Tumor de intestino, pulmão e outros: quando o foco é matar o câncer de fome

A novidade é que, agora, foi aprovado pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) um medicamento biossimilar, isto é, uma cópia de um anticorpo monoclonal já existente, o bevazicumabe, que apresenta bons resultados nessa função de acabar com o banquete de cânceres de pulmão, ovário, colorretal e colo de útero. Há quem diga, embora haja certa dose de controvérsia na literatura científica, que ele também seria útil em certos tumores de mama e de rins.

A possível vantagem de um biossimilar

A expectativa com essa aprovação é baratear e melhorar o acesso a um tratamento avançado de câncer. No entanto, ainda há um percurso para definir valores. Por isso, não dá para dizer o quanto a chegada desse biossimilar irá impactar nos custos. Hoje, anticorpos monoclonais para controlar a vascularização de tumores só são disponíveis na rede suplementar — e, às vezes, consumindo algum suor para o paciente conseguir a sua liberação.

Em um estudo publicado na revista britânica Cancer Medicine, 649 pacientes oncológicos foram divididos em dois grupos. Um deles recebeu o bevazicumabe original e outro, o seu biossimilar, desenvolvido pela farmacêutica Biomm. Ambos continuaram fazendo, paralelamente, a quimioterapia.

Aliás, este é um detalhe importante: "A célula cancerosa é traiçoeira. Ela sempre encontra jeitos para escapar. Por esse motivo, nós costumamos juntar estratégias, aumentando as chances de cercá-la", diz a doutora Carolina. Em outras palavras, os oncologistas não abrem mão de tratamentos mais antigos com quimioterápicos que agem diretamente nelas, com a missão de agredi-las até a morte.

Portanto, os remédios para evitar a angiogênese entram apenas para facilitar as coisas para o quimioterápico, muitas vezes diminuindo o tamanho do tumor que deixa de crescer com a mesma desenvoltura.