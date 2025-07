Como evitar incontinência fecal, comum em mulheres a partir dos 50 anos

Fica, então, um lembrete: mulheres que passam a notar pequenas perdas de urina quando tossem, espirram ou fazem um esforço físico maior deveriam reparar se não há esse outro tipo de escape também.

Por que tudo isso? Parte da resposta está no bendito assoalho pélvico. Uma eventual gravidez oferece literalmente uma carga extra para desgastar essa musculatura, por exemplo. "Sem contar que, entre as principais causas da incontinência fecal, estão as obstétricas", lembra a médica, referindo-se a lesões ao assoalho pélvico provocadas no parto.

Mas, com filhos ou sem filhos, nas mulheres, a probabilidade de um pum ou de um tico de cocô escapulir contra a vontade sempre aumenta com a chegada da menopausa. "Nessa fase, os músculos tendem a ficar flácidos e os do assoalho pélvico não são exceção", explica a doutora, que cita outra musculatura envolvida nessa história de fazer o "número 2" — aquela ao redor do ânus, que, ao se contrair, fecharia a porta de saída, por assim dizer.

E, nesse ponto, é covardia: "Por causa de seus hormônios, os homens têm uma musculatura mais forte em geral. E, neles, a do ânus é cerca de três vezes maior que a das mulheres."

Outras causas

Existem mais motivos por trás de uma incontinência fecal. Esses, porém, valeriam para ambos os sexos. "O risco pode aumentar em quem fez cirurgias no orifício para tratar fístulas ou hemorroidas, se por acaso elas acabaram comprometendo a musculatura anal", exemplifica a doutora Doryane.