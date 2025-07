Ciência explica por que uma dieta plant-based ajuda a emagrecer

Em seu estudo mais recente, publicado dias antes do congresso da ADA no Journal of the American College of Nutrition, ela demonstrou que, por reduzir 500 calorias diariamente, perderam o dobro de peso —cerca de 6 quilos —aqueles participantes com obesidade que, ao longo de seis meses, seguiram uma dieta vegetariana, em comparação com indivíduos que, apesar de as refeições terem o mesmo valor calórico, continuaram se servindo alimentos de origem animal.

Detalhe: todos passaram por exames de imagem modernos. Daí se viu que os 6 quilos de gordura que foram perdidos por quem privilegiou os vegetais estavam principalmente no abdômen —um endereço complicado porque, dali, as moléculas gordurosas invadem fígado, coração e outros órgãos. "Na realidade, a maior perda foi de gordura nos músculos, uma das grandes responsáveis pela resistência ao hormônio insulina", me explica a pesquisadora.

Já a turma que caprichava mais nas carnes, nos ovos, nos queijos e afins eliminou somente 3 quilos e alguns gramas. E boa parte deles vinha da gordura subcutânea nas pernas, que nunca foi um perigo à saúde.

Entenda três possíveis explicações para os bons resultados da dieta baseada em vegetais na balança e na distribuição de gordura pelo corpo.

1. O calor das refeições

"Sabe aquela sensação quentinha que experimentamos após uma refeição?", perguntou a doutora Hannah Kaliova. "Não pense que ela vem apenas da temperatura da comida. Para digeri-la e, depois, absorvê-la, o corpo gasta energia, liberando calor. É o que chamamos de efeito térmico dos alimentos."