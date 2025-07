Fertilização in vitro: as vantagens de aproveitar o ciclo hormonal natural

No campo da reprodução humana assistida, a a literatura científica se divide sobre um momento crucial: o do acolhimento do embrião no útero. Ora, não adianta promover o encontro do espermatozóide com o óvulo in vitro no laboratório se, depois, o futuro bebê não encontra um ninho bem preparado para recebê-lo.

Para torná-lo um ambiente receptivo, muitos médicos prescrevem hormônios, recriando de um modo artificial o ciclo ovulatório feminino. Segundo eles, esse caminho seria mais fácil de controlar e exigiria menos exames que uma estratégia em ascensão nessa área, a dos que defendem que é melhor dar tempo ao tempo e entregar o embrião àquele que será seu endereço por meses quando o ciclo hormonal da mamãe disser que é hora.

No debate entre as duas opções, o placar da ciência vinha sendo "1 a 1". Até porque as chances de uma gravidez são praticamente iguais de um jeito ou de outro. No entanto, um trabalho brasileiro pode levar a um desempate. O estudo foi apresentado no início deste mês no ESHRE 2025, o encontro anual da European Society of Reproduction and Embriology, realizado em Paris, na França.