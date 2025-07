O implante de colágeno de rato que regenera a cartilagem dos joelhos

Ele explica: "Os vasos sanguíneos não chegam diretamente na cartilagem. Por isso, tanto os nutrientes quanto os condrócitos ficam soltos no líquido sinovial que banha a articulação. E o que queremos é que essas células, boiando perdidas, grudem na martriz implantada, usando-a como referência para produzirem seu próprio colágeno e realizarem o reparo necessário."

Ao menor movimento, porém, essas células podem nadar de um lado para o outro, sem conseguirem se fixar em canto algum. Aliás, é por isso que o organismo não se recupera sozinho da condromalácia.

No implante de camada única, de acordo com o doutor, a saída tem sido um procedimento um pouco mais complicado, que faz furinhos no osso para obter, da medula, células-tronco capazes de se transformarem na tão desejada cartilagem. Só que, às vezes, ela vira osso também ou um tecido cartilaginoso de outro tipo, não tão flexível quanto o do joelho. No final, a camada cartilaginosa recém-formada tende a ser fibrosa e igualmente fininha, protegendo pouco a articulação que já andava sofrida.

Bernardo Paiva garante que, com o novo implante, é bem diferente. "Dizemos que ele é 3-D, porque o gel se molda para preencher toda a região afetada. Tudo é feito em uma única vez, sem a necessidade de furinhos no osso", explica. "Aos poucos, as células novas ocupam toda a área do implante, que vai sendo substituído por elas, formando uma cartilagem de qualidade e espessa feito um colchão."

Do rato para o centro cirúrgico

Todo colágeno usado em implantes é de origem animal. Pode ser extraído de bois, de porcos, de peixes ou de ratos, claro. "A molécula é sempre igual, mas o do rabo de ratos criados em laboratório têm 99,6% de pureza, enquanto o bovino cai para 92%", afirma.