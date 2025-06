Fibrose pulmonar: finalmente um novo remédio para pulmões enrijecidos

Em ambos, as pessoas foram sorteadas para cair em um de três grupos. Os que ficaram no primeiro deles receberam comprimidos com uma dose menor, de 9 miligramas da nerandomilaste. Na segunda turma, a dose foi de 18 miligramas — no final, o efeito foi ainda mais notável nessa dosagem mais alta. O terceiro grupo recebeu um remédio falso. E ninguém sabia quem estava tomando o quê.

Após 52 semanas, a capacidade pulmonar dos que tomaram a nerandomilaste tinha aumentado, apesar de as cicatrizes continuarem por lá. E outra boa revelação: o risco de mortalidade diminuiu até 52%, ao menos no período de tratamento com a nova droga.

Ela, na verdade, age em duas enzimas. Uma delas é a PDE4, se gosta de saber de siglas, que está relacionada a processos inflamatórios. A outra é a PDE4B, envolvida com a formação das tais fibroses, mas exclusivamente nos pulmões. Ou seja, não mexe com esse processo da cabeça aos pés e, até por isso, causa menos efeitos adversos. Ainda assim, há relatos de diarreia.

"O fato de a nerandomilaste ser tanto anti-inflamatória quanto antifibrótica faz com que ela possa ser aplicada para as duas formas de fibrose pulmonar. Isto é, na progressiva, que tem mais a ver com inflamação, e na idiopática, estabilizando o surgimento de cicatrizes", afirma o professor Rubin.

Na opinião do médico, esse remédio não só atenderá as pessoas que largaram o tratamento por causa dos efeitos colaterais. Também poderá servir de "plano B", quando os antifibróticos forem perdendo o efeito, o que é observado com o uso prolongado. Em muitos sentidos, isso significará literalmente um fôlego extra.