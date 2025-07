Hemangioma: nome dado de modo errado a anomalias sérias em vasos sanguíneos

O impacto quando a lesão se avoluma, criando bolas e outras protuberâncias que escondem grande parte da face ou de outra área do corpo, não é só estético e psicossocial. Muitas vezes, quando crescem, as lesões invadem as vias aéreas, dificultando demais a respiração. Há casos em que se faz necessária uma traqueostomia, um furo para um tubo passar no pescoço fazendo o ar cortar caminho e entrar diretamente na traqueia.

Já se a invasão é na cavidade oral, entre os resultados pode-se esperar prejuízos à fala e à alimentação, sem contar a erosão óssea que acaba com a estabilidade dos dentes. Há muito mais exemplos, todos terríveis.

A fragilidade dos vasos anômalos que cresceram demais pode levar a hemorragias absurdas. Do mesmo modo, o sangue que, por vezes, fica empoçado em determinados trechos é capaz de formar trombos do nada.

Como pode ser o tratamento

Não existe receita de bolo para esse perrengue. A máxima de cada caso ser um caso, aqui, vale como nunca. "Nas lesões venosas, podemos fazer uma abordagem direta usando uma agulha para injetar medicamentos que causam a necrose desses vasos, sempre acompanhando tudo em tempo real por meio de exames de imagem", exemplifica Ramos Jr.

No entanto, quando as lesões são profundas, os radiologistas intervencionistas introduzem pela virilha um cateter de cerca de 4 milímetros, dentro do qual há outro de 1 milímetro apenas. O dispositivo navega pelas rotas da circulação até alcançar a área problemática para, então, injetar o tal medicamento ou até mesmo materiais, como microscópicas esferas, com a finalidade fechar a passagem do sangue nos vasos lesionados.