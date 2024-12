O que o câncer de próstata tem a ver com o coração? Muita coisa!

Entenda que ela é feito fósforo em um barril de pólvora. Ora, até um terço de todos os homens na faixa dos 60, 65 anos, se escarafunchassem a próstata, encontrariam um tumor por lá. A mesma má surpresa teriam seis ou sete em cada dez senhores acima dos 85 anos de idade. "Mas aí é que está: só uma pequena parte desses tumores irá crescer pra valer e colocar a vida em risco." Bem, o que ninguém quer é que essa parcela aumente por conta desse estilo de vida que já era famoso por prejudicar o peito.

Talvez vocês pensem que o pacote de hábitos saudáveis que faz bem tanto ao coração quanto à próstata, reduzindo a inflamação do organismo, evitaria cânceres de modo geral e não só os dessa glândula. Se é assim, pensaram certo!

Qual a diferença do tumor de próstata?

A diferença é que, no câncer de próstata, isso parece ser ainda mais importante. É que o tratamento da doença costuma causar ou agravar a hipertensão, o diabetes e os níveis elevados de gorduras, como o colesterol, no sangue. E ainda faz engordar. Engordar onde? Principalmente no abdômen! Daí que o coração de muitos não resiste. Cerca de 25% dos homens que enfrentam um câncer de próstata morrem por causa de problemas cardiovasculares adiante, isso sim!

No entanto, de acordo com um grande estudo publicado no ano passado no JACC, o jornal do American College of Cardiology , cerca de metade dos pacientes que tiveram um tumor prostático apresenta três ou mais fatores de risco para o coração que — atenção! — não estão sendo tratados. Para ter noção, só um quarto deles está com a pressão arterial sob controle. Muitos não imaginam que a terapia hormonal contra o tumor ajude a levá-la para as alturas.

Duas observações

Também existe um ponto, levantado pelo cardiologista Fabrício Assami Borges, do Hospital Santa Paula, na capital paulista: "Em geral, o paciente com câncer de próstata já passou dos 60 ou 70 anos. E, nessa altura do campeonato, é bem comum encontrar sujeitos que já acumulam problemas, como hipertensão e diabetes", diz ele, sem desmerecer o potencial do tratamento oncológico de agravar esse cenário.