Monitorar glicose o tempo todo reduz infartos e outras ameaças ao coração

Ora, a lembrança não é feliz, porém se faz necessária: quem tem diabetes, seja o tipo 1 ou o tipo 2, corre até quatro vezes mais perigo de passar por um susto desses. Aliás, entre essa gente, as doenças do coração são, de longe, a principal causa de morte.

Todos esses problemas cardiovasculares citados foram levados em conta pelos cientistas suecos da Universidade de Gotemburgo e do Instituto Karolinska, autores do trabalho recém-publicado. Eles se debruçaram sobre os dados do Swedish National Diabetes Register, um fabuloso banco com informações de saúde de 9 em cada 10 pessoas com diabetes em seu país.

O que é um sistema de monitoramento contínuo de glicose

Se você ainda não está ligando nome à tecnologia, um sistema para monitorar continuamente a glicose é aquele adesivo do tamanho aproximado de uma moeda de 1 real, geralmente colado no braço. Ele, na realidade, é um sensor, repleto de minúsculos filamentos que penetram na pele para medir a glicose presente no líquido entre as suas células, o chamado fluido intersticial.

É por isso que não dá para falar que o tal sensor monitora a glicemia, porque esse nome se refere à taxa de glicose em outro líquido, o sangue. Mas, seja como for, esse açúcar dá sopa em todos os cantos quando a pessoa tem diabetes, sem o empurrãozinho do hormônio insulina para colocá-lo no devido lugar, que seria no interior de cada célula, fornecendo energia para a gente viver.

Alguns sistemas medem a glicose continuamente de fato. Outros fazem medições no interstício a cada 15 minutos, criando gráficos da partir da linha traçada de um momento a outro. As informações, então, são transmitidas para um aplicativo, que pode ser instalado no celular do usuário.