Insuficiência cardíaca: por que um remédio está chamando tanto a atenção

A gente teme, por exemplo, o infarto, mas..."Ele seria um problema de encanamento, uma artéria do coração entupida", compara o doutor Schwartzmann. "No entanto, a sequela é uma doença na alvenaria da parede desse órgão, isto é, no seu músculo."

Se quer números, hoje esse "problema de alvenaria" acomete mais de 60 milhões de indivíduos ao redor do globo e de 2% a 4% da população brasileira. Não à toa, a ansiedade dos médicos para saber em primeira mão dos resultados do estudo FINEARTS-HF, apresentado no dia 1.º de setembro durante o ESC 2024, o congresso da European Society of Cardiology. Muitos deles, dois dias antes, na abertura do evento, já apostavam que esse seria o seu ponto alto. E se apinharam, conseguindo lotar a sala Londres, a maior de todas do ExCel, o centro de convenções na cidade que lhe dá o nome.

Existia razão para tanta ansiedade

O doutor Schwartzmann estava lá, sendo um dos investigadores desse estudo, realizado em 37 países para a checar se uma droga, a finerenona, seria uma opção terapêutica capaz de evitar mortes e hospitalizações em casos de insuficiência cardíaca.

"O Brasil, diga-se, teve uma participação incrível, com 185 pacientes vindos de 19 centros", comenta José Francisco Saraiva, professor de Cardiologia da Faculdade de Medicina da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, que foi outro investigador do FINEARTS-HF. "E todos os participantes foram acompanhados por um período de 32 meses!", espanta-se, ao se lembrar do desafio de segui-los, sem que ninguém abandonasse o barco. Isso porque o estudo se desenrolou em plena pandemia de covid-19.

Na plateia, também estava Peter Kolkholf, cientista alemão da farmacêutica Bayer. Sua expectativa nas alturas era compreensível. Afinal, foi ele quem descobriu a molécula do remédio, a finerenona, nos laboratórios da Bayer. Por uma dessas coincidências, a pesquisa — longa, como a de qualquer medicamento —, tinha começado em outro 1.º de setembro, exatos 25 anos antes.