da faixa do pré-diabetes para proteger o coração

Só que, por incrível que pareça, apesar de todo mundo acusar o pré-diabetes de prejudicar dia após dia os vasos sanguíneos — a glicose extra é tóxica para eles —, levando aos poucos às amaldiçoadas doenças cardiovasculares, não existem tantos trabalhos mostrando o que o coração ganha quando alguém baixa a glicemia e escapa dessa faixa, digamos, intermediária ou "pré". Pois foi o que o time do endocrinologista Andreas Birkenfeld, diretor do instituto em Tübingen, quis descobrir.

Para isso, eles analisaram dados de 2.427 indivíduos que foram acompanhados por nada menos do que 21 anos, um tempo considerável. No início, todos estavam na faixa de glicemia do pré-diabetes e com sobrepeso ou obesidade.

"Fizemos ajustes dos fatores de risco para evitar qualquer confusão na hora de interpretar as informações", contou o doutor Birkenfeld. O que quis dizer com isso: ele e seus colegas compararam pessoas que tinham o mesmo IMC (índice de massa corporal) ou a mesma idade, por exemplo. Desse modo, a diferença que restaria entre elas seria mesmo o fato de algumas terem conseguido reverter o pré-diabetes e outras não. Como? "Com intervenções no estilo de vida", explicou o médico.

Ele se refere não só a ajustes na dieta, mas principalmente a exercício físico para aumentar a sensibilidade da insulina, o hormônio que faz a glicose sair da circulação para entrar nas células dos pés à cabeça. Ah, sim, alguns pacientes usavam drogas para melhorar a ação dessa substância. Mas os alemães tomaram o cuidado de separar quem era medicado e quem não era ou, ainda, quem tinha obtido um resultado razoável com os remédios e quem não respondia a esse tratamento.

"Nas pessoas em que as mudanças no estilo de vida promoveram a remissão do pré-diabetes ocorreram bem menos eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, o acidente vascular cerebral, do que entre aquelas que não conseguiram normalizar a glicemia", aponta o doutor.

Quem conseguiu escapar do pré-diabetes, em comparação com pessoas que continuaram nessa faixa de glicemia, viu seu risco de ter doenças do coração despencar 60%. E, até mesmo entre os que tiveram problemas cardiovasculares, o perigo de morrer por causa deles caiu cerca de 40%.