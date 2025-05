Glaucoma: por que as pessoas não usam colírio direito

"O nervo ótico tem áreas de maior fragilidade e que, portanto, sucumbem à pressão alta primeiro", explica o doutor Guedes. "Coincidentemente essas áreas são as responsáveis pela periferia nasal." Ou seja, se o indivíduo fechar um olho, ele talvez notará que, em seu campo de visão, está escurecendo a parte de dentro.

No entanto, abrindo os dois olhos, o cérebro faz o serviço de sobrepor as imagens — ainda bem, ou veríamos o mundo em dose dupla! Ao fazer isso, porém, dificilmente alguém com início de glaucoma percebe algo diferente, porque a sobreposição supera a deficiência.

As partes centrais do campo visual são aquelas que recebem sinais de áreas mais resistentes do nervo ótico, imagine assim. Logo, é a última região a se apagar.

"A variabilidade e o ritmo dessa perda costuma variar de pessoa para pessoa", nota o oftalmologista. E, no meio do caminho até se perceber qualquer perda, nada dói, nem incomoda de maneira alguma. Resultado: a doença normalmente é diagnosticada em fases muito avançadas.

Claro, tudo seria diferente se aquela famosa visita anual a um oftalmologista estivesse na agenda. Mas muita gente procura o especialista apenas quando sente que está na hora de trocar o grau da lente dos óculos. Pena.

Mais de um colírio

Quando o glaucoma é diagnosticado, de preferência bem no início, ele pode ser tratado com colírios, com laser e até com cirurgia. Mas a maioria dos casos é controlada pingando algumas gotas de remédio mesmo.