Um exame de sangue para acompanhar o tratamento da esclerose múltipla

"A questão é que, embora a punção para coletar esse líquido seja segura, ela ainda é um procedimento invasivo. Ninguém vai ficar pedindo amostra do líquor a toda hora", observa o doutor Bruniera.

Por sorte, uma pequena parte dos neurofilamentos escapa do líquor para o sangue. No entanto, a concentração na circulação é tão ínfima que, até o aparecimento de equipamentos de altíssima sensibilidade, não dava para notá-los. É isso o que muda agora.

Como é o exame

Tirar sangue é uma experiência que — com mais medo, com menos medo — todo mundo já teve. Até aí, não muda nada. O sangue coletado vai direto para um tubinho com anticoagulante para se manter líquido até chegar ao laboratório, onde será centrifugado.

Girando sem parar, os glóbulos brancos e vermelhos se afundam por questões de Física. Acima no tubinho, o plasma cheio de fatores de coagulação se separa do soro. O doutor Gustavo Bruniera explica que os neurofilamentos podem ser dosados tanto em um quanto em outro com a nova tecnologia.

Em um sistema automatizado, o soro ou o plasma é submetido a uma reação que o patologista descreve como "chave e fechadura". Isso porque usa um anticorpo que se encaixa perfeitamente no neurofilamento. "Quanto isso acontece, ele emite um sinal luminoso", descreve o médico. Conforme o brilho dessa luz, que a tecnologia afere com precisão, é possível deduzir a dosagem de neurofilamentos na amostra.