Glicemia: saia depressa da faixa do pré-diabetes para proteger o coração
Muita gente descobre naquele exame de rotina que a glicemia, a popular dosagem de açúcar na circulação, está entre 100 e 125 miligramas por decilitro de sangue. Muita gente mesmo. Uns 17,7 milhões de brasileiros — arrisca a Federação Internacional de Diabetes, em um palpite que especialistas consideram subestimado.
Aposto que, depois de mirar esses números no laudo, os olhos quase automaticamente se desviam para as letras miúdas ali ao lado, dizendo o que esse valor significa. E ele significa pré-diabetes. Um pouquinho abaixo, até os seus 99 mg/dl, o nível de glicose estaria normalíssimo. Um tico acima, a partir dos 126 mg/dl, seria diabetes pra valer.
E toda essa gente, então, faz o quê? Ora, esquece assunto. Rapidinho. Que coisa mais chata, neste mundo já adoecido por más notícias, descobrir uma "pré-doença"! Mas, se teve algo alertado a todo instante durante as sessões científicas da ADA (American Diabetes Association), realizadas em Chicago no final de junho, é que, de "pré", essa condição não nada.
Seu conceito foi criado na década de 1970. Os médicos acreditavam que seria bom alertar as pessoas quando elas estivessem na antessala do diabetes tipo 2, aquele que caminha amarrado com o excesso de peso, o sedentarismo, a alimentação que não anda lá essa maravilha… É que, nesse ponto, elas ainda poderiam dar meia-volta para sair desse lugar desagradável depressa. Isso é verdade, mas hoje muitos especialistas defendem que essa faixa de glicemia seria, no fundo, o estágio inicial da doença propriamente dita.
Seja como for, "pré" ou nada de "pré", essa glicemia entre 100 e 125 mg/dl já tem potencial para belos estragos. E, no evento americano, chamaram a minha atenção dois estudos da Alemanha, apresentados em momentos diferentes, mas ambos assinados por cientistas do Instituto de Pesquisa em Diabetes e Doenças Metabólicas, ligado à Universidade de Tübingen.
Um deles mostrou que quem consegue sair do pré-diabetes vê cair o risco de infartos e outros perrengues cardiovasculares. Parece uma dedução óbvia, mas saiba que nem tanto.
O outro estudo é ainda mais curioso porque se propôs a entender se faria diferença entrar em remissão do pré-diabetes o quanto antes. E, sim, o timing de tomar uma atitude para reverter esse quadro seria — pasme! — até mais importante que perder peso para evitar que o diabetes tipo 2 avance e se instale de uma vez por todas.
Proteção para o coração
Não é gostoso ler isto: feitas as contas, ter diabetes é multiplicar por quatro a ameaça de desenvolver algum problema cardiovascular e dobrar, ao pé da letra, o risco de morrer do coração. Um outro jeito de olhar para os dados epidemiológicos é notar que 8 em cada 10 pessoas com diabetes morrem devido a problemas cardíacos.
Só que, por incrível que pareça, apesar de todo mundo acusar o pré-diabetes de prejudicar dia após dia os vasos sanguíneos — a glicose extra é tóxica para eles —, levando aos poucos às amaldiçoadas doenças cardiovasculares, não existem tantos trabalhos mostrando o que o coração ganha quando alguém baixa a glicemia e escapa dessa faixa, digamos, intermediária ou "pré". Pois foi o que o time do endocrinologista Andreas Birkenfeld, diretor do instituto em Tübingen, quis descobrir.
Para isso, eles analisaram dados de 2.427 indivíduos que foram acompanhados por nada menos do que 21 anos, um tempo considerável. No início, todos estavam na faixa de glicemia do pré-diabetes e com sobrepeso ou obesidade.
"Fizemos ajustes dos fatores de risco para evitar qualquer confusão na hora de interpretar as informações", contou o doutor Birkenfeld. O que quis dizer com isso: ele e seus colegas compararam pessoas que tinham o mesmo IMC (índice de massa corporal) ou a mesma idade, por exemplo. Desse modo, a diferença que restaria entre elas seria mesmo o fato de algumas terem conseguido reverter o pré-diabetes e outras não. Como? "Com intervenções no estilo de vida", explicou o médico.
