Instabilidade política e desigualdade social envelhecem o cérebro

Bom repetir: 40 países! Para quem achou nas primeiras linhas que a descrição era do Brasil, vale lembrar que o mundo inteiro está de cabeça para baixo. E a cabeça, diga-se, não está gostando nada disso.

O trabalho saiu há dez dias (14/07) na Nature Medicine, revista de enorme impacto nos meios científicos. Um detalhe importante é que sete dos países são latino-americanos: México, Costa Rica, Equador, Chile, Colômbia, Uruguai e Brasil.

Um dos autores é Eduardo Zimmer. Pesquisador apoiado pelo Instituto Serrapilheira, professor da UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) e professor visitante no McGill Centre for Studies in Aging, no Canadá, ele se dedica a investigar a neurodegeneração que pode acontecer com o passar do tempo e que salta para outro patamar em doenças como o já mencionado Alzheimer.

Durante anos, Zimmer fez isso em experiências usando células e modelos animais. Aos poucos, porém, foi migrando para a área clínica, que se debruça sobre gente como a gente.

Com toda essa bagagem, ele observa: "A gente acha que sabe muito sobre o cérebro, não é mesmo? Mas conhecemos ainda muito pouco. E a maior parte da informação disponível vem de estudos desenvolvidos com a população da América do Norte ou da Europa."

Está aí um dos motivos por que o pesquisador brasileiro se interessou tanto por esse estudo. Afinal, além de europeus e norte-americanos, ele também envolveu populações asiáticas e africanas, com muitos participantes vivendo abaixo da linha do equador, no sul global.