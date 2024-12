A pior forma de colesterol: já dosaram a sua LP 'azinha'?

"Nos meus tempos de residência já sabíamos que essa condição acontecia em quem tinha LDL alto", lembra Eduardo Lima. "Daí que muitos colegas tentaram tratar esses pacientes com estatinas. Tiro n'água. Não deu certo porque, como já disse, estatina baixa LDL, mas não esconjura a Lp(azinha). "E hoje a gente sabe que é ela a culpada pela tal estenose aórtica."

Um vade-retro na Lp "azinha"

As estatinas não só não fazem nada contra a Lp(a), como são capazes até de aumentá-las em torno de 10 a 20%. Calma! Quem precisa delas por causa do colesterol alto deve tomá-las, por favor! Ora, baixando drasticamente os níveis de LDL, a pessoa diminui o número de cavaleiros bandidos e de "cavalos" — a apo B — também. No final das contas, isso ajuda muito mais do que o aumento da Lp(a) atrapalha.

Mas a boa notícia é que já existem pelo menos cinco remédios sendo pesquisados, capazes de bloquear o RNA-mensageiro que, no fígado, carrega a receita da Lp(a), evitando a sua formação. Com isso, o que se espera são reduções de 70% a 99 % nos níveis da moleculazinha demoníaca. O estudo com o primeiro desses medicamentos — o pelacarsen, da farmacêutica suiça Novartis — é a maior promessa de 2025.

"O organismo, então, praticamente produzirá apenas o LDL comum", explica o doutor. E, quando esse colesterol ruim não está atormentado pela Lp "azinha", as estatinas dão conta dele muito bem