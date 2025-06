Quando pernas muito finas são sinal de uma doença capaz até de matar

Para dizer quem tem e quem não tem

Diante da confusão, dá para entender a importância do Consenso Brasileiro de Especialistas em Lipodistrofias Parciais, publicado há exatos dez dias (2 de junho) na revista científica Diabetology & Metabolic Syndrome. O artigo é resultado de dois anos de trabalho conjunto de 15 experts do país, estudiosos dedicados a essa condição. A doutora Cynthia Valério está entre eles.

O consenso estabelece critérios para flagrar depressa quem tem a tal lipodistrofia parcial. Afinal, são pessoas que provavelmente terão um diabetes de dificílimo controle, triglicérides altos que não baixam nem com medicação, muitas placas nas artérias antes dos 40 anos, doença gordurosa no fígado já com fibroses, isto é, com cicatrizes preocupantes atrapalhando o funcionamento desse órgão.

"Eu não vou pedir a uma jovem de seus 25, 30 anos que faça exames para rastrear uma doença cardiovascular do nada", exemplifica a doutora Cynthia. "No entanto, se ela tem essa aparência de quem perdeu muita gordura protetora e está com taxas de colesterol e triglicérides alteradas no sangue, eu preciso fazer esse rastreamento, sim."

Calma, nem todas as pessoas com pernas finas têm a tal lipodistrofia. Assim como nem todos os indivíduos com resistência à insulina ou até mesmo diabetes, por exemplo, irão perder gordura protetora. Para saber quem é quem, conhecer os critérios estabelecidos pelo consenso é fundamental.

Isso cria a possibilidade de um diagnóstico precoce para acompanhar o quanto antes o monte de encrencas que o acúmulo da gordura doente é capaz de desencadear. Ora, estudos indicam que quem tem lipodistrofia parcial vive de dez a quinze anos menos que a população geral.