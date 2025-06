Menopausa: 9 coisas que precisamos entender sobre as ondas de calor

"No Brasil, as mulheres parecem ser mais acometidas por esse sintoma", afirma o professor Fernandes. Há estudos confirmando isso. O mais recente saiu em outubro do ano passado na revista científica Menopause.

Os pesquisadores compararam 12.268 mulheres do Brasil, do México, do Canadá e dos países nórdicos da Europa. Notaram que 15,6% tinham ondas de calor moderadas ou severas. E quem puxava essa média para o alto? Nós! Aqui, talvez por questões genéticas, 36.2% das mulheres na menopausa sofrem disso, mais que o dobro de outros países.

4. Envelhecer aos 50 anos?!

Aquela pesquisa sobre experiência e atitudes talvez aponte o "x" da questão: no topo do ranking das palavras mais associadas à menopausa está "envelhecimento". No entanto, a idade média em que a brasileira entra na transição para a menopausa é 48 anos, ficando sem menstruar lá pelos 50.

"E ela ainda terá três décadas de vida ou mais pela frente", reforça o professor Fernandes. "Essa mulher pode e deve ser muito interessante para si própria, antes de mais nada, em todas as esferas da existência."

5. A tensão até pode ser gatilho

Segundo o médico, momentos mais desafiadores, inclusive aqueles profissionais, podem favorecer os malditos fogachos. "Isso reforça o preconceito, às vezes na própria mulher", sente.