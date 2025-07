Controlar o peso e o açúcar no sangue é um segredo para preservar a memória

Daí que o recado do endocrinologista é aquele antigo: prevenir, controlando a balança e reparando nos níveis sanguíneos de glicose apontados n check-up, sem menosprezar quando estiverem acima do normal, mesmo que "só" indiquem o tal do pré-diabetes.

Para quem já tem diabetes pra valer, bom saber de um estudo que gerou zunzunzum no congresso da ADA. Ele foi apresentado por Zhongyu Li, pesquisadora da Emory University, em Atlanta.

Com seus colegas, a cientista avaliou ao longo de dez anos dados de nada menos do que 727.076 pessoas que, no início da investigação, tinham sido recém-diagnosticadas com diabetes tipo 2. Será que todas corriam o mesmo risco de desenvolverem demências?

Os participantes foram divididos entre aqueles que já apresentavam falta de produção de insulina; pessoas com um diabetes leve relacionado ao excesso de peso; indivíduos com um diabetes leve que surgiu ao se tornarem idosos e, por fim, casos mistos, como o de quem tinha idade avançada e obesidade ao mesmo tempo.

"A conclusão foi que ser idoso ou já ter falta de insulina faz crescer mais o risco de demência vascular do que ter uma resistência ainda leve a esse hormônio, por exemplo", resume o doutor Salles. "Porém, no que diz respeito ao Alzheimer, todos os subtipos de diabetes parecem ser igualmente importantes para aumentar a ameaça. E a gente fica pensando: será que existe algum tratamento para prevenir a progressão dessa doença?"



O médico lança a pergunta, mas sabendo que a resposta poderá chegar em dezembro deste ano, quando serão divulgados os resultados de um estudo com pacientes tratados com semaglutida que tinham os primeiríssimos sinais de Alzheimer.

O que se busca saber é se a droga evitaria o avanço do apagão das memórias, inclusive com a possibilidade de, independentemente de qualquer coisa, diminuir a inflamação cerebral. Tomara, porque isso, sim, seria inesquecível.