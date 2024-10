Nanotecnologia para aproveitar o anticancerígeno das frutas vermelhas

Na prática, a porção não é tão generosa

A questão é que, embora tenha suas qualidades, a tal taça de frutas vermelhas acaba não entregando tanta antocianina assim — ao menos, para quem enfrenta um câncer ou até uma doença inflamatória crônica.

Sinto decepcionar: no processo digestivo, apenas 1% da substância é absorvida. O restante vai para o beleléu. E a ideia de criar suplementos, até agora, é um fiasco. Tudo porque as antocianinas são tremendamente instáveis.

No alimento, essas moléculas estão protegidas por natureza. Mas, fora dele, para serem usadas como suplemento para alguém com câncer, por exemplo, é outra história. Esses bioativos não suportam um raio de luz, nem o oxigênio do ar, muito menos uma diferença de pH no ambiente. "Tudo isso pode alterar sua estrutura e, aí, os benefícios diminuem", explica a doutora Thiécla. "Mas o problema principal das antocianinas é durante a digestão."

Elas se dão bem com a acidez do estômago. Só que a chegada no intestino, com seu pH mais básico, costuma ser desastrosa. "A molécula vai perdendo a integridade, o que reduz a sua função", diz a nutricionista.

As enzimas dos sucos digestivos despejados nesse órgão tampouco ajudam. E a microbiota intestinal completa o serviço, porque também devora os bioativos das frutas vermelhas. Bem cá entre nós, isso não é de todo ruim. "Muitas das ações positivas que observamos em pessoas com o hábito de comer alimentos cheios de antocianinas não vêm dessas substâncias em si, mas dos metabólitos que se formam depois que as bactérias as usam", ensina a doutora.