Ele se refere não só a ajustes na dieta, mas principalmente a exercício físico para aumentar a sensibilidade da insulina, o hormônio que faz a glicose sair da circulação para entrar nas células dos pés à cabeça. Ah, sim, alguns pacientes usavam drogas para melhorar a ação dessa substância. Mas os alemães tomaram o cuidado de separar quem era medicado e quem não era ou, ainda, quem tinha obtido um resultado razoável com os remédios e quem não respondia a esse tratamento.
"Nas pessoas em que as mudanças no estilo de vida promoveram a remissão do pré-diabetes ocorreram bem menos eventos cardiovasculares, como infarto e AVC, o acidente vascular cerebral, do que entre aquelas que não conseguiram normalizar a glicemia", aponta o doutor.
Quem conseguiu escapar do pré-diabetes, em comparação com pessoas que continuaram nessa faixa de glicemia, viu seu risco de ter doenças do coração despencar 60%. E, até mesmo entre os que tiveram problemas cardiovasculares, o perigo de morrer por causa deles caiu cerca de 40%.
Não dá para empurrar com a barriga
"Agir ligeiro faz total diferença", garante o médico Arvid Sandforth, autor da outra pesquisa que mencionei. Ela acompanhou por um ano 865 pacientes com pré-diabetes de diversas regiões da Alemanha. "Todos foram orientados a mudar o estilo de vida. Por exemplo, dar entre 5 mil e 8 mil passos diariamente", explicou o pesquisador.
Alguns integrantes, mesmo assim, continuaram apresentando pré-diabetes e, infelizmente, esse grupo foi a maioria: 538 indivíduos do total. No entanto, os cientistas preferiram aguçar seu olhar para aqueles que conseguiram esse feito.
Uma parte — 217 pessoas — normalizou a glicemia nos primeiros seis meses, enquanto outra, com 110 pacientes, viu isso acontecer entre o 7.º e o 12.º mês da intervenção para estimular um estilo vida mais ativo.
Segundo o doutor Sandforth, tanto aqueles que deixaram de ter pré-diabetes mais cedo quanto aqueles que só conseguiram isso mais tarde viram a sensibilidade ao hormônio insulina melhorar, o que foi ótimo. Com isso, as células permitiram a entrada da glicose com maior facilidade, tirando-a da circulação sanguínea
Mas veja que interessante: isso ficou ainda mais evidente na primeira turma. Na prática, o risco de desenvolver diabetes um dia ficou 85% menor para a turma dos resultados precoces. Diabetes que costuma arrasar o coração — lembre-se disso.
Mais importante que perder peso
"Sair do pré-diabetes depressa é mais importante que perder peso", afirmou, ainda, Arvid Sandforth. A frase soou esquisitíssima e fui atrás do entendimento.
"Claro que eliminar excesso de gordura favorece baixar a glicemia. Entre os que emagreceram, foi muito mais fácil deixar de ter pré-diabetes", disse o médico, tentando desfazer o nó nos meus neurônios. "Porém, nem sempre a atividade física leva alguém a perder muito peso. Só que ele sempre melhora a ação da insulina."
Onde ele quis chegar: entre aqueles que, de acordo com os exames, tiveram a sensibilidade a esse hormônio aumentada, a proteção foi enorme mesmo sem grandes diferenças na balança.
"Por sua vez, no nosso estudo, a secreção e a função desse hormônio se mostrou ainda melhor em quem se livrou do pré-diabetes em menos de seis meses. O que faz a gente acreditar que agir depressa é mais importante do que emagrecer simplesmente", concluiu.
Encarar o pré-diabetes
Para Arvid Sandforth, o fundamental é o diagnóstico de pré-diabetes ser mais conhecido. No mundo inteiro, cerca de um terço das pessoas nessa condição nem desconfiam dela por falta de exames. Mas também existem aqueles que olham a informação e a deixam para lá.
Os participantes do estudo alemão que entraram em remissão em seis meses, no máximo, não necessariamente tinham recém-descoberto o pré-diabetes — bom eu observar.
A questão é a seguinte: a comparação entre eles e aqueles que alcançaram a proeza da metade para o final do período de ano revela que a demora piora os resultados. Então, não espere para se movimentar mais e buscar orientação sobre outros ajustes necessários no seu dia a dia. Seu coração tem pressa.
