Caneta com 7,2 mg de semaglutida emagrece mais sem aumentar efeito adverso

Neste sábado (21), às 15h50, no horário de Brasília, alguns dos 12 mil participantes do congresso anual da ADA (American Diabetes Association), que acontece em Chicago, nos Estados Unidos, terão a oportunidade de conhecer os resultados do STEP UP. Trata-se de um estudo fase 3, ou seja, já naquela reta final que antecede o pedido de aprovação de um novo medicamento.

E qual seria o medicamento, no caso? A semaglutida para tratar a obesidade. Talvez ache que não há novidade alguma nisso. Mas, desta vez, os pesquisadores testaram 7,2 miligramas da molécula em pessoas com IMC (índice de massa corporal) igual ou maior que 30 kg/m2.

Faça as contas: isso é quase três vezes mais do que se encontra de semaglutida no Wegovy, indicado para tratar obesidade, com seus 2,4 miligramas na dosagem máxima.