CagriSema: a combinação de dois remédios com ótimos resultados no diabetes

Ali, no exato instante em que também saíam no New England Journal of Medicine, foram divulgados os resultados dos estudos REDEFINE 1 e REDEFINE 2.

Ambos são fase 3 e a Novo Nordisk, farmacêutica de origem dinamarquesa que uniu as duas moléculas em um medicamento só, deve entrar com o processo de aprovação do novo tratamento no início do ano que vem.

O REDEFINE 1 viu o efeito da dobradinha que está sendo chamada de CagriSema em 3.217 pessoas com sobrepeso ou obesidade, com pelo menos uma complicação de saúde relacionada ao excesso de gordura, mas — atenção! — sem diabetes.

Direto ao ponto: 40,4% dos indivíduos tratados com a união das duas substâncias perderam 25% do peso inicial ou até mais do que isso. Daí que você pode imaginar aquele clima de "ohhh" na sala lotada do evento americano.

No entanto, ao meu ver o que mais impressionou foram os resultados do REDEFINE 2 — este, um estudo com 1.206 pessoas que tinham diabetes.

Como foi o segundo estudo

Primeiro, os participantes foram sorteados, ou randomizados no linguajar da velha e boa ciência. Pois bem: 302 indivíduos, sem fazerem a menor ideia disso, receberam uma canetinha com placebo, que parecia remédio, mas não era nada. Já a maioria, ou seja, 904 pessoas caíram no grupo que recebeu canetinhas para aplicar semanalmente CagriSema.