Como o diabetes atrapalha a excitação sexual e o orgasmo feminino

Se existe um medo na cabeça dos homens quando recebem o diagnóstico de diabetes é o da disfunção erétil. Frequentemente, esse temor supera o de outras complicações sérias que essa doença é capaz causar, como se eles só pensassem naquilo. E sim, senhores, o diabetes pode deixá-los cabisbaixos entre os lençóis.

No entanto, no último sábado (21), no evento anual da ADA (American Diabetes Association), realizado em Chicago, o que chamou a atenção na aula do urologista Hunter Wessells foi ele ter mostrado que as disfunções sexuais relacionadas ao diabetes também acontecem em quem pode estar do outro lado da cama. Ou seja, nas mulheres.

Uma das razões — tema central da sessão do evento — é a chamada disfunção urogenital autonômica. O nome é complicado, porém é fácil entender: ele se refere a alterações no sistema nervoso autônomo, do qual não temos controle. No contexto específico, alterações nos nervos envolvidos na excitação sexual, por exemplo.