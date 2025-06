Câncer cerebral: um corante usado na cirurgia dificulta a volta do tumor

Nela, primeiro, os cirurgiões tiram toda a área tumoral, que aparece exuberantemente vermelha, ora aspirando, ora cortando-a com delicadeza. O resultado é uma cavidade, em algumas ocasiões de tamanho impressionante. "Mas a gente sabe que, em 90% das vezes, o glioma volta por causa de uma célula doente, a qual não enxergamos nem sequer com o corante, que ficou na borda dessa cavidade", explica o neurocirurgião. É bem ali, na borda da região operada, que a doença costuma recidivar.

Por isso, o que estão fazendo no centro cirúrgico do INC — como, aliás, outros grupos na França e na Alemanha — é colocar um difusor de luz infravermelha dentro do buraco deixado no cérebro após a remoção do glioma. Ele permanece nessa cavidade por aproximadamente uma hora.

"Essa luz reage com as células que têm muita protoporfirina IX — justamente aquelas doentes —, após a conversão do 5-ALA. E essa reação causa a sua necrose", afirma Erasmo da Silva Jr. Como a luz penetra, a terapia pode matar células cancerosas que estão a 1 ou 2 centímetros de profundidade.

Já existem 12 brasileiros com glioma avançado submetidos a essa técnica. No caso deles, a doença já tinha sido tratada e retornado. Mas, com o corante e a terapia fotodinâmica atuando em dobradinha na etapa final da cirurgia, dessa vez ela demorou pelo menos seis meses a mais para dar as caras de novo.

E o futuro?

Os especialistas de Curitiba, agora, testam algo completamente diferente: um difusor externo de luz infravermelha, que mais lembra um capacete.