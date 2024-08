Cientistas apontam 14 coisas que você deve mudar para não ter demência

Ela é pesquisadora no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, onde aterrissou assim que voltou da Inglaterra, após onze anos como epidemiologista do King's College London. Foi lá que despertou seu interesse pelos fatores de risco por trás das síndromes demenciais, especialmente nas populações economicamente vulneráveis. "Ora, 66% dos indivíduos com demência estão nos países mais pobres e, no entanto, apenas cerca de 10% dos estudos são realizados neles."

O curioso: na primeira vez em que Comissão Lancet fez um levantamento assim, em 2017, foram encontradas provas contundentes do envolvimento de dez fatores de risco. Ao atualizá-lo, em 2020, o número subiu para doze. E, agora, a lista do que deveríamos cuidar para chutar as demências para longe ganhou dois novos fatores: a perda visual e o LDL, aquele colesterol ruim feito a peste. Este, aliás, já estreou causando.

Trate o colesterol alto desde cedo

Quem mantém o LDL sob rédeas curtas diminuiu nada menos que 7% do risco de desenvolver uma demência. Uma redução dessas só empata com preservar uma boa audição e é cerca de três vezes maior que a de apagar o cigarro — não que deixe de ser importantíssimo parar de fumar.

Parece difícil entender essas porcentagens e por que alguns fatores pesam mais e outros menos. É que não conta só a diferença na probabilidade de quem tem LDL alto desenvolver demência comparada com a de quem apresenta níveis adequados desse colesterol na circulação. "A prevalência também entra no cálculo", ensina a doutora Cleusa, lembrando que o colesterol nas alturas é um problema bastante comum em todo canto.

Ao se depositar nas artérias, o LDL atrapalha a irrigação sanguínea do cérebro "E não só porque forma placas maiores, como as que aparecem nos exames, mas por causa de pequeníssimas lesões nos vasos que, com o passar do tempo, podem fazer diferença", diz o neurologista Diogo Haddad, também do Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Sem contar que o LDL elevado aumenta a ameaça de um AVC (acidente vascular cerebral). E, aí, a sequela adiante também pode ser a demência.