Angina: quando a dor era de um infarto que ninguém enxergava

O que ninguém via

Até a chegada de uma nova plataforma incorporada ao exame de cateterismo ninguém enxergava esse infarto. Desenvolvida pela Abbott — empresa americana que está entre as líderes globais em soluções médicas — e batizada de CoroFlow, a tal plataforma foi aprovada recentemente pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária).

O primeiro procedimento no país realizado com ela aconteceu no mês passado, no dia 14 de maio, em uma paciente de 56 anos atendida no Instituto Dante Pazzanese, em São Paulo.

Ficou claro que seu mal-estar era, de fato, uma belíssima angina, que é a forma como o coração reclama quando está mal-abastecido de oxigênio e nutrientes para dar conta da trabalheira de bater sem parar.

No entanto, o entrave ao fluxo sanguíneo não estava em suas grandes artérias, as coronárias, que seriam vasculhadas com facilidade pelo cateterismo feito sem essa nova tecnologia. O problema estava microcirculação do epicárdio, a camada mais externa e superficial do coração, irrigada por inúmeros, porém minúsculos, vasos.

Nem sempre um infarto é como se imagina

"Nem todo o infarto acontece do jeito clássico, quando o indivíduo sente algo, cai duro e pode até nunca mais voltar", diz o cardiologista Louis Nakayama Ohe, chefe da hemodinâmica do Dante Pazzanese e responsável pelo procedimento de estreia da nova plataforma no Brasil. "Muitas vezes, o infarto acontece por debaixo dos panos."