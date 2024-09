A insulina semanal é realidade: troque 365 injeções ao ano por apenas 52

Não à toa, a doutora Denise, admite que, quando incluiu seu primeiro paciente no estudo, não sossegou. "Ligava para ele o tempo inteiro para saber se estava bem, se tinha se alimentado direito e, enfim, se não tinha apresentado hipoglicemia." Sua ansiedade refletia o medo de todos: o de que a dose mais elevada da efsitora alfa não fosse sendo liberada no ritmo adequado. Mas nenhum problema aconteceu — nem com esse participante do estudo, nem com qualquer outro, inclusive os do QWINT 5, que tinham diabetes tipo 1 e que, antes, usavam outra insulina basal.

Outros estudos da série QWINT fizeram comparações dos resultados da hemoglobina glicada e todos foram muito bons. Não que os especialistas não terão, ainda, um belo aprendizado pela frente — eles deverão ficar atentos. A questão da atividade física provavelmente exigirá maior cuidado de médicos e pacientes, para citar só um exemplo, até que todos entendam como, na prática, irá funcionar.

Quando você se exercita

Exercício físico, brinca-se por aí, é uma insulina que sai de graça. Ajuda a glicose em circulação a entrar nas células para abastecer a musculatura em ação. Logo, para os dias de treino, os médicos costumam prescrever uma dose mais baixa da insulina basal — como sempre, para evitar a hipoglicemia.

Nos estudos QWINT, porém, os participantes com diabetes no máximo se movimentaram com tarefas cotidianas e em caminhadas. E como será quando, na vida real, calçarem o par de tênis para correr ou passar horas na academia? Por enquanto, ninguém sabe. Mas nada que, a partir de uma boa observação, suplementos de carboidratos e ajustes na dieta não possam compensar.

"Sem dúvida, estamos diante de um tremendo avanço, porque a efsitora alfa simplificará demais a rotina de quem tem diabetes. E tenho certeza de que daremos conta de um aprendizado ou outro", opina a doutora Denise. Para ela, o futuro da insulina basal será por aí. As versões semanais deverão substituir as diárias e aquelas 365 picadas, nunca mais.