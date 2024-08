Dieta cetogênica: por que cortar carboidratos para matar o câncer é cilada

O desejo de médicos e cientistas de conter o câncer faz com que tentem cercá-lo de todas as maneiras, inclusive se perguntando: será que dá para matá-lo de fome? E, nesse sentido, a ideia de oferecer ao paciente um cardápio pobre em carboidratos pareceu uma boa pedida. O problema é que ela não cai bem para todos. Aliás, às vezes cai muito mal e, ao contrário da expectativa, faz o câncer avançar.

Alguns estudos, de fato, chegaram a apontar que uma dieta cetogênica seria capaz de frear o crescimento de tumores e metástases. Nela, os carboidratos praticamente somem do prato. Ao menos, em uma dieta cetogênica raiz, eles ocupariam uma tímida porção de 2%, ficando 8% com as proteínas e 90% com as gorduras, como na receita de médicos americanos, ainda na década de 1920, para tratar eficazmente crianças com epilepsia.

Adianto que talvez o cérebro goste desse regime quando enfrenta problemas. Isso porque, coincidência ou não, cortar carboidratos até poderia ser uma opção nos casos tumores cerebrais — ainda assim, com belas ressalvas. "O paciente acaba perdendo muito peso. Será que é isso mesmo o que queremos?", questionou Paula Cristina Cascais, em sua aula sobre a controvérsia de cortar esse nutriente no cenário do câncer. Ela aconteceu no 2.º Congresso Dasa Oncologia, pouco mais de uma semana atrás, em São Paulo.