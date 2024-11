Os cuidados para tratar um câncer em quem já passou dos 65, 70, 80 anos...

O idoso que for diagnosticado cedo com um deles provavelmente será curado. Suas chances têm muito mais a ver com a precocidade do diagnóstico do que com a idade — com exceção daqueles que já tinham doenças graves.

A realidade, porém, é desafiadora. Veja o câncer de mama, por exemplo. No SUS (Sistema Único de Saúde), a mamografia é preconizada só até os 65 anos. Já as sociedades médicas brasileiras e internacionais recomendam que esse exame seja feito anualmente até, pelo menos, os 75 anos. E se, nessa idade, a mulher ainda tiver pelo menos oito anos pela frente de expectativa de vida, de acordo com a avaliação de seu estado de saúde geral, ela continuará saindo de consultas periódicas com a prescrição de repetir a mamografia.

Só que, na prática, infelizmente, às vezes nem mesmo o médico pede exames de rastreamento desse e de outros tumores para pacientes com idade avançada, como se de nada adiantassem. É um engano terrível.

"Há vários estudos grandes comparando o efeito de opções terapêuticas contra o câncer em jovens e idosos. E os resultados, ao contrário do que muitos imaginam, são equivalentes", assegura a doutora Luciola.

Tratar o câncer, portanto, não tem idade. O paciente mais velho só precisa ser mais monitorado e, para isso, encontrar um serviço que consiga enxergá-lo com toda a complexidade presenteada pelo tempo vivido.