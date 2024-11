Quanto tempo você fica em um pé só? A resposta diz se está envelhecendo bem

Com a "perda de carne" — é essa a origem grega da palavra sarcopenia —, a força dos músculos deixa de ser adequada, fica difícil andar com certa rapidez e o equilíbrio falha a todo instante.

No Brasil, diga-se, o Ministério da Saúde revela que, anualmente, um em cada quatro indivíduos com mais de 65 anos sofre quedas nas ruas. Quando não quebra um osso — o que, às vezes, exige uma cirurgia, com todos os seus riscos —, o tombo gera impacto psicológico, como o medo de cair de novo, contribuindo para que a pessoa se movimente cada vez menos ou para que viva mais isolada socialmente, sem dar suas voltinhas por aí.

Longe do nosso país, no Laboratório de Análise do Movimento, na Mayo Clinic, Estados Unidos, onde realiza pesquisas há quase três décadas, o médico Kenton Kaufman se perguntou o que poderia indicar mais depressa se uma pessoa estaria envelhecendo bem: a força, a marcha eficiente ou o equilíbrio? Essas três funções ou habilidades, por assim dizer, são essenciais para um idoso não cair ao menor tropeço e, mais ainda, para manter a autonomia no dia a dia. E o que o pesquisador americano viu foi o seguinte: ficar em um pé só é o jeito mais eficiente e fácil de obter essa resposta.

Como se chegou a essa conclusão

Os cientistas da Mayo Clinic recrutaram 40 indivíduos muito saudáveis. "Metade estava na faixa dos 50 anos e metade tinha 65 anos ou mais", conta o doutor Kaufman, que é líder desse estudo. "No nosso laboratório, todos tiveram de realizar uma série de tarefas."

A força dos membros superiores e a dos joelhos foram colocadas à prova. Também foi feito um teste em que os sujeitos tinham de dar alguns passos para frente e outros para trás. Mas, no caso, um sistema óptico ficava capturando minúcias do movimento durante a caminhada. "O fato é que, tanto na força quanto na marcha, não houve diferenças significativas entre os dois grupos, o de 50 e poucos anos e os mais velhos", nota o doutor Kaufman.