Meningite bacteriana: por que ela é o pior tipo

Quando falamos em menigites provocadas por bactérias, há dois grupos que imperam. Um deles é o da pneumococo, a mesma infeliz que causa pneumonias. Outro é o da meningococo, que é mais frequente e se divide em subgrupos ou sorotipos identificados por letras. No Brasil, são encontrados seis deles: A, B, C, W, X e Y.

O que sempre se viu foi a meningococo C causando mais estragos. No entanto, em 2010 começou a vacinação contra esse sorotipo no SUS (Sistema Único de Saúde). Logo, ele foi perdendo terreno. "Com isso, de 2015 para cá, o sorotipo B passou a crescer e hoje ele é o mais frequente entre nós", afirma o médico.

Existe uma vacina extremamente eficaz para acabar com a graça do meningococo B. Aprovada entre nós, atualmente ela só está disponível na rede privada. Mas, na quinta-feira passada (31/07) foi aberta uma consulta pública para a sua incorporação no SUS. Qualquer cidadão pode participar, opinando se isso deve acontecer ou não.

Se o resultado da consulta pública for positivo, a saúde pública oferecerá a primeira dose para bebês de 3 meses, a segunda aos 5 meses e um reforço quando a criança completar 1 ano de idade. Seria fundamental para o Ministério da Saúde manter o compromisso de enfrentar as meningites — todas — até o ano de 2030. Afinal, justo o sorotipo mais prevalente de meningococo está faltando no calendário de vacinação do SUS até o momento.

Meningites virais e bacterianas

Vírus comuns, como os enterovírus causadores de dores de barrigas, também podem inflamar as meninges. "Mas, se isso acontece, os sintomas tendem a ser bem mais brandos e, acima de tudo, a criança não costuma ter choque séptico, que é quando a infecção se espalha pelos órgãos por meio da circulação e causa uma queda brusca da pressão arterial", explica o imunologista alagoano.