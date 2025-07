Câncer de mama cresce em jovens com menos de 40: o que você precisa saber

Médica do CPO (Centro Paulista de Oncologia) e do Hospital da Mulher — referência em saúde pública no tratamento dos tumores femininos —, ela afirma que o que vemos é resultado de uma série de fatores.

O avanço da obesidade é um deles. Quando o corpo passa a acumular mais gordura, a produção dos hormônios femininos que usam essa molécula como matéria-prima igualmente se avoluma. Por sua vez, níveis hormonais mais altos favorecem a metamorfose das células mamárias para tipinhos malignos. Sem contar que o estado inflamatório constante provocado pela obesidade seria outro empurrão.

O sedentarismo, com as jovens grudadas em telas, representa mais um fator. E outro, bastante comentado, é adiar a gravidez e amamentar por menos tempo. "Existe um detalhe fundamental: a amamentação protegeria as mamas antes dos 30 anos", informa a doutora Marcela Bonalumi. "A partir dessa idade, ao contrário, ela poderia aumentar ligeiramente o risco."

Outros possíveis responsáveis são menos alardeados — e não menos importantes. "A poluição crescente, para mulheres que respiram o ar sujo de cidades como São Paulo, é um deles ", exemplifica a oncologista.

Disso, aliás, não resta pingo de dúvida, pelo conjunto de trabalhos fazendo essa acusação. Um deles, divulgado no encontro anual da Asco (American Society of Clinical Oncology), realizado há dois meses, acompanhou por 19 anos nada menos do que 58.358 californianas. E, assim, demonstrou que, independentemente de outros fatores de risco, entre aquelas que viviam regiões com mais partículas de poluentes no ar, a incidência de câncer de mama era maior.

Outro integrante da "quadrilha" capaz de levar ao adoecimento: "O consumo de álcool", aponta Andrea Borges. "Para as mamas, não existe uma dose segura." Também pouco se fala disso.