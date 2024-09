Seu cardiologista já perguntou se você vive em um lugar silencioso?

A pergunta que está no título desta coluna foi feita de um jeito um pouco diferente à audiência de médicos na primeiríssima manhã do ESC 2024, o congresso da European Society of Cardiology, em Londres, na semana passada. "Vocês costumam checar com os seus pacientes se eles moram ou se trabalham em um lugar silencioso?", indagou o cardiologista Thomas Münzel, dirigindo-se aos seus colegas.

Professor da Johannes Gutenberg University, em Mainz, na Alemanha, onde lidera o Departamento de Cardiologia, desde 2011 seu grupo de investigação é focado nos fatores de risco do meio ambiente por trás das doenças cardiovasculares. E, entre eles, o que fala mais alto em seu centro de pesquisas, além da poluição do ar, é justamente o barulho. Diga-se de passagem, Thomas Münzel foi um dos pioneiros em apontar que sofre mais do coração quem vive sob a rota de aviões. Não há peito que não se aflija com o volume das turbinas.

"Quando pensamos em problemas do coração, a poluição sonora é, talvez, o fator de risco mais subestimado de todos. Aqui, eu me refiro principalmente ao barulho dos meios de transportes", disse, sem erguer a voz, mas defendendo com veemência que as pessoas precisam dar ouvidos a isso para protegerem a sua saúde. E acrescentou, subindo um tom: "Está na hora de a provocação que acabo de lhes fazer — se vocês perguntam, ou não, sobre o nível de barulho no ambiente onde vivem seus pacientes — ser incluída em diretrizes de Cardiologia, bem como medidas antirruído, se necessárias, para pessoas que já têm hipertensão, por exemplo."